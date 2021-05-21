وصفات هندية لتطويل الشعر بصورة طبيعية بدون كيماويات حتى لا تضر بوصيلة الشعر

وصفات هندية لتطويل الشعر من الأمور المهمة والضرورية للعناية بالشعر وخصوصاً شعر الفتيات قبل الزواج، لأنه من الأشياء التي تتميز بها الفتاة مع اختلاف نوعه سواء كان طويل أو قصير مفرود أو حتى مجعد، ويبحث العديد من الفتيات عن أهم وصفات طبيعية لتغذية فروة الرأس وتساعد أيضاً في تطويل الشعر، حيث نجد أنه من أبرز ما يميز الفتاة الهندية الشعر الامع الغير مجهد الطويل وذلك بسبب العناية المستمرة به واستخدام بعض الخلطات الصحية.

وصفات هندية لتطويل الشعر

كما ذكرنا سابقاً أن السيدات الهنود يتميزن بشعرهم الطويل اللامع الصحي، وهذا يرجع لوصفاتهم الطبيعية التي تمنح الشعر ما يريده، ومن أمثلة هذه الوصفات الطبيعية لتطويل الشعر :

وصفة زيت الثوم وزيت الزيتون

تعد هذه الخلطة التي تحتوي على زيوت الثوم، وزيت الزيتون من أجود الخلطات الهندية الصحية لتطويل الشعر وعلاج فروة الرأس، وتعالج أيضاً تقصف أطراف الشعر لاحتوائها على الكثير من المعادن والفيتامينات التي يحتاجها الشعر ليكون شعر صحي وقوي، وتستخدم هذه الوصفة يومياً في الأسبوع الأول، وتستخدم بعد ذلك ثلاث مرات في الأسبوع ثم تستخدم مرة واحدة في الأسبوع.

كوب زيت زيتون.

رأس ثوم مفروم.

كوب زيت الثوم

نخلط هذه المكونات مع بعضهم جيداً.

ثم ندهن بهم الشعر من الفروة لأطراف الشعر حتى يتشرب الشعر الزيوت.

بعد ذلك نغسل الشعر بالشامبو المناسب.

مكونات الوصفةطريقة تحضير الوصفةالوصفة الثانية البيض

المكون الرئيسي لهذه الوصفة هو البيض، فنجد :

مكونات الوصفة

واحد يبضة.

ملعقتان زيت خروع.

ملعقة جلسرين.

كمية زيت جوز الهند.

نضع بياض البيض مع زيت الخروع، ثم نضيف ملعقة من الجلسرين ونخلطهم جيداً.

ثم نضعهم على فروة الرأس ويترك لمدة لا تقل عن نصف ساعة، وبعد ذلك نغسل الشعر جيداً.

ثم نضع زيت جوز الهند الدافيء على شعرك لمدة نصف ساعة.

بواسطة منشفة ساخنة نقوم بتغطية الشعر، بعد ذلك نغسل الشعر جيداً بالماء الدافيء.

طريقة تحضير الوصفة