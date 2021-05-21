بالخلطة السحرية عملت كميه كبيرة من كفته فراخ في 5 دقائق بس وطعمها روعه

عملت كميه كبيرة من كفته فراخ في 5 دقائق، كفته فراخ من الأكلات التي تتميز بطعمها وتقدم في المناسبات والعزائم والولائم وهي أكلة سهلة التحضير ويمكن تحضيرها بأقل تكلفة في المنزل دون الحاجة لشرائها من المطاعم والتي تكون ذات تكلفة عالية. بالخلطة السحرية عملت كميه كبيرة من كفته فراخ في 5 دقائق بالخلطة السحرية عملت كميه كبيرة من كفته فراخ في 5 دقائق مكونات كفته فراخ كيلو من الدجاج الفيلية.

4 ملعقة صغيرة من الدقيق.

نصف ملعقة كبيرة من بهارات الدجاج.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة كبيرة من البابريكا.

نصف ملعقة صغيرة من ألشطه المجروشة.

رشه فلفل اسود مطحون.

مطحون. 3 ملعقة كبيرة من المايونيز.

بيضه واحده.

5-3 فصوص ثوم مهروس.

2 بصلة كبيرة الحجم مفرومه فرم ناعم. مكونات الطبقة العلوية كوب جبن شيدر.

3 ملعقة كبيرة من الجبن الرومي أو بارميزان.

2 بصلة كبيرة الحجم مقطعة جوانح.

3 طماطم صغيرة الحجم مقطعة شرائح.

2 كوب مشروم مقطع شرائح.

3 ملعقة صغيرة ريحان مجفف.

كوب جبن موزاريلا. مكونات الطبقة العلوية طريقة تحضير الكفتة يتم فرك الدجاج باستخدام السكين ووضعها في وعاء عميق.

إضافة باقي مكونات الكفتة وتقبلها جيدا مع الفراخ حتى تمتزج المكونات مع بعضها.

وتقبلها جيدا مع الفراخ حتى تمتزج المكونات مع بعضها. في مقلاة يتم وضع قليل من الزيت وبعد أن يسخن يتم عمل أقراص من عجينة الكفتة ووضعها في المقلاة.

يتم تقليب الأقراص من وقت لآخر حتى تصبح ذات لون ذهبي ومن ثم رفعها من على النار ووضعها في طبق فرن. طريقة تحضير الطبقة العلوية في مقلاة يتم وضع البصل وتقليبه حتى يذبل ومن بعدها إضافة المشروم وتقليبهما لمدة 2-3 دقائق ثم رفع المقلاة من على النار.

يتم وضع خليط البصل مع المشروم على أقراص الكفتة في طبق الفرن ومن ثم وضع الطماطم وجبن الشيدر والموزريلا والرومي والريحان.

يتم تسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

وضع الكفتة في الفرن وتركها لمدة 20-30 دقيقة حتى تنضج ومن ثم إخراجها.

يتم تقديمها مع الأرز أو الخبز والسلطة والمقبلات. طريقة تحضير الكفتةطريقة تحضير الطبقة العلوية الوسوم

عملت كميه كبيرة من كفته فراخ في 5 دقائق، كفته فراخ من الأكلات التي تتميز بطعمها وتقدم في المناسبات والعزائم والولائم وهي أكلة سهلة التحضير ويمكن تحضيرها بأقل تكلفة في المنزل دون الحاجة لشرائها من المطاعم والتي تكون ذات تكلفة عالية. بالخلطة السحرية عملت كميه كبيرة من كفته فراخ في 5 دقائق بالخلطة السحرية عملت كميه كبيرة من كفته فراخ في 5 دقائق مكونات كفته فراخ كيلو من الدجاج الفيلية.

4 ملعقة صغيرة من الدقيق.

نصف ملعقة كبيرة من بهارات الدجاج.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة كبيرة من البابريكا.

نصف ملعقة صغيرة من ألشطه المجروشة.

رشه فلفل اسود مطحون.

مطحون. 3 ملعقة كبيرة من المايونيز.

بيضه واحده.

5-3 فصوص ثوم مهروس.

2 بصلة كبيرة الحجم مفرومه فرم ناعم. مكونات الطبقة العلوية كوب جبن شيدر.

3 ملعقة كبيرة من الجبن الرومي أو بارميزان.

2 بصلة كبيرة الحجم مقطعة جوانح.

3 طماطم صغيرة الحجم مقطعة شرائح.

2 كوب مشروم مقطع شرائح.

3 ملعقة صغيرة ريحان مجفف.

كوب جبن موزاريلا. مكونات الطبقة العلوية طريقة تحضير الكفتة يتم فرك الدجاج باستخدام السكين ووضعها في وعاء عميق.

إضافة باقي مكونات الكفتة وتقبلها جيدا مع الفراخ حتى تمتزج المكونات مع بعضها.

وتقبلها جيدا مع الفراخ حتى تمتزج المكونات مع بعضها. في مقلاة يتم وضع قليل من الزيت وبعد أن يسخن يتم عمل أقراص من عجينة الكفتة ووضعها في المقلاة.

يتم تقليب الأقراص من وقت لآخر حتى تصبح ذات لون ذهبي ومن ثم رفعها من على النار ووضعها في طبق فرن. طريقة تحضير الطبقة العلوية في مقلاة يتم وضع البصل وتقليبه حتى يذبل ومن بعدها إضافة المشروم وتقليبهما لمدة 2-3 دقائق ثم رفع المقلاة من على النار.

يتم وضع خليط البصل مع المشروم على أقراص الكفتة في طبق الفرن ومن ثم وضع الطماطم وجبن الشيدر والموزريلا والرومي والريحان.

يتم تسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

وضع الكفتة في الفرن وتركها لمدة 20-30 دقيقة حتى تنضج ومن ثم إخراجها.

يتم تقديمها مع الأرز أو الخبز والسلطة والمقبلات. طريقة تحضير الكفتةطريقة تحضير الطبقة العلوية

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