اعملي قهوة مثلجة في البيت زي الكافييه في اقل من 5 دقايق

لو انتي من عشاق القهوة وعايزة تشربي مشروب مناسب لجو الصيف والحر ، يبقى القهوة المثلجة هي المشروب المثالي ليكي ، وسواء استخدمتي حبوب القهوة, القهوة المطحونة, او القهوة سريعة التحضير ، هتحضري القهوة المثلجة بسهولة وبطعم زي اللي بتشربيه في الكافييه بالظبط ، تعالوا نتعرف مع بعض في السطور الجايه على طريقة عمل القهوة المثلجة.
طريقة عمل القهوة المثلجة:
المكونات:
– 150 مل قهوة سوداء.
– 100 مل لبن – وتقدري تزودي كمية اللبن حسب الطعم اللي بتفضليه اكتر.
– حفنه من مكعبات التلج.
– اختياري: خلاصة الفانيليا, قرفة, سيرب القهوة, قيقب سيرب (اختاري حسب النكهة اللي بتفضليها).
طريقة التحضير:
1- حضري القهوة بالطريقة التقليدية ، وسيبيها على جنب تبرد.
2- في كوباية كبيرة حطي اللبن والتلج ، مع اي نوع نكهة اختارتيها سواء الفانيليا او القرفة او غيرها.
3- بمجرد ما القهوة اللي حضرتيها تبرد تماما ، ضيفيها لمزيج اللبن والتلج وقلبيهم مع بعض لحد ما يمتزجوا كويس.
والقهوة دي عادة بتتقدم مع كريمة قهوة على الوش ، وهنقولكم ازاي تحضروا كريمة القهوة بطريقة سهلة.
طريقة كريمة القهوة:
المكونات:
– 2 معلقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان (النسكافية).
– 2 معلقة كبيرة سكر.
– 2 معلقة كبيرة مية سخنة.
– ½ معلقة صغيرة من خلاصة الفانيليا (اختياري).
الطريقة:
في بوله اخلطي القهوة سريعة الذوبان مع السكر والمية السخنة ومستخلص الفانيليا ، واضربي المكونات مع بعض بمضرب يدوي لمدة 2 – 3 دقايق ، او لحد ما الخليط يبقى سميك شبه الكريمة المخفوقة.
وكده تبقى كريمة القهوة جاهزة ، خدي منها معلقة كبيرة حطيها على وش القهوة المثلجة.
القهوة المثلجة بالقهوة سريعة الذوبان (النسكافية):
حضري النسكافية بالطريقة العادية التقليدية وضيفي له السكر ، وسيبيه يبرد لمدة ساعة في درجة حرارة الغرفة ، وبعدين حطيه في التلاجة لمدة ساعة كمان ، بعدها صبي القهوة المثلجة في كوباية وضيفي لها مكعبات التلج ، وممكن تضيفي لبن بارد او تشربيها بلاك زي ما هي حسب ما بتفضلي.
لاتيه مكعبات القهوة:
اعملي القهوة بالطريقة العادية ، صبيها في قوالب التلج ودخليها الفريزر وسيبيها لحد ما تتجمد ، هاتي كوباية حطي فيها كام مكعب من القهوة المجمدة ، وصبي فوقيه قهوة باردة لحد نص الكوباية ، واملي باقي الكوباية باللبن البارد.
وصفات مشروبات رائعة تنعشك في حر الصيف
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