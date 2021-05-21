طريقة عمل كفتة البطاطس الاقتصادية رائعة المذاق مثل المطاعم

كفتة البطاطس ، تعتبر من الأكلات الرائعة المذاق وشهية الطعم ويحبها الكبار والصغار لأنها سهلة الهضم، ولا تحتاج منا وقت أو جهد في إعدادها، وهى من الأكلات الاقتصادية والموفرة لأن مكوناتها متوفرة وخاصة مكونها الأساسي وهو البطاطس، ويمكن أن نقدمها مع المكرونة والصلصة، وتحتوي على قيم غذائية عالية تساعد في بناء أجسام الأطفال، وكثير من السيدات يواجهون مشاكل عند عملها بسبب عدم تماسكها، لأنهم لا يقومون بوضعها في الدقيق قبل غمسها في البيض، وتغليفها بالبقسماط، ويوجد أنواع كثيرة منها مثل كفتة البطاطس المقرمشة باللحمة المفرومة، والكفتة بالجبنة، والكفتة بالدجاج، وجميعها طيبة المذاق، وسوف نتعرف على أكثر من طريقة لعمل كفتة البطاطس في المنزل، من خلال موقع ثقفني الإخباري.

طريقة عمل كفتة البطاطس باللحمة المفرومة

يحتوي هذا النوع من الكفتة على المكونات الآتية:-

لحمة مفرومة.

٢ حبة بطاطس متوسطة الحجم مسلوقة ومهروسة.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة من الملح.

بصلة واحدة مبشورة كبيرة الحجم.

ربع كوب من البقدونس المفروم فرم ناعم.

دقيق أبيض.

كوب من البقسماط.

بيضة واحدة مخفوقة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كفتة البطاطس المقرمشة وهى كما يلي:-

نقوم بخلط البصل المبشور مع اللحمة المفرومة. نضيف إلى الخليط السابق البطاطس المهروسة، والفلفل الأسود، والملح، ونخلطهم خلط جيد. نقوم بتشكيل البطاطس إلى أصابع، ثم نقوم بوضعها في الدقيق، ثم نغمسها في مزيج البيض. نضع أصابع الكفتة في البقسماط، ونغلفها من جميع الجهات. نحضر صينية مدهونة بالزيت، ونضع فيها الكفتة. ندخل الصينية الفرن، ونتركها مدة ربع ساعة، ثم نقلبها على الجهة الأخرى ونتركها ١٠ دقائق. نخرج الصينية من الفرن، ونضعها في طبق التقديم وبالهناء والشفاء.

فوائد كفتة البطاطس

تحتوي على العديد من الفوائد وهى كالتالي:-