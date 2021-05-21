طريقة تحضير النجرسكو بالدجاج والصوص من المطبخ الإيطالي في المنزل

المكرونة من أشهي المعجنات التي تم نقلها من المطبخ الإيطالي ويمكن تصنيفها على أنها أكثر أصناف الوجبات من حيث التنوع والأختلاف من حيث الشكل الخارجي حيث يوجد المكرونة العادية ذات الحبات الصغيرة ويوجد أصناف أخري مثل مكرونة القلم والسباغيتي والشكل الحلزوني وغيرهم من الأصناف المحببة ولكل نوع طريقة مختلفة خاصه به ولعل أكثر الوجبات شهرة في المطاعم هي المكرونة بجميع أصنافها حيث تعتبر من الوجبات السريعة وكذلك الخفيفة التي لا تحتاج إلي مكونات كثيرة في التحضير ويميل الشباب والأطفال بشكل كبير إلي وجبة النجرسكو التي تتميز بالصوص اللذيذ على الرغم من سهولة تحضير وجبة النجرسكو إلا أنها من أكثر الأشياء التي تنمي روح المنافسة في برامج الطهي وكذلك المطاعم ونقدم لكم اليوم طريقة التحضير المنزلية من خلال هذا المقال. طريقة تحضير النجرسكو طريقة تحضير النجرسكو المكونات: نصف كيلو جرام مكرونة أقلام.

نصف كيلو جرام من قطع الدجاج الصغيرة جداً.

ملعقتين كبيرتين من شرائح الزيتون الأخضر أو الأسود.

كأس من الجبن الموزاريلا المبشورة.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام وأخرى فلفل أسود.

كأس من شرائح المشروم.

ثلاث ملاعق كبيرة من الجبن الشيدر. طريقة التحضير: طريقة التحضير: نقوم أولاً بسلق المكرونة ثم نقوم بإحضار طبق كبير لإستيعاب جميع المقادير التي سبق ذكرها من البصل وقطع الدجاج والبهارات ثم نقوم بتغطية المكونات بالماء ونضع الإناء على النار حتى تنضج قطع الدجاج. طريقة تحضير صوص النجرسكو: نقوم بتجهيز كأس من الحليب وإضافة ثلاث ملاعق كبيرة من الدقيق بعد أن يتم نخل الدقيق وإضافة أثنين من مرقة بنكهة الدجاج وسكب عبوة واحده من الكريمة الخاصه بالطعام ثم خلط جميع المكونات معاً بالمضرب الكهربائي لمدة دقيقتين بحيث يتم دمج المكونات بشكل متقن. نضع وعاء مقادير الصوص على نار هادئة والتقليب بإستمرار بشكل هادئ بإستخدام ملعقة خشبية ونستمر حتى نحصل على قوام ثقيل بالتدريج. نحضر صينية ونضع طبقة من المكرونة ثم تغطية الطبقة الأولي بالجبن الشيدر والموزاريلا وتجهيز صينية النجرسكو على هيئة طبقات ثم نضع صوص النجرسكو وعلى السطح نقوم بفرد الجبن المتبقي. نضع صينية النجرسكو في الفرن حتى النضج وعادةً ما يتم النضج سريعاً لمدة عشرين دقيقة فقط بحيث يتحول سطح النجرسكو إلي الذهبي ويتم تقديم النجرسكو ساخناً. طريقة تحضير صوص النجرسكو: الوسوم

المكرونة من أشهي المعجنات التي تم نقلها من المطبخ الإيطالي ويمكن تصنيفها على أنها أكثر أصناف الوجبات من حيث التنوع والأختلاف من حيث الشكل الخارجي حيث يوجد المكرونة العادية ذات الحبات الصغيرة ويوجد أصناف أخري مثل مكرونة القلم والسباغيتي والشكل الحلزوني وغيرهم من الأصناف المحببة ولكل نوع طريقة مختلفة خاصه به ولعل أكثر الوجبات شهرة في المطاعم هي المكرونة بجميع أصنافها حيث تعتبر من الوجبات السريعة وكذلك الخفيفة التي لا تحتاج إلي مكونات كثيرة في التحضير ويميل الشباب والأطفال بشكل كبير إلي وجبة النجرسكو التي تتميز بالصوص اللذيذ على الرغم من سهولة تحضير وجبة النجرسكو إلا أنها من أكثر الأشياء التي تنمي روح المنافسة في برامج الطهي وكذلك المطاعم ونقدم لكم اليوم طريقة التحضير المنزلية من خلال هذا المقال. طريقة تحضير النجرسكو طريقة تحضير النجرسكو المكونات: نصف كيلو جرام مكرونة أقلام.

نصف كيلو جرام من قطع الدجاج الصغيرة جداً.

ملعقتين كبيرتين من شرائح الزيتون الأخضر أو الأسود.

كأس من الجبن الموزاريلا المبشورة.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام وأخرى فلفل أسود.

كأس من شرائح المشروم.

ثلاث ملاعق كبيرة من الجبن الشيدر. طريقة التحضير: طريقة التحضير: نقوم أولاً بسلق المكرونة ثم نقوم بإحضار طبق كبير لإستيعاب جميع المقادير التي سبق ذكرها من البصل وقطع الدجاج والبهارات ثم نقوم بتغطية المكونات بالماء ونضع الإناء على النار حتى تنضج قطع الدجاج. طريقة تحضير صوص النجرسكو: نقوم بتجهيز كأس من الحليب وإضافة ثلاث ملاعق كبيرة من الدقيق بعد أن يتم نخل الدقيق وإضافة أثنين من مرقة بنكهة الدجاج وسكب عبوة واحده من الكريمة الخاصه بالطعام ثم خلط جميع المكونات معاً بالمضرب الكهربائي لمدة دقيقتين بحيث يتم دمج المكونات بشكل متقن. نضع وعاء مقادير الصوص على نار هادئة والتقليب بإستمرار بشكل هادئ بإستخدام ملعقة خشبية ونستمر حتى نحصل على قوام ثقيل بالتدريج. نحضر صينية ونضع طبقة من المكرونة ثم تغطية الطبقة الأولي بالجبن الشيدر والموزاريلا وتجهيز صينية النجرسكو على هيئة طبقات ثم نضع صوص النجرسكو وعلى السطح نقوم بفرد الجبن المتبقي. نضع صينية النجرسكو في الفرن حتى النضج وعادةً ما يتم النضج سريعاً لمدة عشرين دقيقة فقط بحيث يتحول سطح النجرسكو إلي الذهبي ويتم تقديم النجرسكو ساخناً. طريقة تحضير صوص النجرسكو:

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