طريقة تحضير بيتزا الطاسة في عشرة دقائق فقط

البيتزا من الأكلات اللذيذة جدا والمفضلة لدى الكبار والصغار، وللبيتزا العديد من الأنواع مثل بيتزا الخضروات والتونة والدجاج والمشروم وغيرها من الأنواع المختلفة وأيضا لها العديد من طرق التحضير المختلفة، ولكننا اليوم سنقدم لكم طريقة مختلفة وسهلة لتحضير البيتزا بدون استخدام الفرن أو عجن أو تخمير وهي بيتزا الطاسة في عشرة دقائق وستحصلين على بيتزا شهية ولذيذة مثل المطاعم بل وأفضل، فقط تعرفي على أهم المكونات وطريقة التحضير. مكونات بيتزا الطاسة 2 كوب من الدقيق المنخول.

ملعقة كبيرة لبن بودر.

ملعقة صغيرة من الخميرة.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف ملعقة من السكر.

نصف ملعقة من الملح.

نصف ملعقة من البصل البودر.

نصف ملعقة من الثوم البودر.

نصف ملعقة من الزعتر.

2 كوب إلا ربع من الماء الدافئ.

ميكس جبن رومي وموتزاريلا وشيدر للحشو.

فلفل ألوان مكعبات.

زيتون مقطع شرائح.

بسطرمة.

ملعقتان من الكاتشب.

ملعقة كبيرة صلصة.

ملح وزعتر.

ثوم بودر.

لحمة معصجة.

فراخ شاورما. طريقة تحضير بيتزا العشر دقائق نضع الدقيق والملح والسكر داخل بولة، ونضيف الخميرة والبصل والثوم والبيكنج بودر واللبن البودر والزعتر ونخلطهم معا جيدا.

نضيف الماء تدريجيا مع التقليب بالمضرب اليدوي حتى نحصل على عجين شبه سائلة، نضيف الزيت مع الخلط حتى تصبح العجينة ناعمة جدا.

ندهن الطاسة على البارد مقاس 22، ثم نضعها على النار تسخن ونضع جزء من العجين ونفرده داخل الطاسة، ثم نهدي النار، نخلط مكونات صوص البيتزا ونوزعه على العجين وهي سائلة، ونضع جزء من الميكس والحشو بسطرمة أو لحمة أو فراخ والزيتون وجزء آخر من الجبن،ثم نغطيها ونتركها 13 دقيقة حتى نذوب الجبن، وتأخذ الأرضية لون ذهبي وتكون البيتزا جاهزة للتقديم.

لكي تنجح البيتزا معك قومي باستخدام دقيق متعدد الاستخدامات، وانخليه أكثر من مرة للحصول على أفضل النتائج.

اذا كنتي تستخدمين الخميرة لأول مرة، قومي باختبارها في ربع كوب من الماء، ونترك السكر والخميرة لتفاعلهم، للتأكد من صحة نجاح الخميرة.

يجب استخدام أي نوع حشو ولكن لابد أن تكون جميع الحشوات ناضجة قبل وضعها. مكونات بيتزا الطاسةطريقة تحضير بيتزا العشر دقائق الوسوم

البيتزا من الأكلات اللذيذة جدا والمفضلة لدى الكبار والصغار، وللبيتزا العديد من الأنواع مثل بيتزا الخضروات والتونة والدجاج والمشروم وغيرها من الأنواع المختلفة وأيضا لها العديد من طرق التحضير المختلفة، ولكننا اليوم سنقدم لكم طريقة مختلفة وسهلة لتحضير البيتزا بدون استخدام الفرن أو عجن أو تخمير وهي بيتزا الطاسة في عشرة دقائق وستحصلين على بيتزا شهية ولذيذة مثل المطاعم بل وأفضل، فقط تعرفي على أهم المكونات وطريقة التحضير. مكونات بيتزا الطاسة 2 كوب من الدقيق المنخول.

ملعقة كبيرة لبن بودر.

ملعقة صغيرة من الخميرة.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف ملعقة من السكر.

نصف ملعقة من الملح.

نصف ملعقة من البصل البودر.

نصف ملعقة من الثوم البودر.

نصف ملعقة من الزعتر.

2 كوب إلا ربع من الماء الدافئ.

ميكس جبن رومي وموتزاريلا وشيدر للحشو.

فلفل ألوان مكعبات.

زيتون مقطع شرائح.

بسطرمة.

ملعقتان من الكاتشب.

ملعقة كبيرة صلصة.

ملح وزعتر.

ثوم بودر.

لحمة معصجة.

فراخ شاورما. طريقة تحضير بيتزا العشر دقائق نضع الدقيق والملح والسكر داخل بولة، ونضيف الخميرة والبصل والثوم والبيكنج بودر واللبن البودر والزعتر ونخلطهم معا جيدا.

نضيف الماء تدريجيا مع التقليب بالمضرب اليدوي حتى نحصل على عجين شبه سائلة، نضيف الزيت مع الخلط حتى تصبح العجينة ناعمة جدا.

ندهن الطاسة على البارد مقاس 22، ثم نضعها على النار تسخن ونضع جزء من العجين ونفرده داخل الطاسة، ثم نهدي النار، نخلط مكونات صوص البيتزا ونوزعه على العجين وهي سائلة، ونضع جزء من الميكس والحشو بسطرمة أو لحمة أو فراخ والزيتون وجزء آخر من الجبن،ثم نغطيها ونتركها 13 دقيقة حتى نذوب الجبن، وتأخذ الأرضية لون ذهبي وتكون البيتزا جاهزة للتقديم.

لكي تنجح البيتزا معك قومي باستخدام دقيق متعدد الاستخدامات، وانخليه أكثر من مرة للحصول على أفضل النتائج.

اذا كنتي تستخدمين الخميرة لأول مرة، قومي باختبارها في ربع كوب من الماء، ونترك السكر والخميرة لتفاعلهم، للتأكد من صحة نجاح الخميرة.

يجب استخدام أي نوع حشو ولكن لابد أن تكون جميع الحشوات ناضجة قبل وضعها. مكونات بيتزا الطاسةطريقة تحضير بيتزا العشر دقائق

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