تحضير البروستد المقلى في المنزل

دجاج البروستد المقرمش أكلة عربيه شهيرة، هي وجبه يعشقها ويحبها الكثير من الأطفال في جميع أنحاء العالم، ونجد أنها من اشهر الوجبات في بعض الدول العربية وبالأخص المملكة العربية السعودية وتتميز طريقه عمل البروستد بتبيله مختلفه ومميزة عن طريقه تحضير وجبه دجاج اخرى، سوف نعرض الآن عدة طرق و مكونات تحضير البروستد في المنزل زي المطاعم، ويمكن تناول الوجبة مع المكرونه الاسباجيتى والثومية وكول سلو والبطاطس، ونجد أن الأمهات تتفنن في عمل وتحضير البروستد لأعدادها لأطفالها بعد العودة من النادي أو المدرسة. مكونات عمل البروستد المقرمش في المنزل تحضير الدجاج وغسلها جيدا بالماء.

تقطيع الدجاج إلى ثمن قطع.

نصف ملعقه صغيرة من الملح.

ملعقتان صغيرتان من الفلفل الأسود.

ملعقه صغيرة من الثوم المطحون.

نصف ملعقه صغيرة من البابريكا.

نصف ملعقه صغيرة من هريسه للشطه.

ربع ملعقه صغيرة من بهارات مختلفه.

نصف ملعقه صغيرة من الزنجبيل المطحون.

ملعقه ونصف من الحبهان المطحون.

ملعقتان صغيرتان من الكزبرة المطحونة. طريقه تحضير البروستد في المنزل يعتبر البروستد المقلى المقرمش من الوجبات سريعه التحضير وهى من الوصفات اللذيذة الشهية المذاق التي اشتهرت بها المطاعم على مستوى العالم،ونقدم لك طريقه تحضير البروستد المقرمش تتبع الخطوات الأتية. تقطيع الدجاج إلى اربع أو ثمان قطع حسب الرغبة. نقوم بغسل الدجاج جيدا بالملح والدقيق والخل ويتم التنظيف جيدا بالماء. يتم خلط كل من الملح والتوابل معا. يتم وضع قطع الدجاج في التتبيله حتى تأخذ طعم بهارات التتبيله. تحضير التتبيله من خلال فرم الثوم ويصبح ناعما ثم نقوم بإضافة لبن الزبادي والقرفة والبهارات والخل والليمون والملح والكزبرة ويتم الخلط لمد تتراوح إلى عشر دقائق. يتم وضع قطع الدجاج في وعاء كبير ويتم أضافه التتبيله التي تم تحضيرها ويتم التقليب جيدا حتى تمتص الدجاج التتبيله. نقوم بوضح الدقيق في طبق مع البقسماط المطحون ونضع كل منهما في وعاء غير الأخر،ويتم وضع البيض في طبق اخر. يتم غمس الدجاج في وعاء البيض ثم الدقيق والبقسماط المطحون. يتم تحضير زيت القلى بمدة قليله حتى تسخن. يتم وضع الدجاج في المقلى الخاصة بالزيت وننظر حتى تتحمر جيدا وتصبح محمرة. ثم نضع البروستد في طبق ويتم تقديمه مع البطاطس والبيبسى والكاتشب والمايونيز والثومية مكونات عمل البروستد المقرمش في المنزلطريقه تحضير البروستد في المنزل الوسوم

دجاج البروستد المقرمش أكلة عربيه شهيرة، هي وجبه يعشقها ويحبها الكثير من الأطفال في جميع أنحاء العالم، ونجد أنها من اشهر الوجبات في بعض الدول العربية وبالأخص المملكة العربية السعودية وتتميز طريقه عمل البروستد بتبيله مختلفه ومميزة عن طريقه تحضير وجبه دجاج اخرى، سوف نعرض الآن عدة طرق و مكونات تحضير البروستد في المنزل زي المطاعم، ويمكن تناول الوجبة مع المكرونه الاسباجيتى والثومية وكول سلو والبطاطس، ونجد أن الأمهات تتفنن في عمل وتحضير البروستد لأعدادها لأطفالها بعد العودة من النادي أو المدرسة. مكونات عمل البروستد المقرمش في المنزل تحضير الدجاج وغسلها جيدا بالماء.

تقطيع الدجاج إلى ثمن قطع.

نصف ملعقه صغيرة من الملح.

ملعقتان صغيرتان من الفلفل الأسود.

ملعقه صغيرة من الثوم المطحون.

نصف ملعقه صغيرة من البابريكا.

نصف ملعقه صغيرة من هريسه للشطه.

ربع ملعقه صغيرة من بهارات مختلفه.

نصف ملعقه صغيرة من الزنجبيل المطحون.

ملعقه ونصف من الحبهان المطحون.

ملعقتان صغيرتان من الكزبرة المطحونة. طريقه تحضير البروستد في المنزل يعتبر البروستد المقلى المقرمش من الوجبات سريعه التحضير وهى من الوصفات اللذيذة الشهية المذاق التي اشتهرت بها المطاعم على مستوى العالم،ونقدم لك طريقه تحضير البروستد المقرمش تتبع الخطوات الأتية. تقطيع الدجاج إلى اربع أو ثمان قطع حسب الرغبة. نقوم بغسل الدجاج جيدا بالملح والدقيق والخل ويتم التنظيف جيدا بالماء. يتم خلط كل من الملح والتوابل معا. يتم وضع قطع الدجاج في التتبيله حتى تأخذ طعم بهارات التتبيله. تحضير التتبيله من خلال فرم الثوم ويصبح ناعما ثم نقوم بإضافة لبن الزبادي والقرفة والبهارات والخل والليمون والملح والكزبرة ويتم الخلط لمد تتراوح إلى عشر دقائق. يتم وضع قطع الدجاج في وعاء كبير ويتم أضافه التتبيله التي تم تحضيرها ويتم التقليب جيدا حتى تمتص الدجاج التتبيله. نقوم بوضح الدقيق في طبق مع البقسماط المطحون ونضع كل منهما في وعاء غير الأخر،ويتم وضع البيض في طبق اخر. يتم غمس الدجاج في وعاء البيض ثم الدقيق والبقسماط المطحون. يتم تحضير زيت القلى بمدة قليله حتى تسخن. يتم وضع الدجاج في المقلى الخاصة بالزيت وننظر حتى تتحمر جيدا وتصبح محمرة. ثم نضع البروستد في طبق ويتم تقديمه مع البطاطس والبيبسى والكاتشب والمايونيز والثومية مكونات عمل البروستد المقرمش في المنزلطريقه تحضير البروستد في المنزل

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