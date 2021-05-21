جبنالك سر عجينة حواوشي المحلات الجاهز مع حشوة لحم مفروم صحي وشهي

عجينة حواوشي مصري سهلة وبسيطة تحضير ويعد من أشهى وجبات والمأكولات التي تزين السفرة المصرية، ولها شعبية كبير ما بين الدول العربية والغربية، لأن الحواوشي يتميز بمذاقه الرائع الذي جعله يتصدر أعلى مراتب ما بين باقي أنواع المعجنات، وسهل تجهيز فعلا فيمكن تناوله على غداء أو كوجبة على العشاء، والأشهر ما بين أنواع الحواوشي هو المحشو باللحم مفروم، فإنه يعرف بالطعم اللذيذ وسهوله تحضير، وتناوله بمختلف الطرق بجانب سلطة طحينة أو سلطة الزبادي والمخلل كما يوجد من يتناوله ساخن أو بارد فبكلتا الحالتين الحواوشي لها طعم رائع لا مثيل له، سنتعلم معكم طريقة حواوشي مصري بحشو اللحم المفروم وسر صنعته في مطاعم ومحلات. طريقة عجينة حواوشي بحشو لحم مفروم احضر 3 أكواب من دقيق مخبوزات. كوب ماء دافئ. ملعقة كبيرة من خميرة فورية. ملعقة كبيرة من السكر. رشة كزبرة ناعمة. ربع كوب زيت نباتي. طريقة عجينة حواوشي بحشو لحم مفروم مكونات حشو عجينة الحواوشي ربع كيلو لحم مفروم بصلة بحجم كبير. رشة ملح. نصف ملعقة صغيرة شطة. ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود. كوب فلفل أخضر. ملعقة صغيرة بهارات مشكل. عدد 2 فص ثوم مفروم ناعم. نصف كوب بقدونس مفروم ناعم. ثمرة طماطم مقطعة لقطع صغيرة. خطوات عمل عجينة حواوشي وتجهيز الحشو بوعاء يخلط كل مكونات العجين السابقة وتعجن مع بعضها جيدا لمدة خمس دقائق، حتى تكون كتلة من عجينة متماسكة غير لاصقة باليد.

تغطى العجينة وتترك جانبا حتى تختمر لمدة نصف ساعة، لحين تجهيز حشو الحواوشي باللحم مفروم.

في وعاء يضاف بصل مفروم ناعم ويحمر بالقليل من الزيت، ويضاف عليه الفلفل والملح وتقلب مكونات معا حتى تمتزج مع بعضها.

يوضع بقدونس مفروم على اللحم المفروم وتوضع باقي خليط البصل على اللحم مفروم، ويمكن تقوية طعم اللحم مفروم بالقليل من بهارات اللحم.

تقلب كل مكونات اللحم جيدا وتقسم إلى كرات بحجم كف اليد أي بحجم صغير، ويرش أسفلها قليل من دقيق حتى لا تلتصق.

تفرد العجينة على شكل دوائر بحجم رغيف الحواوشي وتوضع عليه كمية من الحشو، ويفرد عليها طبقة أخرى من عجين وتغلق من أطراف.

ضغط جيدا بأطراف الأصابع على طرف العجين حتى تغلق على حشو اللحم ولا يخرج منها، تكرر تلك الخطوة في كل كمية العجينة حتى تنتهي.

تترك عجينة الحواوشي بعد حشوها جانبا حتى يتم تسخين فرن على حرارة عالية 180 مئوية، ثم تدخل تخبز في الفرن حتى يحمر وجهها. خطوات عمل عجينة حواوشي وتجهيز الحشو الوسوم

عجينة حواوشي مصري سهلة وبسيطة تحضير ويعد من أشهى وجبات والمأكولات التي تزين السفرة المصرية، ولها شعبية كبير ما بين الدول العربية والغربية، لأن الحواوشي يتميز بمذاقه الرائع الذي جعله يتصدر أعلى مراتب ما بين باقي أنواع المعجنات، وسهل تجهيز فعلا فيمكن تناوله على غداء أو كوجبة على العشاء، والأشهر ما بين أنواع الحواوشي هو المحشو باللحم مفروم، فإنه يعرف بالطعم اللذيذ وسهوله تحضير، وتناوله بمختلف الطرق بجانب سلطة طحينة أو سلطة الزبادي والمخلل كما يوجد من يتناوله ساخن أو بارد فبكلتا الحالتين الحواوشي لها طعم رائع لا مثيل له، سنتعلم معكم طريقة حواوشي مصري بحشو اللحم المفروم وسر صنعته في مطاعم ومحلات. طريقة عجينة حواوشي بحشو لحم مفروم احضر 3 أكواب من دقيق مخبوزات. كوب ماء دافئ. ملعقة كبيرة من خميرة فورية. ملعقة كبيرة من السكر. رشة كزبرة ناعمة. ربع كوب زيت نباتي. طريقة عجينة حواوشي بحشو لحم مفروم مكونات حشو عجينة الحواوشي ربع كيلو لحم مفروم بصلة بحجم كبير. رشة ملح. نصف ملعقة صغيرة شطة. ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود. كوب فلفل أخضر. ملعقة صغيرة بهارات مشكل. عدد 2 فص ثوم مفروم ناعم. نصف كوب بقدونس مفروم ناعم. ثمرة طماطم مقطعة لقطع صغيرة. خطوات عمل عجينة حواوشي وتجهيز الحشو بوعاء يخلط كل مكونات العجين السابقة وتعجن مع بعضها جيدا لمدة خمس دقائق، حتى تكون كتلة من عجينة متماسكة غير لاصقة باليد.

تغطى العجينة وتترك جانبا حتى تختمر لمدة نصف ساعة، لحين تجهيز حشو الحواوشي باللحم مفروم.

في وعاء يضاف بصل مفروم ناعم ويحمر بالقليل من الزيت، ويضاف عليه الفلفل والملح وتقلب مكونات معا حتى تمتزج مع بعضها.

يوضع بقدونس مفروم على اللحم المفروم وتوضع باقي خليط البصل على اللحم مفروم، ويمكن تقوية طعم اللحم مفروم بالقليل من بهارات اللحم.

تقلب كل مكونات اللحم جيدا وتقسم إلى كرات بحجم كف اليد أي بحجم صغير، ويرش أسفلها قليل من دقيق حتى لا تلتصق.

تفرد العجينة على شكل دوائر بحجم رغيف الحواوشي وتوضع عليه كمية من الحشو، ويفرد عليها طبقة أخرى من عجين وتغلق من أطراف.

ضغط جيدا بأطراف الأصابع على طرف العجين حتى تغلق على حشو اللحم ولا يخرج منها، تكرر تلك الخطوة في كل كمية العجينة حتى تنتهي.

تترك عجينة الحواوشي بعد حشوها جانبا حتى يتم تسخين فرن على حرارة عالية 180 مئوية، ثم تدخل تخبز في الفرن حتى يحمر وجهها. خطوات عمل عجينة حواوشي وتجهيز الحشو

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