طريقة عمل طاجن البامية باللحمة الضأن طعم مفيش أحل من كدة

طاجن البامية باللحمة الضأن ، من أجمل الطواجن التي يتم تقديمها في العزومات، والمناسبات، وهو من الأطعمة التي تمتلك طعم طيب وشهي، وهو من الأكلات المفضلة لدي الكبار والصغار، ويتم تقديمه بجانب الأرز، والسلطات، ويوجد لطاجن البامية فوائد عديدة لصحة الجسم، فهو يمتلك كمية كبيرة من الألياف التي تساعد على خفض نسبة الكولسترول في الدم، ويحسن من مستوى الطاقة والشعور بالتعب، وهو من الأطعمة المشهورة التي يشتهر بها المطبخ العربي، ويوجد له أكثر من طريقة عند تحضيره، وطريقة تحضيرها سهلة وبسيطة، فهو يتكون من بعض المكونات البسيطة التي توجد في كل منزل، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل طاجن البامية باللحمة الضأن على أصوله مثل المطاعم. مكونات طاجن اللحمة الضأن مكونات طاجن اللحمة الضأن توجد بعض المكونات البسيطة لعمل طاجن شهي وللذيذ وهى كما يلي:- طبق من البصل المفروم. نصف كيلو من اللحم مقطعة قطع صغيرة. 2 كوب من الماء الدافئ. طبق صغير من الفلفل الرومي مقطعة. ملعقة كبيرة من الثوم المفروم. نصف كيلو من البامية صغيرة الحجم. ثلاث أكواب من عصير الطماطم. ملعقة صغيرة من الملح. ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير طاجن البامية باللحمة الضأن بخطوات سهلة بالمنزل وهى كما يلي:- نحضر حلة كبيرة ونضعها على النار ونضع بها ملعقة كبيرة من السمنة ونتركها حتى تسخن.

ثم نضيف البصل ونقوم بتشويحه حتى يصبح ذهبي اللون، ثم نضيف الثوم المفروم ونقلبهم مع بعض.

بعد ذلك نقوم بوضع قطع اللحمة ونقلبها جيدًا حتى يصبح للونها ذهبي، ثم نضيف عليها كوب من الماء ونغطيها ونتركها حتى تنضج تمامًا.

نقوم بإضافة بعض الماء إذا لم يتم نضج اللحمة، بعد أن تستوي اللحمة جيدًا الفلفل الرومي، والصلصة والتوابل ونقلبهم مع بعض.

ثم نضيف البامية ونقلبها جيداً حتى لا تلتصق، ثم نغطيها ونتركها حتى تنضج. طريقة تحضير طاجن البامية باللحمة الضأن سوف نتعرف على طريقة التحضير وهى كما يلي:- نحضر طاجن كبير الحجم ونقوم بوضع البامية في الطاجن ونرص عليها شرائح الليمون. نشعل الفرن على درجة حرارة عالية، ثم ندخل الطاجن في الفرن ونتركه حتى يتحمر تمامًا. نخرج الطاجن من الفرن ونقدمه ساخن بجانب الأرز المعمر وبالهناء والشفاء. الوسوم

طاجن البامية باللحمة الضأن ، من أجمل الطواجن التي يتم تقديمها في العزومات، والمناسبات، وهو من الأطعمة التي تمتلك طعم طيب وشهي، وهو من الأكلات المفضلة لدي الكبار والصغار، ويتم تقديمه بجانب الأرز، والسلطات، ويوجد لطاجن البامية فوائد عديدة لصحة الجسم، فهو يمتلك كمية كبيرة من الألياف التي تساعد على خفض نسبة الكولسترول في الدم، ويحسن من مستوى الطاقة والشعور بالتعب، وهو من الأطعمة المشهورة التي يشتهر بها المطبخ العربي، ويوجد له أكثر من طريقة عند تحضيره، وطريقة تحضيرها سهلة وبسيطة، فهو يتكون من بعض المكونات البسيطة التي توجد في كل منزل، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل طاجن البامية باللحمة الضأن على أصوله مثل المطاعم. مكونات طاجن اللحمة الضأن مكونات طاجن اللحمة الضأن توجد بعض المكونات البسيطة لعمل طاجن شهي وللذيذ وهى كما يلي:- طبق من البصل المفروم. نصف كيلو من اللحم مقطعة قطع صغيرة. 2 كوب من الماء الدافئ. طبق صغير من الفلفل الرومي مقطعة. ملعقة كبيرة من الثوم المفروم. نصف كيلو من البامية صغيرة الحجم. ثلاث أكواب من عصير الطماطم. ملعقة صغيرة من الملح. ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير طاجن البامية باللحمة الضأن بخطوات سهلة بالمنزل وهى كما يلي:- نحضر حلة كبيرة ونضعها على النار ونضع بها ملعقة كبيرة من السمنة ونتركها حتى تسخن.

ثم نضيف البصل ونقوم بتشويحه حتى يصبح ذهبي اللون، ثم نضيف الثوم المفروم ونقلبهم مع بعض.

بعد ذلك نقوم بوضع قطع اللحمة ونقلبها جيدًا حتى يصبح للونها ذهبي، ثم نضيف عليها كوب من الماء ونغطيها ونتركها حتى تنضج تمامًا.

نقوم بإضافة بعض الماء إذا لم يتم نضج اللحمة، بعد أن تستوي اللحمة جيدًا الفلفل الرومي، والصلصة والتوابل ونقلبهم مع بعض.

ثم نضيف البامية ونقلبها جيداً حتى لا تلتصق، ثم نغطيها ونتركها حتى تنضج. طريقة تحضير طاجن البامية باللحمة الضأن سوف نتعرف على طريقة التحضير وهى كما يلي:- نحضر طاجن كبير الحجم ونقوم بوضع البامية في الطاجن ونرص عليها شرائح الليمون. نشعل الفرن على درجة حرارة عالية، ثم ندخل الطاجن في الفرن ونتركه حتى يتحمر تمامًا. نخرج الطاجن من الفرن ونقدمه ساخن بجانب الأرز المعمر وبالهناء والشفاء.

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