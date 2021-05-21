تركيبة فرنساوي خياليه لتطويل الشعر بسرعة شعرك اطول انعم في خلال اسبوع فقط

خلطات طبيعية تساعد على تطويل الشعر، سيدتي الجميله هل تعلمين أن شعرك يحتاج إلى تغذية دائمة؟ وهل تعلمين أن الإهمال في الشعر هو السبب الأساسي في بطئ نموه؟

الكثير من السيدات لا يجيدون مهارة الاهتمام والعناية بالشعر، ولكن من الضروري أن يتم تغذية الشعر بشكل آمن وطبيعي.

الكثير من النباتات العشبية يكون لها دور فعال في تطويل الشعر، لذا ابدأي في اتباع الوصفات المضمونة المجربة، التي سنتناولها في هذا الموضوع.

وصفة جيل الألوفيرا لزيادة نمو الشعر:

جيل الالوفيرا من الوصفات الأكثر فائدة للشعر، فهو يقدم مجموعة من الفوائد التي تزيد من حيوية الشعر، منها تطويل الشعر سريعا، تنعيم الشعر، زيادة لمعان الشهر، التخلص من آثار القشرة.

جيل الألوفيرا عنصر طبيعي لا يترك أي ضرر على فروة الرأس.

يتم مزج مقدار أربعة ملاعق من صغيرة من جيل الألوفيرا مع 2 ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند، ويضاف لهما ثلاثة ملاعق صغيرة من الزبادي.

اخلطي المكونات جيدا لتحصلي على خليط، يتم تطبيقه على فروة الرأس ويدلك الفروة ويترك، مدة نصف ساعة على وجه التقريب، ثم اشطفي شعرك بالماء الفاتر، مع متابعة استخدام الوصفة ستشاهدي نمو الشعر بشكل ملحوظ.

الزبادي الطبيعي لتطويل الشعر:

الزبادي من العناصر الطبيعية التي ترطب وتنعم الشعر، لذا يمكن استخدامها كبلسم طبيعي يحمي الشعر من الخشونة، كما يساعد الزبادي على تطويل الشعر ويعطي القدرة على النمو.

قومي بتمشيط شعرك بفرشة السعر، وخذي من الزبادي وادهني شعرك بالكامل، اتممي تطبيق الزبادي على فروة رأسك بالكامل ثم غطيه بقبعة الشعر، أتركي الزبادي على شعرك لمدة تصل إلى نصف ساعة، ثم اغسلي فروة رأسك بالماء الفاتر، ثم اغسليه بالشامبو والبلسم الخاص بكى، داومي على استخدام وصفة الزبادي حتى تمنحي فروة رأسك على النمو والطول.

وصفة الخروع لتطويل الشعر

مع وصفة الخروع لتطويل الشعر ستحصلين على شعر اطول سنتيمترات خلال اسبوع فقط امزجي ملعقة صغيرة من زيت الخروع مع ملعقة صغيرة من زيت النخاع مع ملعقة صغيرة من جوز الهند وخلطيهم جيدا، ثم وزعي الخليط على كامل شعرك مع التدليك، ثم يغطى الشعر جيدا ويترك على شعرك لمدة ساعتين على الأقل، ثم يشطف بالماء البارد كما يمكن استخدام زيت النخاع فقط لتطويل الشعر خذي كمية مناسبة من زيت النخاع ودلكي بها فروه الراس ويترك دون شطف لمدة ليلة كاملة، ثم يغسل بالماء الفاتر استمري على تكرار تلك الوصفة مرتين من كل اسبوع للوصول لأفضل نتيجة.