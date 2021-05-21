كيكة البسكويت الخفيقة وطريقة تحضيرها في المنزل

أصبح مزج أصناف المعجنات من أكثر الأشياء التي تعتبر حديث السوشيال ميديا وبرامج الطهي ومن أكثر الوجبات التي نلاحظ تزايد عمليات البحث عنها هي كيكة البسكويت وفي بداية انتشارها أدت إلى إستغراب الكثير من الأشخاص التي تهتم بالمطبخ بشكل حيث يتم دمج مكونات الكيك العادي مع أنواع مختلفة من البسكويت سواء البسكويت السادة أو النكهات المختلفة، ويتم تناول كيك البسكويت بارداً مما يجعل مذاقه خفيف ومناسب للتحضير في جميع الأوقات وينتشر في المطاعم بشكل كبير من أصناف الحلويات والمعجنات بعد الوجبات الرئيسية وبسبب إقبال الكثير من العائلات عليها نقدم لكم طريقة إقتصادية سهلة لتحضير كيك البسكويت في المنزل بسهولة.

بسبب شعور الأطفال بأن الكيك شئ تقليدي تحاول الأمهات التجديد ولكن بنفس ذات المكونات حتى يستفيد الأطفال من القيمة الغذائية منها لذلك ظهرت المعجنات الأخري التي تعتبر أساسها الكيك ولكن بشكل مختلف مثل كيك البسكويت ليتم الإستفادة من الأثنين معاً الكيك والبسكويت ولا تتوقف قيمة كيك البسكويت على أنه مفيد للجسم فقط بل يتميز بالمذاق الرائع مثل مشتريات محلات المعجنات وغيرهم وبطرق سهلة دون الإصابة بالملل وكذلك مكونات بسيطة ونقدم لكم الطريقة الجديدة لإعداد كيك البسكويت من خلال السطور التالية.

طريقة تحضير كيك البسكويت

المكونات:

عبوتان من البسكويت السادة.

ثلاث بيضات متوسطة الحجم.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف كوب من السكر.

نصف كوب من اللبن الدافئ.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

صوص للتزيين أو استخدام مكونات أخري للتزيين حسب الرغبة.

تحضير الخلاط لإخفاق البيض أولاً ويمكنك إستبدال الخلاط بالمضرب الكهربائي ثم إضافة السكر والمكونات الأخري من اللبن ومسحوق الفانيليا والبيكنج باودر، والبسكويت بعد أن يتم تكسيره حتى يصبح مثل الدقيق الناعم. تشغيل المضرب اليدوي لمدة خمس دقائق حتى يتم إعداد العجينة وتصبح جاهزة ومتماسكة وناعمة. تجهيز قالب للكيك يكون متوسط الحجم ووضع ملعقة من الزيت ورشه خفيفة من الدقيق ثم سكب خليط كيك البسكويت في القالب ونتركه جانباً، يجب أن يتم تجهيز الفرن وتشغيله على درجة حرارة متوسطة منذ بداية الإعداد ونضع القالب في الفرن لمدة نصف ساعه حتى النضج جيداً ثم نقوم بتزيينها عند خروجها من الفرن ونتركها حتى تبرد حيث يفضل البعض تقديمها باردة للتمتع بمذاق أفضل.

طريقة التحضير: