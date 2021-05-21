كريم زبدة الشيا لعلاج الهالات السوداء خلال شهر واحد فعال جداً سريع

يُصنف كريم زبدة الشيا ، إلي مجموعة الكريمات الطبيعية التي تقضي على الهالات السوداء التي تظهر حول العينين، وتسبب الكثير من المشاكل والازعاج للكثير من الأشخاص، وخاصة النساء فالكل يسعي دائماً للحصول على بشرة نضرة وجذابة وخالية من أي ضرر، ويعد هذا الكريم من أفضل أنواع الكريمات التي تزيل الهالات السوداء وفي وقت قصير جداً، حوالي شهر واحد مع المداومة على الاستخدام خلال الشهر، ويرجع سبب ظهور الهالات السوداء إلي بعض المشاكل الصحية مثل خلل في وظائف الكلي أو تكيسات المبايض، فيفضل إذا كانت هناك مشكلة يفضل علاجها، وقد يؤدي السهر لساعات طويلة وقلة النوم إلي التسبب في ظهور الهالات السوداء، لذلك سنقوم من خلال هذا المقال بتوضيح طريقة عمل كريم زبدة الشيا للتخلص من الهالات السوداء بخطوات بسيطة جداً.

مكونات عمل كريم زبدة الشيا للتخلص من الهالات السوداء

مكونات الكريم مكونات طبيعية جداً وهي كما يلي:ـ

ملعقة كبيرة من زبدة الشيا.

2 ملعقة من زيت اللوز.

2 ملعقة من زيت جنين القمح.

6 كبسولات من فيتامين e.

طريقة التحضير

من خلال خطوات بسيطة جداً يمكن الحصول على كريم زبدة الشيا ونتيجته مذهلة والطريقة هي كما يلي:ـ

نستخدم طبق صغير الحجم ونقوم بوضع زبدة الشيا، ثم نضيف زيت اللوز ونقلب المكونات. يتم إضافة زيت جنين القمح ونقلب مرة أخرى، حتي يتجانس الخليط. نبدأ بتفريغ كبسولات فيتامين e على الخليط، ونقلب حتي تمتزج جميع المكونات تماماً ويصبح الكريم جاهزاً. يتم تفريغ الخليط داخل عبوة فارغة ونظيفة، ويحفظ داخل الثلاجة ويستخدم عند الحاجة. يتم دهن منطقة حول العينين بالكريم يومياً وخلال شهر سوف تختفي تماماً الهالات السوداء، يمكن استخدام الكريم للوجه فهو مفيد جداً لتفتيح البشرة.

ملاحظات عند استخدام الكريم

يفضل اتباع الخطوات الأتية قبل استخدام الكريم وهي كالآتي:ـ