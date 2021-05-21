طريقة عمل فطيرة سوفلي بكل سهولة وبمذاق لذيذ وشهي لم تجربوه من قبل

فطيرة سوفلي ، من ألذ وأشهى الحلويات الغربية والتي يعشقها الصغار والكبار والمحببة والمفضلة لديهم. كما أنها من الحلويات التي تحظى بإقبال الجميع، حيث يقبل الجميع على تناولها في المطاعم الشهيرة لمذاقها اللذيذ والشهي، وأصبحت تجوب شهرتها جميع أنحاء الوطن العربي. وهي من الحلوى الفاخرة واللذيذة والمميزة والتي تبحث عنها الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت لكي تحضرها لأفراد أسرتها كنوع من التغيير والتجديد في صنع الحلويات، ولإضفاء البهجة والسعادة في المنزل. وتتميز فطيرة سوفلي بقيمتها الغذائية العالية، وهي أيضا خفيفة على المعدة. كما طريقة تحضيرها سهلة جدا ولا تتطلب وقت ولا مجهود كبير، ومكوناتها بسيطة، ومتوفرة في كل بيت، وغير مكلفة. وتصنع فطيرة سوفلي من بياض البيض المخفوق وصفار البيض والحليب والسكر والدقيق. كما يمكنكم تجربة فطيرة التفاح، وحلوى الميرانغ والاستمتاع بمذاقهم اللذيذ والشهي مع جميع أفراد الأسرة في جو ملئ بالبهجة والسرور. وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات فطيرة سوفلي وطريقة تحضيرها بكل سهولة وبمكونات بسيطة وبأقل تكلفة وبألذ الوصفات سوف تجعلكم تحضرونها كل يوم.

مكونات فطيرة سوفلي

تتكون فطيرة سوفلي من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

25 مل من حليب.

37 جم دقيق.

2 بيضة.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

40 جم سكر.

مكعبين من الزبدة.

القليل من شراب القيقب.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على فطيرة سوفلي بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق ونضيف إليه صفار البيض والحليب وننخل عليه الدقيق ونقلبهم جيدا بالمضرب اليدوي، ثم نضيف عصير الليمون ونقلبهم جيدا، ثم نضع الوعاء جانبا.

نحضر وعاء عميق آخر ونضيف إليه بياض البيض والسكر على ثلاث دفعات كل 30 ثانية ونخفق جيدا بالمضرب الكهربائي باستمرار حتى نحصل على قوام كريمي.

نضيف خليط بياض البيض على خليط صفار البيض بالتدريج ونخلطهم جيدا.

نضع الخليط في كيس حلواني.

نضع مقلاة على نار هادئة ونتركها تسخن، ثم ندهنها بالزيت.

نشكل فطيرة سوفلي في المقلاة، ثم نضيف ملعقة كبيرة من الماء بجوار الفطيرة، ونغطي الفطيرة ونتركها لمدة 4 دقائق.

بعد مرور 4 دقائق نرفع الغطاء من المقلاة ونقلب فطيرة سوفلي على الجهة الثانية برفق، ثم نضيف ملعقة كبيرة من الماء بجوار فطيرة سوفلي، ثم نغطي المقلاة ونتركها لمدة 4 دقائق.

بعد مرور 4 دقائق نطفئ النار ونتركها قليلا.

نرفع الغطاء ونضع فطيرة سوفلي في طبق التقديم، ونضع عليها مكعب زبدة والقليل من شراب القيقب.

تقدم وبالهنا والشفا.

طريقة عمل سوفليه الشوكولاتة

المكونات

100 جم شوكولاتة دارك قطع.

ملعقة كبيرة زبدة.

ملعقة كبيرة دقيق.

نصف كوب حليب بارد.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة خلاصة الفانيليا.

بياض بيضتين.

صفار بيضة.

3 ملعقة كبيرة سكر.

نحضر قوالب السوفليه وندهنها بالزبدة، ثم نرش فيهم سكر من جميع الجوانب ونضعهم جانبا.

نحضر وعاء عميق ونضيف إليه قطع الشوكولاتة ونضعه جانبا.

نضح حلة على نار متوسطة ونضيف إليها الزبدة ونتركها حتى تذوب.

نضيف الدقيق ونقلب جيدا باستمرار حتى يمتزج الخليط.

نضيف الحليب ونقلب باستمرار حتى يثقل الخليط قليلا، ثم نرفع الحلة من على النار.

نسكب الحليب على الشوكولاتة ونضيف الفانيليا ورشة الملح ونقلب جيدا باستمرار حتى تذوب الشوكولاتة.

نضيف صفار البيضة على الشوكولاتة ونقلب جيدا حتى يتجانس الخليط.

نحضر وعاء عميق ونضيف إليه بياض البيض ونخفق جيدا بالمضرب الكهربائي.

نضيف السكر بالتدريج ونخفق جيدا حتى نحصل على قوام كريمي.

نضيف ثلث كمية خليط بياض البيض على الشوكولاتة ونقلب جيدا حتى يمتزج الخليط.

نضيف الكمية المتبقية من خليط بياض البيض ونقلب جيدا حتى يمتزج الخليط.

نسكب الشوكولاتة في قوالب السوفليه ونوزعها جيدا.

نضع القوالب على صينية فرن، وندخل الصينية فرن مسخنة مسبقا على درجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة تتراوح ما بين 12 إلى 15 دقيقة حتى يرتفع سوفليه الشوكولاتة عن القالب.

نخرج الصينية من الفرن ونزين القوالب بالكاكاو، ثم نقدم سوفليه الشوكولاتة.

وبالهنا والشفا.

طريقة التحضير