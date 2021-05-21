طريقه عمل ازر بسمتي بالمكسرات والخلطة

الأزر البسمتى بالخلطة والمكسرات يعتبر من اطعم وألذ وجبات الأزر ويعتبر مميز عن الأزر العادي من حيث الطعم وطرق تحضيره، ويتم تقديمه مع الحمام والبط والفراخ المحشية والمشاوي ونجد أن الكبده الاسكندرانى مع الأرز بالخلطة يعطى مذاقا رائعا، حيث نجد من العديد من الأسر العربية التجديد والتنويع في الوجبات، يوضح هذا المقال الخطوات المتبعة لتحضير الأرز وتحضير المكسرات، وطريقه تحضير الأرز بالكبدة المشوية. مكونات ومقادير عمل أرز بالمكسرات سوف نقدم لكم طريقه و مكونات عمل أرز بالمكسرات بطريقه شهيه ولذيذة تجعل شكل المائدة احلي وتتضمن المكونات الأتي. نصف كيلو أزر بسمتي. كميه من البندق واللوز والفستق والزبيب. تحضير خمس ملاعق من السمنة. عدد اربع ملاعق من زيت عباد الشمس. عدد أثنين كوب من الماء متوسط الحجم. نصف ملعقه ملح ناعم صغيرة. ملعقه سكر صغيرة. الأدوات المستخدمة لتحضير الأرز البسمتى بالمكسرات والخلطة وتتكون من الأتي حله متوسطه الحجم.

مقلى لتحمير المكسرات تكون كبيرة.

أداة لتفتيت وتكسير المكسرات. طريقه تحضير الأرز بالمكسرات والخلطة مكونات ومقادير عمل أرز بالمكسراتالأدوات المستخدمة لتحضير الأرز البسمتى بالمكسرات والخلطة وتتكون من الأتيطريقه تحضير الأرز بالمكسرات والخلطة سنقوم الآن بكتابه طريقه تحضير الأرز بالمكسرات والخلطة وطريقه التحضير تنقسم إلى طريقيتين الطريقة الأولى طريقه تحضير الأرز والطريقة الثانية هي طريقه تحضير المكسرات. طريقه تحضير الأرز يتم تحضير الحلة ويفضل تكون ستنانلس التي يتم استخدمها ونقوم بوضع الأرز وعدد اثنين ملعقه من السمن و3 ملاعق من زيت عباد الشمس. نقوم بوضع الحلة ستنانلس على نار هادئه ويتم تقليبها مع السمن والزيت. نستمر لمدة خمس دقائق من التقليب. ننتظر حتى يصل لون الأرز إلى البنى الغامق ولا نتركه طويلا حتى يحترق. بعد أن يصل إلى درجه اللون السوى نقوم بإضافة عدد اثنين كوب من الماء. ننتظر حتى يتم غليان مياه الأزر ونقوم بوضع الذبيب. نقوم بغلق الحلة المستخدمة على النار ونترك الأرز لمدة تلت ساعه على النار. لا تتركي الأرز لمدة طويله حتى لا يتعجن. طريقه تحضير المكسرات نقدم الآن طريقه تحضير المكسرات حتى يتم أضافتها على الأرز. نقوم بتحضير كميه المكسرات التي يتم استخدمها ويتم تكسيرها وتفتيتاها جيدا معادا اللوز يتم تكسيره وليس تفتيته حتى يعطى مظهر جيد وشكل رائع،يجب الحرص على ألا تكون الضربات قويه حتى لا يتم تفتيت اللوز والبندق، وبالتالي تصبح المكسرات جاهزة ويتم وضعها على وش الأرز ويتم تقديمه على السفرة مع المشاوي والحمام والسلطة. الوسوم

الأزر البسمتى بالخلطة والمكسرات يعتبر من اطعم وألذ وجبات الأزر ويعتبر مميز عن الأزر العادي من حيث الطعم وطرق تحضيره، ويتم تقديمه مع الحمام والبط والفراخ المحشية والمشاوي ونجد أن الكبده الاسكندرانى مع الأرز بالخلطة يعطى مذاقا رائعا، حيث نجد من العديد من الأسر العربية التجديد والتنويع في الوجبات، يوضح هذا المقال الخطوات المتبعة لتحضير الأرز وتحضير المكسرات، وطريقه تحضير الأرز بالكبدة المشوية. مكونات ومقادير عمل أرز بالمكسرات سوف نقدم لكم طريقه و مكونات عمل أرز بالمكسرات بطريقه شهيه ولذيذة تجعل شكل المائدة احلي وتتضمن المكونات الأتي. نصف كيلو أزر بسمتي. كميه من البندق واللوز والفستق والزبيب. تحضير خمس ملاعق من السمنة. عدد اربع ملاعق من زيت عباد الشمس. عدد أثنين كوب من الماء متوسط الحجم. نصف ملعقه ملح ناعم صغيرة. ملعقه سكر صغيرة. الأدوات المستخدمة لتحضير الأرز البسمتى بالمكسرات والخلطة وتتكون من الأتي حله متوسطه الحجم.

مقلى لتحمير المكسرات تكون كبيرة.

أداة لتفتيت وتكسير المكسرات. طريقه تحضير الأرز بالمكسرات والخلطة مكونات ومقادير عمل أرز بالمكسراتالأدوات المستخدمة لتحضير الأرز البسمتى بالمكسرات والخلطة وتتكون من الأتيطريقه تحضير الأرز بالمكسرات والخلطة سنقوم الآن بكتابه طريقه تحضير الأرز بالمكسرات والخلطة وطريقه التحضير تنقسم إلى طريقيتين الطريقة الأولى طريقه تحضير الأرز والطريقة الثانية هي طريقه تحضير المكسرات. طريقه تحضير الأرز يتم تحضير الحلة ويفضل تكون ستنانلس التي يتم استخدمها ونقوم بوضع الأرز وعدد اثنين ملعقه من السمن و3 ملاعق من زيت عباد الشمس. نقوم بوضع الحلة ستنانلس على نار هادئه ويتم تقليبها مع السمن والزيت. نستمر لمدة خمس دقائق من التقليب. ننتظر حتى يصل لون الأرز إلى البنى الغامق ولا نتركه طويلا حتى يحترق. بعد أن يصل إلى درجه اللون السوى نقوم بإضافة عدد اثنين كوب من الماء. ننتظر حتى يتم غليان مياه الأزر ونقوم بوضع الذبيب. نقوم بغلق الحلة المستخدمة على النار ونترك الأرز لمدة تلت ساعه على النار. لا تتركي الأرز لمدة طويله حتى لا يتعجن. طريقه تحضير المكسرات نقدم الآن طريقه تحضير المكسرات حتى يتم أضافتها على الأرز. نقوم بتحضير كميه المكسرات التي يتم استخدمها ويتم تكسيرها وتفتيتاها جيدا معادا اللوز يتم تكسيره وليس تفتيته حتى يعطى مظهر جيد وشكل رائع،يجب الحرص على ألا تكون الضربات قويه حتى لا يتم تفتيت اللوز والبندق، وبالتالي تصبح المكسرات جاهزة ويتم وضعها على وش الأرز ويتم تقديمه على السفرة مع المشاوي والحمام والسلطة.

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