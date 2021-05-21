طبق الارز بالخلطة مع الفراخ المشوية في الفرن بطريقه سهلة وبسيطه وسريعه التحضير وتعد من الوجبات الرئيسية التي يمكن أن تقدم في العديد من المناسبات وتختلف طرق تحضير وتتبيل الفراخ فيمكن عمل الفراخ المشوية بأكثر من طريقه مثل الفحم أو برياني الدجاج أو المقلوبة بالدجاج . مقادير عمل الفرخ المشوية في الفرن عدد واحد فرخه كامله .

بصل مفروم وطماطم مقطعه قطع صغيره.

ثوم مفروم وملعقه كبيره من صلصة الطماطم .

زيت وليمون وخل .

نصف ملعقه صغيره من الفلفل الأسود مع نصف ملعقه صغيره من الكمون .

رشه ملح مع بهرات حسب الرغبة . طريقه تحضير الفراخ المشوية في الفرن نبدأ بتتبيل الفراخ بماء البصل والطماطم المفرومة الناعمة جدا مع الثوم المفروم ومعلقه كبيره من صلصة الطماطم ونضيف الزيت وليمون والخل والفلفل الأسود والكمون ورشه من الملح مع البهارات الموجودة حسب الرغبة.

نقوم بعمل شرائح في الفراخ ونتركها في ألتتبيله ثم نضعها علي السلك ونضعها في الفرن حتي يتم الطهي جيدا ونقوم بتشغيل مروحه الفرن. مقادير عمل الارز بالخلطة 500 غرام من الكبده وقوانص.

زبيب ولوز بدون قشره .

بصلة مفرومة مع ثوم مفروم

نصف ملعقه صغيره من الفلفل الأسود ورشه من بهارات لحمة .

زيت .

معلقتين من السكر .

مكعب مرقه . طريقه تحضير الارز بالخلطة نبدأ بغسل الكبدة والقوانص جيدا ونقوم بتقطيعها قطع صغيره ثم نحضر الزبيب ولوز وقليل من الزيت ونضع فيه الزبيب واللوز ونقلب حتي يتغير لونهم ثم يتم رفعهم من الزيت ثم نضع البصلة المفرومة والثوم مفروم والفلفل الأسود والبهارات ونقلب ونضع ألكبده مع رشه الملح ونقلب ويتم وضعهم علي نار هادئه ثم نغطي ونتركهم حتي الطهي.

قبل أن يتم طهي الكبد في حلة ثانية نضع ملعقتين من السكر حتي يصبح لونهم بني لكل كوب من الارز ملعقة كبيرة سكر وبعد أن تصبح بالون البني نضيف الشوربة عليها أو الماء ونقلب جيدا .

بعد أن يتم طهي الكبد نقوم بوضعها مع الزبيب واللوز وفي الحلة نضع الارز ومكعب مرقه ونقلب وثم نضيف الشوربة أو الماء بالسكر وبعد الغليان توضع علي نار هادئه ويترك الارز حتي الطهي . مقادير عمل الفرخ المشوية في الفرنطريقه تحضير الفراخ المشوية في الفرنمقادير عمل الارز بالخلطةطريقه تحضير الارز بالخلطة الوسوم

طبق الارز بالخلطة مع الفراخ المشوية في الفرن بطريقه سهلة وبسيطه وسريعه التحضير وتعد من الوجبات الرئيسية التي يمكن أن تقدم في العديد من المناسبات وتختلف طرق تحضير وتتبيل الفراخ فيمكن عمل الفراخ المشوية بأكثر من طريقه مثل الفحم أو برياني الدجاج أو المقلوبة بالدجاج . مقادير عمل الفرخ المشوية في الفرن عدد واحد فرخه كامله .

بصل مفروم وطماطم مقطعه قطع صغيره.

ثوم مفروم وملعقه كبيره من صلصة الطماطم .

زيت وليمون وخل .

نصف ملعقه صغيره من الفلفل الأسود مع نصف ملعقه صغيره من الكمون .

رشه ملح مع بهرات حسب الرغبة . طريقه تحضير الفراخ المشوية في الفرن نبدأ بتتبيل الفراخ بماء البصل والطماطم المفرومة الناعمة جدا مع الثوم المفروم ومعلقه كبيره من صلصة الطماطم ونضيف الزيت وليمون والخل والفلفل الأسود والكمون ورشه من الملح مع البهارات الموجودة حسب الرغبة.

نقوم بعمل شرائح في الفراخ ونتركها في ألتتبيله ثم نضعها علي السلك ونضعها في الفرن حتي يتم الطهي جيدا ونقوم بتشغيل مروحه الفرن. مقادير عمل الارز بالخلطة 500 غرام من الكبده وقوانص.

زبيب ولوز بدون قشره .

بصلة مفرومة مع ثوم مفروم

نصف ملعقه صغيره من الفلفل الأسود ورشه من بهارات لحمة .

زيت .

معلقتين من السكر .

مكعب مرقه . طريقه تحضير الارز بالخلطة نبدأ بغسل الكبدة والقوانص جيدا ونقوم بتقطيعها قطع صغيره ثم نحضر الزبيب ولوز وقليل من الزيت ونضع فيه الزبيب واللوز ونقلب حتي يتغير لونهم ثم يتم رفعهم من الزيت ثم نضع البصلة المفرومة والثوم مفروم والفلفل الأسود والبهارات ونقلب ونضع ألكبده مع رشه الملح ونقلب ويتم وضعهم علي نار هادئه ثم نغطي ونتركهم حتي الطهي.

قبل أن يتم طهي الكبد في حلة ثانية نضع ملعقتين من السكر حتي يصبح لونهم بني لكل كوب من الارز ملعقة كبيرة سكر وبعد أن تصبح بالون البني نضيف الشوربة عليها أو الماء ونقلب جيدا .

بعد أن يتم طهي الكبد نقوم بوضعها مع الزبيب واللوز وفي الحلة نضع الارز ومكعب مرقه ونقلب وثم نضيف الشوربة أو الماء بالسكر وبعد الغليان توضع علي نار هادئه ويترك الارز حتي الطهي . مقادير عمل الفرخ المشوية في الفرنطريقه تحضير الفراخ المشوية في الفرنمقادير عمل الارز بالخلطةطريقه تحضير الارز بالخلطة

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