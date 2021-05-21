أسرار تحضير برجر اللحم المفروم اللذيذ ومذاقه الشهي مثل المطاعم

يعيش الأطفال والكبار جو من المتعة أثناء تناول البرجر حيث يعتبر الوجبة المفضلة للجميع من الوجبات السريعة الخاصه بالمطاعم وتتمثل الجاذبية لوجبة البرجر بسبب الشكل الخارجي الخاص به الذي يتمثل في طبقات عديدة من الخبز واللحم أو الدجاج والخضراوات مثل الطماطم وغيرها وتضيف إليه نكهات مختلفة تجعله شهي بإستمرار، بالرغم من تنافس المطاعم لإخراج أفضل مذاق وأفضل شكل خارجي للبرجر إلا أنها إلي حد كبير غير مضمونة وننصح دائماً بتحضير الوجبات التي تحتوي على اللحوم في المنزل دون اللجوء إلي المطاعم لضمان السلامه لذلك موضه اليوم هو كيفية تحضير برجر اللحم المفروم في المنزل من خلال هذا المقال. طريقة تحضير برجر اللحم المفروم طريقة تحضير برجر اللحم المفروم المكونات: ربع كيلو جرام من اللحم المفروم الطازج.

ملعقة صغيرة من الملح وأخري من الفلفل حسب الرغبة.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الجبنة الشيدر.

بصلة متوسطة الحجم مقطعة شرائح.

شرائح خس.

ثلاث حبات من الطماطم مقطعة إلي شرائح.

خبز كيزر حسب الكمية المرغوبة.

كاتشب.

مايونيز. طريقة التحضير: تتبيل اللحم المفروم أولاً بالملح والفلفل داخل وعاء للمكونات وتقليب اللحم حتى تكتسب المذاق من التوابل ويتم التقليب عن طريق اليدين. نبدأ بتشكيل اللحم إلي قطع دائرية صغيرة الحجم أو متوسطة حسب حجم الخبز. تجهيز الشواية الكهربائية أو العادية حسب المتاح وتشغيلها على درجة حرارة 200 درجة ووضع قطع البرجر التي تم تشكيلها وتقليب البرجر على الجانبين ووضع الجبن الشيدر على سطح البرجر حتى ينفرد. تقسيم الخبز ثم وضع الخس والطماطم وجميع المكونات ثم قطعة البرجر في السطح ووضع الكاتشب والمايونيز وتقديم البرجر شهياً ساخناً. ملحوظة: طريقة التحضير:ملحوظة: لا يمكنك الإقتصار على تلك الإضافات فقط التي تم ذكرها بل يمكنك إضافة المزيد من المكونات حسب الرغبة وتفضيلات تناول الطعام. الوسوم

يعيش الأطفال والكبار جو من المتعة أثناء تناول البرجر حيث يعتبر الوجبة المفضلة للجميع من الوجبات السريعة الخاصه بالمطاعم وتتمثل الجاذبية لوجبة البرجر بسبب الشكل الخارجي الخاص به الذي يتمثل في طبقات عديدة من الخبز واللحم أو الدجاج والخضراوات مثل الطماطم وغيرها وتضيف إليه نكهات مختلفة تجعله شهي بإستمرار، بالرغم من تنافس المطاعم لإخراج أفضل مذاق وأفضل شكل خارجي للبرجر إلا أنها إلي حد كبير غير مضمونة وننصح دائماً بتحضير الوجبات التي تحتوي على اللحوم في المنزل دون اللجوء إلي المطاعم لضمان السلامه لذلك موضه اليوم هو كيفية تحضير برجر اللحم المفروم في المنزل من خلال هذا المقال. طريقة تحضير برجر اللحم المفروم طريقة تحضير برجر اللحم المفروم المكونات: ربع كيلو جرام من اللحم المفروم الطازج.

ملعقة صغيرة من الملح وأخري من الفلفل حسب الرغبة.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الجبنة الشيدر.

بصلة متوسطة الحجم مقطعة شرائح.

شرائح خس.

ثلاث حبات من الطماطم مقطعة إلي شرائح.

خبز كيزر حسب الكمية المرغوبة.

كاتشب.

مايونيز. طريقة التحضير: تتبيل اللحم المفروم أولاً بالملح والفلفل داخل وعاء للمكونات وتقليب اللحم حتى تكتسب المذاق من التوابل ويتم التقليب عن طريق اليدين. نبدأ بتشكيل اللحم إلي قطع دائرية صغيرة الحجم أو متوسطة حسب حجم الخبز. تجهيز الشواية الكهربائية أو العادية حسب المتاح وتشغيلها على درجة حرارة 200 درجة ووضع قطع البرجر التي تم تشكيلها وتقليب البرجر على الجانبين ووضع الجبن الشيدر على سطح البرجر حتى ينفرد. تقسيم الخبز ثم وضع الخس والطماطم وجميع المكونات ثم قطعة البرجر في السطح ووضع الكاتشب والمايونيز وتقديم البرجر شهياً ساخناً. ملحوظة: طريقة التحضير:ملحوظة: لا يمكنك الإقتصار على تلك الإضافات فقط التي تم ذكرها بل يمكنك إضافة المزيد من المكونات حسب الرغبة وتفضيلات تناول الطعام.

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