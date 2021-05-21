مكون سحري ضعيه على الشامبو يطول ويكثف الشعر وينبت الفراغات وينعم الشعر بشكل خرافي

ضعيه على الشامبو يطول ويكثف الشعر وينبت الفراغات، هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي تسهم في إطالة وتكثيف الشعر، لكن عادةً ما تكون هناك صعوبة لدى الأفراد في المواظبة عليها، ولذا فإن خبراء الشعر ينصحون باستخدام نوع جيد من الشامبو مع إضافة بعض المكونات الطبيعية إليه.

ضعيه على الشامبو يطول ويكثف الشعر وينبت الفراغات

يعتبر القرنفل أحد الأعشاب التي تعمل على تطويل الشعر ويمكن اضافة مسحوق القرنفل على الشامبو واستخدامه بصفة منتظمة للحصول على نتيجة ممتازة.

نوع جيد من الشامبو (النوع المعتاد استخدامه).

30 حبة من القرنفل أو كمية مناسبة من زيت القرنفل.

مكونات وصفة القرنفل لتطويل وتكثيف الشعر

ضعي حبات القرنفل أو كمية من زيت القرنفل في عبوة الشامبو الخاصة بك.

ابدئي برجّ العبوة جيدًا، ثم اتركيها لمدة أسبوع.

اغسلي الشعر بهذا الخليط وقت الحاجة، وبنفس طريقة الاستخدام المعتادة للشامبو سوف تلاحظين الفرق في تطويل وتكثيف الشعر وإنباته .

حاولي تكرار الأمر من 6:4 مرات، حتى تحصلي على شعرٍ طويل وكثيف.

طريقة تحضير واستخدام القرنفل للشعر

ملحوظة هامه :

يمكنكِ تقليل كمية القرنفل إلى النصف إذا كانت عبوة الشامبو لديك غير مكتملة، كما أن شامبو جونسون يعد أفضل الأنواع التي تعطي نتائج مميزة في تطويل الشعر ونعومته وزيادة كثافته .

بذور الكتان لتطويل الشعر وتنعيمه

فيما يلي طريقة استخدام بذور الكتان على الشامبو لتكثيف تطويل الشعر ولمعانه، هذه الوصفة فعاله جداً ومفيدة للشعر .

كمية مناسبة من زيت الزيتون وزيت جوز الهند.

أي نوع شامبو (يفضل شامبو جونسون للأطفال).

ملعقتان صغيرتان من بذور الكتان المطحونة.

أضيفي بذور الكتان الناعمة إلى الشامبو، وقومي برجّ العبوة جيدًا، واتركيها من يومين لثلاثة أيام قبل الاستعمال.

قومي بعمل حمام زيتي للشعر باستخدام زيت الزيتون وجوز الهند، مع مراعاة تدليك فروة الرأس بشكلٍ جيد.

ضعي فوطة في ماء دافئ، ثم قومي بتصفية الماء منها ووضعها على شعرك ، واتركيها لمدة نصف ساعة أو ساعة كاملة.

، واتركيها لمدة نصف ساعة أو ساعة كاملة. ثم استخدمي خليط الجونسون وبذور الكتان بالطريقة المعتادة لاستخدام الشامبو.

مكونات بذور الكتان للشعرطريقة تحضير واستخدام بذور الكتان لتطويل الشعر وتكثيفه