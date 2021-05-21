استخدمي صابونة الفحم للحصول علي بشرة خالية من جميع العيوب

تعتبر صابونة الفحم ، من أفضل أنواع الصابون للبشرة، لأنها لديها القدرة علي استخراج الدهون الزائدة من البشرة الدهنية، وهي ترطب ايضاً البشرة الجافة وتغذيها، وتعمل ايضاً علي إزالة جميع عيوب البشرة، للحصول علي بشرة نقيه ومضيئة يجب استخدام هذه الصابونة، لأن الفحم لديه القدرة علي التحكم في زيوت الوجه وإزالة الشوائب، ويدخل في الكثير من منتجات البشرة، يقلل من ظهور الحبوب في البشرة وإزالة الشوائب، ولذلك تتجه جميع السيدات إلي استخدام هذا النوع من الصابون، سوف نقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة عمل صابونة الفحم في المنزل بمكونات بسيطة وسهلة في متناول الجميع.

مكونات عمل صابونة الفحم

تعرفي من خلال السطور الأتية علي أبسط المكونات هذه الصابونة للبشرة وهي كما يلي:-

أقراص فحم من العطار مطحونة.

صابونة جلسرين مبشورة.

معلقة من زيت الذهب.

ثلاث ملاعق من زيت الليمون.

ثلاث ملاعق من زيت الزيتون.

معلقتين من زبدة الشيا.

كوب من ماء الورد.

طريقة التحضير

تعرفي من خلال هذا المقال علي طريقة تحضير صابونة الفحم في المنزل وهي كالاتي:-

نقوم بإحضار حلة، ونضع فيها الصابونة المبشورة وزيت الزيتون وزيت الليمون وزيت الذهب وماء الورد، ونقلبهم جيداً. ثم نقوم بإضافة معلقتين كبار من الفحم، وزبدة الشيا ونبدأ نقلب جيداً، نقوم بوضع المكونات علي نار هادئة حتي الذوبان. عندما تذوب المكونات جيداً وتتجانس، نرفعها من علي النار، ونضعها في قالب صغير، ونرش علي الوجه كحول طبي، ونغطي الوجه بكيس بلاستك. تترك في مكان بارد لمدة يومين حتي تتماسك جيداً، وبعد كده يمكن أن تستخدم للبشرة.

فوائد صابونة الفحم للبشرة

تعرفي من هنا علي أهم فوائد هذه الصابونة الرائعة لتفتيح البشرة وهي كما يلي:-

تعمل علي إزالة الزيوت الغير مرغوب فيها من الوجه. تعمل علي تقليل ظهور حب الشباب في الوجه. تعمل علي إزالة الشوائب والاوساخ من البشرة. تزيل الجلد الميت. تعمل علي إزالة الرؤوس السوداء من الوجه. تعمل علي تضيق المسام الواسعة.

طريقة عمل ماسك الفحم لإزالة التجاعيد والخطوط الدقيقة في الوجه

سوف نتعرف علي عمل هذا الماسك من خلال موقعنا ثقفني بخطوات بسيطة وسهلة وهي كالاتي:-