كيفية علاج الشيب المبكر بمكونات طبيعية وآمنة

كيفية علاج الشيب المبكر، مع تقدم العمر يبدأ الشعر الأبيض في الظهور، وذلك لنقص إنتاج صبغة الميلانين التي تنتجها فروة الرأس، وبالتالي يظهر الشعر باللون الرمادي ثم باللون الأبيض، وقد يظهر الشعر الأبيض في عمر متقدم عن المعتاد، حيث أنه يبدأ في الظهور بعد عمر الثلاثين بنسبة تتراوح ما بين 20:10٪، وينتج الشيب المبكر عن أسباب وراثية أو سوء التغذية أو نقص فيتامين ب12، وغيرها من الأسباب الأخرى، و سنتعرف على طرق علاج الشيب المبكر.

كيفية علاج الشيب المبكر

الشعر الأبيض من المشكلات التي تواجه العديد من الأفراد خاصة عند ظهوره في عمر متقدم، ويمكن علاجه بإحدى الطرق الآتية:

اعتدنا على استخدام الحناء في تجميل الشعر والأظافر، كما أنها أيضاً إحدى الطرق التي يمكنها التخلص من الشيب المبكر إذا تم خلط كمية مناسبة منها مع القهوة السوداء للحصول على خليط سائل قليلاً، ثم يتم توزيعه على الشعر ويترك لمدة ساعة أو ساعتين على الأقل، ونقوم بغسله بالماء والشامبو.

عصير البصل

البصل من الخضروات الغنية بالعناصر الهامة والمعادن الضرورية لنمو الشعر وجعله صحي ولامع، لذا يمكن عمل عصير البصل باستخدام الخلاط الكهربائي ويوضع على فروة الرأس، ويترك لمدة تتراوح من 40 إلى 60 دقيقة، ونغسل الشعر جيداً.

العنب الهندي والحنة لعلاج الشيب المبكر

يستخدم العنب الهندي منذ عصور عديدة في التخلص من مشكلة الشيب المبكر، وذلك لاحتوائه على مضادات أكسدة وفيتامينات هامة للشعر، وذلك عن طريق وضع 6 حبات من العنب الهندي مع ملعقة كبيرة من الحلبة المطحونة، ونصف كوب من زيت جوز الهند في وعاء على النار حتى الغليان لمدة 5 دقائق، ويترك حتى يبرد ثم يوضع على الشعر قبل النوم، وفي الصباح نغسل الشعر بالماء والشامبو.