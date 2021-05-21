ماسك لعلاج المسام الواسعة .. تعرفي على خطوات التحضير بالتفصيل

تبحث الكثير من النساء عن ماسك لعلاج المسام الواسعة فعال يقضي على مسام الوجه التي تؤثر على جماله، حيث أن جمال الوجه ورونقه من أهم وأبرز المظاهر الجمالية التي تظهر جمال المرأة وأناقتها، وفي المقال نقدم لجميع متابعات موقع ثقفني خطوات تحضير الماسك بسهولة.

أسباب ظهور المسام الواسعة في الوجه

هناك أسباب مختلفة تؤدي إلى ظهور المسام الواسعة الغير مرغوبة في الوجه والتي تقلل من جماله وتؤثر عليه بشكل سلبي، ومن أبرز وأهم هذه الأسباب ما يلي:

العامل الوراثي له دور لا يمكن إغفاله في ظهور المسام الواسعة والبثور السوداء وغيرها من مشاكل البشرة.

إهمال تناول كميات وفيرة من المياه خلال اليوم.

إذا كانت المرأة تمتلك بشرة دهنية تكون أكثر عرضة لمشاكل البشرة، والتي من أبرزها المسام الواسعة وحب الشباب.

التقدم في السن وظهور التجاعيد، حيث تصبح البشرة غير مشدودة بالشكل الكافي كما كان من قبل.

إهمال البشرة وعدم العناية بها بالشكل اللازم، حيث أن هناك منتجات ووصفات طبيعية يمكن من خلالها الاهتمام بالبشرة والحفاظ على رونقها وجمالها.

الاضطرابات الهرمونية التي تعاني منها النساء في فترات معينة تؤثر على جمال البشرة وتكون سبب رئيسي في ظهور بعض المشاكل.

الإفراط في استخدام مساحيق التجميل والمستحضرات التي تؤثر على البشرة وتفقدها رونقها مع مرور الوقت.

ماسك لعلاج المسام الواسعة

هناك عدد من الوصفات الطبيعية والماسكات التي يمكن تحضيرها في البيت بسهولة باستخدام مكونات متوفرة، بإمكانها حل مشكلة المسام الواسعة التي تعاني منها معظم النساء، ومن أبرز هذه الماسكات ما يلي:

تونر النعناع والكركديه

يعد التونر من أبرز الحلول وأكثرها فعالية، حيث أنه يعمل على انقباض المسام وتقليل معدل إفراز المواد الدهنية المسببة لظهور الحبوب والبثور، وفيما يلي المكونات وطريقة التحضير:

المكونات

ملعقة كبيرة من أوراق الكركديه الناشف (يعمل على قبض المسام).

ملعقة من أوراق النعناع الناشف أو الطازج حسب المتوفر (يحفز الدورة الدموية بفضل مادة المنثول).

ملعقتان كبيرتان من زيت الورد (يقلل من إفراز المادة الدهنية في منطقة الأنف).

مقدار مناسب من الماء المغلي.

الخطوات

يتم مزج كلاً من أوراق النعناع والكركديه معًا. يتم إضافة الماء المغلي. إضافة زيت الورد. استخدام البخار المتصاعد في عمل حمام بخار للوجه لمدة ربع ساعة. عندما يبرد المزيج، يتم تصفيته وتعبئته في زجاجة نظيفة محكمة الغلق للاستخدام كتونر صباحًا.

سكراب السكر وزيت البرتقال

من المعروف أن زيت البرتقال من المواد التي تعمل على امتصاص الدهون من البشرة، لذلك يتم استخدامه في عمل سكراب للوجه، وفيما يلي الطريقة بالتفصيل:

المكونات

ملعقة واحدة من السكر الأبيض.

ملعقة من زيت البرتقال.

ملعقة من مزيج الكركديه والنعناع الذي تم تحضيره في الوصفة السابقة.

خطوات التحضير

يتم خلط جميع المكونات معًا في وعاء عميق. تطبيق السكراب وتدليك السكراب بلطف في حركات دائرية لمدة عشر دقائق. غسل الوجه بالماء الفاتر، ثم استخدام كريم مرطب. يفضل استخدام السكراب مرتين أسبوعيًا.

ماسك لعلاج المسام الواسعة من النشا والبيض

النشا من المواد التي تعمل على غلق المسام، كما أنه يساعد في تقليل إفراز الزيوت والمواد الدهنية، كما أن البيض يعمل على شد الجلد ويساعد في التخلص من الرؤوس السوداء، وفيما يلي طريقة الماسك بالخطوات:

المكونات

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

بياض بيضة.

طريقة التحضير