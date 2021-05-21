علاج ألم المفاصل بالزيوت العطرية .. طرق التخلص من التهاب المفاصل

يلجأ الكثيرون إلى علاج ألم المفاصل بالزيوت العطرية ، حيث أن هناك بعض الزيوت ذات فعالية كبيرة تعمل على علاج آلام المفاصل والتهابها نهائيًا، حيث يقوم الشخص باستخدامها يوميًا حتى يتمكن تدريجيًا مع الوقت من مزاولة كافة الأنشطة والمهام اليومية بشكل طبيعي.

علاج ألم المفاصل بالزيوت العطرية

يمكن الاعتماد بشكل أساسي على بعض الزيوت العطرية للتخلص من آلام المفاصل المزعجة، التي تعيق الفرد عن القيام بمسئولياته اليومية كما ينبغي، وفيما يلي مجموعة من الزيوت الفعالة في العلاج:

زيت اللافندر لعلاج آلام المفاصل

يساعد زيت اللافندر على التخفيف من الشعور بالألم الناتج عن التهاب المفاصل، نظرًا لاحتوائه على مواد مضادة للالتهابات، كما أنه يساعد في تهدئة الأعصاب والتخلص من التوتر والاضطرابات العصبية، لذلك فإنه يدخل في تركيب الكثير من المستحضرات الطبية.

زيت الروزماري لعلاج التهابات المفاصل

يحتوي زيت الروزماري أو كما يطلق عليه زيت إكليل الجبل على خصائص مسكنة تعمل على تخفيف الشعور بالآلام، كما أنه يحتوي على مواد مضادة للأكسدة تساعد في علاج الالتهابات بفعالية.

علاج ألم المفاصل بالزيوت العطرية زيت الزنجبيل

يحتوي زيت الزنجبيل على مركب الزنجبين الذي يعمل على تقليل الآلام وتسكينها، بالإضافة إلى تحسين القدرة على الحركة.

علاج ألم المفاصل بزيت البابونج

يساعد زيت البابونج في تقليل الشعور بالألم، كما يساعد في علاج التهابات المفاصل، فضلاً عن ذلك فإنه يعمل على الاسترخاء وتهدئة الأعصاب، علمًا بأنه يمكن تناول أوراق البابونج مثل الشاي للتخفيف من الآلام وعلاج ارتفاع درجة حرارة الجسم.

زيت البردقوش للتخلص من ألم المفاصل

يستخدم زيت البردقوش في علاج آلام المفاصل والتشنجات العضلية، بالإضافة إلى التخلص من التورم والالتهابات المزمنة، ويمكن تناول البردقوش المغلي لتسكين الآلام بشكل عام.

زيت النعناع لعلاج آلام المفاصل

يحتوي زيت النعناع على مادة المنثول التي تعمل على التقليل من حدة الآلام وتسكينها بشكل فعال، حيث يمكن تطبيق الزيت موضعيًا على مكان الألم في الركبتين للتقليل من التهابات المفاصل.

زيت اللبان لعلاج التهابات المفاصل

يتم دهن كمية مناسبة من زيت اللبان على المنطقة المصابة بالألم، حيث يعمل على تقليل الالتهابات وتسكين آلام المفاصل.