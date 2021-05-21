أسهل طريقة لعمل شاورمة الفراخ زي المحلات وسر التتبيلة

طريقة عمل شاورمة الفراخ مطلوبة كثيراً في البحث اليومي لجوجل لأنها من الأكلات السهلة التي يمكن لست البيت أن تقوم بعملها في دقائق معدودة،وهي تعتمد علي الفراخ المقطعة والتوابل التي تضاف لها، يمكن عملها في الرحلات وأثناء السفر، حيث نقوم بعمل ساندوتشات شاورما. مكونات شاورمة الفراخ مكونات شاورمة الفراخ تتكون مقادير عمل شاورما الفراخ من: صدور فراخ مقطعه شرائح

فلفل ألوان متقطع شرائح

بصل متقطع شرائح

طماطم متقطع شرائح حسب الرغبة

كوب زبادي

معلقتين من الخل

فصين ثوم مفروم

ذرة ملح

كمون

فلفل اسود

جنزبيل

كاري

بابريكا طريقة تحضير شاورما الفراخ نحضر اناء ثم نضع فيع صدور الفراخ التي قمنا بتقطيعها ثم نأتي بعد ذلك بالتتبيله التي تتكون من الزبادي ونضع معها معلقه من الخل ثم نضع مقدار صغير من كل نوع من التوابل التي ذكرناها الكمون والجنزبيل والفلفل الأسود والكاري والبابريكا ثم نضع ذره من الملح والثوم المفروم ونقلب كل هذه التتبيلة جيداً مع الفراخ وبعد ذلك نتركها ليله في الثلاجة بعد ذلك نقوم بإحضار طاسة ونضع فيها زيت ثم نضعها علي النار ونترك الزيت يسخن، بعد أن نتأكد أنه قد أصبح ساخن نبدأ في وضع شرائح الفراخ في الطاسة ثم نقلبها مع الزيت ونستمر في التقليب بضع دقائق، وبعد أن نلاحظ أن الشاورمة بدأت تنشف مائها نبدأ في إضافة البصل ونقلبه تقلبيتين وبعد ذلك نضيف الفلفل الألوان ونستمر في التقليب ثم بعد ذلك نضع بقية البهارات التي وضعنا منها من قبل أثناء تتبيلها كما نضيف شرائح طماطم حيث أن شرائح الطماطم تعطيها طعم مميز ونضيف معلقه من الملح ونتركها علي النار وأذأ لم تستوي الشاورمة جيدا يمكن إضافة بعض الماء حتي تستوي طريقة تحضير شاورما الفراخ الوسوم

طريقة عمل شاورمة الفراخ مطلوبة كثيراً في البحث اليومي لجوجل لأنها من الأكلات السهلة التي يمكن لست البيت أن تقوم بعملها في دقائق معدودة،وهي تعتمد علي الفراخ المقطعة والتوابل التي تضاف لها، يمكن عملها في الرحلات وأثناء السفر، حيث نقوم بعمل ساندوتشات شاورما. مكونات شاورمة الفراخ مكونات شاورمة الفراخ تتكون مقادير عمل شاورما الفراخ من: صدور فراخ مقطعه شرائح

فلفل ألوان متقطع شرائح

بصل متقطع شرائح

طماطم متقطع شرائح حسب الرغبة

كوب زبادي

معلقتين من الخل

فصين ثوم مفروم

ذرة ملح

كمون

فلفل اسود

جنزبيل

كاري

بابريكا طريقة تحضير شاورما الفراخ نحضر اناء ثم نضع فيع صدور الفراخ التي قمنا بتقطيعها ثم نأتي بعد ذلك بالتتبيله التي تتكون من الزبادي ونضع معها معلقه من الخل ثم نضع مقدار صغير من كل نوع من التوابل التي ذكرناها الكمون والجنزبيل والفلفل الأسود والكاري والبابريكا ثم نضع ذره من الملح والثوم المفروم ونقلب كل هذه التتبيلة جيداً مع الفراخ وبعد ذلك نتركها ليله في الثلاجة بعد ذلك نقوم بإحضار طاسة ونضع فيها زيت ثم نضعها علي النار ونترك الزيت يسخن، بعد أن نتأكد أنه قد أصبح ساخن نبدأ في وضع شرائح الفراخ في الطاسة ثم نقلبها مع الزيت ونستمر في التقليب بضع دقائق، وبعد أن نلاحظ أن الشاورمة بدأت تنشف مائها نبدأ في إضافة البصل ونقلبه تقلبيتين وبعد ذلك نضيف الفلفل الألوان ونستمر في التقليب ثم بعد ذلك نضع بقية البهارات التي وضعنا منها من قبل أثناء تتبيلها كما نضيف شرائح طماطم حيث أن شرائح الطماطم تعطيها طعم مميز ونضيف معلقه من الملح ونتركها علي النار وأذأ لم تستوي الشاورمة جيدا يمكن إضافة بعض الماء حتي تستوي طريقة تحضير شاورما الفراخ

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