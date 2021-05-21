طريقة خبز التميس السعودي للإفطار بأسهل خطوات وأسرع طريقة منزلية

طريقة خبز التميس السعودي ، واحدة من طرق تجهيز وإعداد الخبز الأفغاني، فهو حصل على مسماه وأتت وصفته الأول، من الأفغان الذين يعيشون داخل الممكلة العربية السعودية، ونقلوا إليها ثقافتهم في الطهي، ومن أشهر أنواع الخبز داخل السعودية، هو خبز التميز الأفاغني، الذي يمكن إعداده لتناوله في الإفطار، دون الحاجة لشراء الخبز الجاهز، وعمل خبز التميس، نجد هنا أكثر من طريقة منها؛ طريقة عمل التميس اليمني، وخبز التميس الباكستاني، وأشهر طريقة شيف لعمل خبز التيمز، هو طريقة تميس امل الجهيمي، وكذلك طريقة التميس ام يزيد، ويمكنك عمل خبز التميز السعودي، إما سادة دون أية إضافات، أو عمل طريقة التميس بالجبن، حسب رغبتك واستخدامك، وهناك أنواع أخرى سهلة التحضير، من الخبز للإطار بكل سهولة مثل؛ طريقة خبز الدار بالفرينة، وطريقة عمل خبز التوست الأبيض، طريقة بيتزا خبز الطابون المنزلي، الذي يسهل تجهيزه في المنزل. خبز التميس الافغاني ملعقة خميرة كبيرة.

2 ملعقة سكر كبيرة.

كوب و ½ مياه دافئة. عجين خبز التميس الباكستاني 4 أكواب دقيق (كل كوب 200جرام).

ملعقة ملح صغيرة.

2 ملعقة حليب بودر كبيرة.

2 ملعقة سمنة كبيرة.

¼ إلى ½ كوب ماء، يضاف في مرحلة عمل خبز التميس السعودي الأخيرة. طريقة عمل خبز التميس السعودي في وعاء عميق ومناسب، ضعي كل المكونات الخاصة، بتخمير خبز التميس السعودي، في الوعاء وقلبيهم جيدًا حتى تمام الامتزاج. غطي الوعاء الذي يحتوي مكونات تخمير الخبز، وضعيه في مكان دافيء ومظلم، حتى يختمر العجين. عقب مرور ربع الساعة، أحضري الوعاء ثم ابدئي في عجن المكونات، مع إضافة المياه الموجودة في المكونات، ولكن بالتدريج أثناء العجن، وحتى تتجانس المكونات تمامًا. غطي العجين بعد أن تنتهي من عجن المكونات، واتركيها لمدة نصف الساعة، مرة أخرى في مكان مظلم ودافيء، حتى تبدأ العجين في الاختمار والانتفاخ. في صينية الخبز الموجودة لديك، قومي بوضع عجين خبز التميس الافغاني، ثم افرديها في الصينية بالكامل، ثم ابدئي في عمل فتحات صغيرة فيها باستخدام الشوكة. ادهني عجينة خبز التميس بالحليب السائل، ويمكن إضافة حبة البركة على الوجه إن أردت. أدخلي خبز التميس الباكستاني إلى الفرن، عند درجة حرارة 180 درجة مئوية، واحرصي أن ينضج الخبز من كل الجهات، واستمتعي بفطورك البسيط مع أسرتك. الوسوم

طريقة خبز التميس السعودي ، واحدة من طرق تجهيز وإعداد الخبز الأفغاني، فهو حصل على مسماه وأتت وصفته الأول، من الأفغان الذين يعيشون داخل الممكلة العربية السعودية، ونقلوا إليها ثقافتهم في الطهي، ومن أشهر أنواع الخبز داخل السعودية، هو خبز التميز الأفاغني، الذي يمكن إعداده لتناوله في الإفطار، دون الحاجة لشراء الخبز الجاهز، وعمل خبز التميس، نجد هنا أكثر من طريقة منها؛ طريقة عمل التميس اليمني، وخبز التميس الباكستاني، وأشهر طريقة شيف لعمل خبز التيمز، هو طريقة تميس امل الجهيمي، وكذلك طريقة التميس ام يزيد، ويمكنك عمل خبز التميز السعودي، إما سادة دون أية إضافات، أو عمل طريقة التميس بالجبن، حسب رغبتك واستخدامك، وهناك أنواع أخرى سهلة التحضير، من الخبز للإطار بكل سهولة مثل؛ طريقة خبز الدار بالفرينة، وطريقة عمل خبز التوست الأبيض، طريقة بيتزا خبز الطابون المنزلي، الذي يسهل تجهيزه في المنزل. خبز التميس الافغاني ملعقة خميرة كبيرة.

2 ملعقة سكر كبيرة.

كوب و ½ مياه دافئة. عجين خبز التميس الباكستاني 4 أكواب دقيق (كل كوب 200جرام).

ملعقة ملح صغيرة.

2 ملعقة حليب بودر كبيرة.

2 ملعقة سمنة كبيرة.

¼ إلى ½ كوب ماء، يضاف في مرحلة عمل خبز التميس السعودي الأخيرة. طريقة عمل خبز التميس السعودي في وعاء عميق ومناسب، ضعي كل المكونات الخاصة، بتخمير خبز التميس السعودي، في الوعاء وقلبيهم جيدًا حتى تمام الامتزاج. غطي الوعاء الذي يحتوي مكونات تخمير الخبز، وضعيه في مكان دافيء ومظلم، حتى يختمر العجين. عقب مرور ربع الساعة، أحضري الوعاء ثم ابدئي في عجن المكونات، مع إضافة المياه الموجودة في المكونات، ولكن بالتدريج أثناء العجن، وحتى تتجانس المكونات تمامًا. غطي العجين بعد أن تنتهي من عجن المكونات، واتركيها لمدة نصف الساعة، مرة أخرى في مكان مظلم ودافيء، حتى تبدأ العجين في الاختمار والانتفاخ. في صينية الخبز الموجودة لديك، قومي بوضع عجين خبز التميس الافغاني، ثم افرديها في الصينية بالكامل، ثم ابدئي في عمل فتحات صغيرة فيها باستخدام الشوكة. ادهني عجينة خبز التميس بالحليب السائل، ويمكن إضافة حبة البركة على الوجه إن أردت. أدخلي خبز التميس الباكستاني إلى الفرن، عند درجة حرارة 180 درجة مئوية، واحرصي أن ينضج الخبز من كل الجهات، واستمتعي بفطورك البسيط مع أسرتك.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة خبز التميس السعودي للإفطار بأسهل خطوات وأسرع طريقة منزلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.