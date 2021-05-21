طريقة عمل المكرونة البشاميل بكل أسرارها مثل المطاعم

طريقة عمل المكرونة البشاميل لكل السيدات اللاتي يردن معرفة أسرار نجاح البشاميل، وكيف يتم تحضر المكرونة بالبشاميل، وتقديمها في المناسبات، فهي أكلة يحبها العديد من الأشخاص وهناك العديد من الأسرار والتكات لنجاح طريقة عملها، ومن خلال هذه الخطوات يمكن عملها في البيت. مكونات عمل المكرونة البشاميل نصف كيلو لحمة مفرومة

نصف كيلو بصل مفروم

توابل اللحمة المعصجة هي ملعقة صغيرة فلفل اسود وقرفة عيدان وفصوص حبهان وملعقة صغيرة بصل بودر وملعقة صغيرة ثوم بودر ومرقة دجاج وملح

مقادير البشاميل كل معلقة ونصف دقيق لها ملعقة سمنة أو ملعقة زبدة

لتر لبن

نصف لتر شوربة طريقة تحضير المكرونة البشاميل نحضر طاسة كبيرة ونضع فيها زيت ونضعها علي النار ثم نضيف البصل ونقوم بتشويحه في الزيت، وبعدها ننزل باللحمة المفرومة ونقلب اللحمة مع البصل جيداً وبعد ذلك نضيف التوابل الخاصة باللحمة المعصجة وهي الفلفل الأسود والقرفة والبصل البودر والثوم البودر ومرقة الدجاج والحبهان كما نضيف الملح حسب الرغبة وبعد أن يستوي العصاج نطفىء النار نحضر حلة ونضع فيها الدقيق ومعه زيت أو زبدة أو مزيج بينهما ونقلب تقليب مستمر حتي نلاحظ أن الدقيق بدأ يعطي لون ابيض ويفور ثم نضيف اللبن والشوربة مع التقليب المستمر ونضيف الفلفل الأسود والملح مع التقليب حتي يثقل قوامه نأتي إلي مرحلة سلق المكرونة حيث نضيف ماء في حلة ونضع معه قرفة ونتركه يغلي ثم نضع فيه المكرونة ونقلبها جيدا حتي لا تكلكع ونتركها خمس دقائق فقط حتي تكون 3/4 سوي فقط نأخذ كوب من البشاميل ثم نضعه علي المكرونة ونقلبه ونأتي ببيضة ثم نضعها نصفها علي البشاميل والنصف الآخر علي المكرونة، وهي سر هام في تماسك المكرونة نحضر الصنية ونضع في قاعها جزء من البشاميل ثم نضيف نصف كمية المكرونة ثم نضيف اللحمة المفرومة وشوية بشاميل ثم نضيف بقية المكرونة، وبعد ذلك نضع بقية البشاميل ونأخذ منه كوب بشاميل كوب البشاميل الذي أخدناه نضع عليه ملعقة كبيرة كاتشب وملعقة صغيرة مستطردة ونقلبهم جيدا نضع صنية المكرونة البشاميل في الفرن في الرف الأوسط علي درجة حرارة 200 لمدة ثلث ساعة بعد أن اقتربت من التسوية نحض كوب البشاميل بالكاتشب والمستطردة ونضعه علي وجه الصنية ثم نضعها تحت الشواية مكونات عمل المكرونة البشاميلطريقة تحضير المكرونة البشاميل الوسوم

طريقة عمل المكرونة البشاميل لكل السيدات اللاتي يردن معرفة أسرار نجاح البشاميل، وكيف يتم تحضر المكرونة بالبشاميل، وتقديمها في المناسبات، فهي أكلة يحبها العديد من الأشخاص وهناك العديد من الأسرار والتكات لنجاح طريقة عملها، ومن خلال هذه الخطوات يمكن عملها في البيت. مكونات عمل المكرونة البشاميل نصف كيلو لحمة مفرومة

نصف كيلو بصل مفروم

توابل اللحمة المعصجة هي ملعقة صغيرة فلفل اسود وقرفة عيدان وفصوص حبهان وملعقة صغيرة بصل بودر وملعقة صغيرة ثوم بودر ومرقة دجاج وملح

مقادير البشاميل كل معلقة ونصف دقيق لها ملعقة سمنة أو ملعقة زبدة

لتر لبن

نصف لتر شوربة طريقة تحضير المكرونة البشاميل نحضر طاسة كبيرة ونضع فيها زيت ونضعها علي النار ثم نضيف البصل ونقوم بتشويحه في الزيت، وبعدها ننزل باللحمة المفرومة ونقلب اللحمة مع البصل جيداً وبعد ذلك نضيف التوابل الخاصة باللحمة المعصجة وهي الفلفل الأسود والقرفة والبصل البودر والثوم البودر ومرقة الدجاج والحبهان كما نضيف الملح حسب الرغبة وبعد أن يستوي العصاج نطفىء النار نحضر حلة ونضع فيها الدقيق ومعه زيت أو زبدة أو مزيج بينهما ونقلب تقليب مستمر حتي نلاحظ أن الدقيق بدأ يعطي لون ابيض ويفور ثم نضيف اللبن والشوربة مع التقليب المستمر ونضيف الفلفل الأسود والملح مع التقليب حتي يثقل قوامه نأتي إلي مرحلة سلق المكرونة حيث نضيف ماء في حلة ونضع معه قرفة ونتركه يغلي ثم نضع فيه المكرونة ونقلبها جيدا حتي لا تكلكع ونتركها خمس دقائق فقط حتي تكون 3/4 سوي فقط نأخذ كوب من البشاميل ثم نضعه علي المكرونة ونقلبه ونأتي ببيضة ثم نضعها نصفها علي البشاميل والنصف الآخر علي المكرونة، وهي سر هام في تماسك المكرونة نحضر الصنية ونضع في قاعها جزء من البشاميل ثم نضيف نصف كمية المكرونة ثم نضيف اللحمة المفرومة وشوية بشاميل ثم نضيف بقية المكرونة، وبعد ذلك نضع بقية البشاميل ونأخذ منه كوب بشاميل كوب البشاميل الذي أخدناه نضع عليه ملعقة كبيرة كاتشب وملعقة صغيرة مستطردة ونقلبهم جيدا نضع صنية المكرونة البشاميل في الفرن في الرف الأوسط علي درجة حرارة 200 لمدة ثلث ساعة بعد أن اقتربت من التسوية نحض كوب البشاميل بالكاتشب والمستطردة ونضعه علي وجه الصنية ثم نضعها تحت الشواية مكونات عمل المكرونة البشاميلطريقة تحضير المكرونة البشاميل

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