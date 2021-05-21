طريقة عمل البان كيك سهل وسريع بمكونات في كل بيت بالصور

طريقة عمل البان كيك، نقدم لكم من خلال موقعنا “ثقفني” طريقة عمل بان كيك اللذيذة بخطوات بسيطة وبمكونات في كل منزل، ومنها قومي بالإبداع والتميز في صنع الحلويات الجديدة التي يرغب كثير من الناس في تذوقها، والمحببة لدي كثير من الأسر والأطفال في كل مكان، حيث يعتبر البان كيك من أشهي الحلويات التي يتم تحضيرها في المنزل إلي الأطفال ومحبي الكيك، ويسهل عملها بمكونات بسيطة وفي وقت قصير، وغالباَ ما يتم تقديمه خلال وجبة الأفطار، فهي من الوجبات التي تحتوي علي جميع العناصر الغذائية المفيدة إلي أسرتك، ويتم تحضيرها مع إضافات مختلفة للاستمتاع بمذاق جديد في كل مرة.طريقة عمل بان كيك بمكونات خفيفة
إذا كنت من محبي صنع الحلويات بطريقة مميزة ومختلفة، يمكننا مساعدتك في صنع أجمل بان كيك لكي ولأسرتك وفي أسرع وقت، حيث يتم تحضير أو عمل البان كيك الاسفنجي بطريقة سهلة جداً وبمكونات موجودة في كل البيوت، وبطريقة أحلي من المحلات، وهي علي النحو التالي.
- كوب من الدقيق
- بيضة
- 2 معلقة كبيرة من الزبدة المذابة.
- كوب لبن
- معلقة كبيرة من السكر الأبيض
- 3 معالق صغيرة من البيكينج باودر.
- نصف معلقة صغيرة من الملح.
- أحضري وعاء بلاستيك.
- قومي بوضع البيض وضربه حتي ينفش.
- قومي بإضافة الزبدة واللبن إلي البيض.
- قومي بإضافة جميع المكونات الجافة معاً وقلبي جيداً حتي التجانس.
- سخني مقلاة ممسوحة بالزبدة بشكل جيد.
- قومي بصب ربع كوب تقريباً من الخليط وقومي بتوزيعه من خلال تحريك المقلاة بشكل دائري.
- عندما يصبح لونه ذهبياً، أقلبي البان كيك علي الجانب الأخر حيث تظهر فقاعات صغيرة علي السطح.
- قومي برفعه عن المقلاة عند النضج.
- يمكن إضافة العسل أو الشيكولاتة أو الفواكة المحببة لديك عند التزيين.
الوسوم
طريقة عمل البان كيك، نقدم لكم من خلال موقعنا “ثقفني” طريقة عمل بان كيك اللذيذة بخطوات بسيطة وبمكونات في كل منزل، ومنها قومي بالإبداع والتميز في صنع الحلويات الجديدة التي يرغب كثير من الناس في تذوقها، والمحببة لدي كثير من الأسر والأطفال في كل مكان، حيث يعتبر البان كيك من أشهي الحلويات التي يتم تحضيرها في المنزل إلي الأطفال ومحبي الكيك، ويسهل عملها بمكونات بسيطة وفي وقت قصير، وغالباَ ما يتم تقديمه خلال وجبة الأفطار، فهي من الوجبات التي تحتوي علي جميع العناصر الغذائية المفيدة إلي أسرتك، ويتم تحضيرها مع إضافات مختلفة للاستمتاع بمذاق جديد في كل مرة.طريقة عمل بان كيك بمكونات خفيفة
إذا كنت من محبي صنع الحلويات بطريقة مميزة ومختلفة، يمكننا مساعدتك في صنع أجمل بان كيك لكي ولأسرتك وفي أسرع وقت، حيث يتم تحضير أو عمل البان كيك الاسفنجي بطريقة سهلة جداً وبمكونات موجودة في كل البيوت، وبطريقة أحلي من المحلات، وهي علي النحو التالي.
- كوب من الدقيق
- بيضة
- 2 معلقة كبيرة من الزبدة المذابة.
- كوب لبن
- معلقة كبيرة من السكر الأبيض
- 3 معالق صغيرة من البيكينج باودر.
- نصف معلقة صغيرة من الملح.
- أحضري وعاء بلاستيك.
- قومي بوضع البيض وضربه حتي ينفش.
- قومي بإضافة الزبدة واللبن إلي البيض.
- قومي بإضافة جميع المكونات الجافة معاً وقلبي جيداً حتي التجانس.
- سخني مقلاة ممسوحة بالزبدة بشكل جيد.
- قومي بصب ربع كوب تقريباً من الخليط وقومي بتوزيعه من خلال تحريك المقلاة بشكل دائري.
- عندما يصبح لونه ذهبياً، أقلبي البان كيك علي الجانب الأخر حيث تظهر فقاعات صغيرة علي السطح.
- قومي برفعه عن المقلاة عند النضج.
- يمكن إضافة العسل أو الشيكولاتة أو الفواكة المحببة لديك عند التزيين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل البان كيك سهل وسريع بمكونات في كل بيت بالصور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.