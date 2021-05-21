طريقة عمل البان كيك سهل وسريع بمكونات في كل بيت بالصور

طريقة عمل البان كيك، نقدم لكم من خلال موقعنا “ثقفني” طريقة عمل بان كيك اللذيذة بخطوات بسيطة وبمكونات في كل منزل، ومنها قومي بالإبداع والتميز في صنع الحلويات الجديدة التي يرغب كثير من الناس في تذوقها، والمحببة لدي كثير من الأسر والأطفال في كل مكان، حيث يعتبر البان كيك من أشهي الحلويات التي يتم تحضيرها في المنزل إلي الأطفال ومحبي الكيك، ويسهل عملها بمكونات بسيطة وفي وقت قصير، وغالباَ ما يتم تقديمه خلال وجبة الأفطار، فهي من الوجبات التي تحتوي علي جميع العناصر الغذائية المفيدة إلي أسرتك، ويتم تحضيرها مع إضافات مختلفة للاستمتاع بمذاق جديد في كل مرة.

طريقة عمل بان كيك بمكونات خفيفة

إذا كنت من محبي صنع الحلويات بطريقة مميزة ومختلفة، يمكننا مساعدتك في صنع أجمل بان كيك لكي ولأسرتك وفي أسرع وقت، حيث يتم تحضير أو عمل البان كيك الاسفنجي بطريقة سهلة جداً وبمكونات موجودة في كل البيوت، وبطريقة أحلي من المحلات، وهي علي النحو التالي.

كوب من الدقيق

بيضة

2 معلقة كبيرة من الزبدة المذابة.

كوب لبن

معلقة كبيرة من السكر الأبيض

3 معالق صغيرة من البيكينج باودر.

نصف معلقة صغيرة من الملح.

خطوات عمل بان كيك سهل وسريع