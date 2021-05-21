أقوى تتبيلة دجاج حارة لعمل الفراخ في الفرن بطريقة لذيذة وشهية زي المطاعم والطعم خيال بمكونات بسيطة وسهلة دون تعقيد، حيث تعد الفراخ في الفرن هي الوجبات المفضلة لدى الكثير ويمكن تحضير الدجاج بأكثر من طريقة وإضافة أكثر من نكهة للدجاج حيث يعشق الكثير كبار وصغار تناول الدجاج، وعلى الأم أن تقدمها لهم بطريقة مختلفة حتى تكسر حاجز الملل للأطعمة بنفس المذاق، لذلك نقدم لكي سيدتي اليوم تتبيلة روعة للدجاج بالصوص الحار من أجل تحضير أشهى دجاج في الفرن بطريقة أكبر المطاعم، كما يمكن عمل الفراخ المشوية على الفحم أو في الفرن بطريقة سهلة وسوف نعرض لكم طرق متعددة لتحضير أشهى أطباق الدجاج بكافة النكهات مثل المطاعم لتحضيرها بسهولة في المنزل. أقوى تتبيلة دجاج حارة أقوى تتبيلة دجاج حارة المكونات دجاجة تزن كيلو ونصف مقطعة قطع صغيرة.

ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

ملعقة صغيرة من البصل البودر.

ملعقة صغيرة من الشطة الحمراء المجروشة البودر.

ملعقة ونصف صغيرة من الزعتر.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقة ونصف صغيرة من الملح.

4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون أو أي زيت متوفر لديك.

بصلة متوسطة الحجم.

قرن فلفل أخضر حار.

حبة واحدة من الطماطم. طريقة عمل الدجاج بالصوص الحار نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي ووضع جميع المكونات التي لدينا به وكافة البهارات. نخلط المكونات معًا حتى نحصل على قوام سائل. نقوم بغسل الدجاج جيدًا بالماء والخل. نحضر الصينية التي سوف نضع بها الدجاج ونقوم بوضع جزء من التتبيلة بها وفردها في قاع الصينية. نتبل قطع الدجاج بالتتبيلة الحارة ونرص الدجاج في الصينية. إذا تبقى تتبيلة نسكبها على الدجاج ونغطي الصينية ونضعها في الثلاجة ليلة كاملة. اليوم التالي نقوم بسكب كوب من الماء على الصينية ووضعها على النار كي تغلي. ننتظر حتى يقترب الدجاج من النضج ثم ندخل صينية الدجاج إلى الفرن. عندما ينضج الدجاج ويحمر وجه نخرجه على الفور. نضع الدجاج مع التتبيلة في أطباق التقديم ونقدم الدجاج بالتتبيلة الحارة وهو ساخن. نقدمه معه البطاطس الشيبسي والسلطة الخضراء والعيش البلدي وصحتين وعافية. طريقة عمل الدجاج بالصوص الحار الوسوم

أقوى تتبيلة دجاج حارة لعمل الفراخ في الفرن بطريقة لذيذة وشهية زي المطاعم والطعم خيال بمكونات بسيطة وسهلة دون تعقيد، حيث تعد الفراخ في الفرن هي الوجبات المفضلة لدى الكثير ويمكن تحضير الدجاج بأكثر من طريقة وإضافة أكثر من نكهة للدجاج حيث يعشق الكثير كبار وصغار تناول الدجاج، وعلى الأم أن تقدمها لهم بطريقة مختلفة حتى تكسر حاجز الملل للأطعمة بنفس المذاق، لذلك نقدم لكي سيدتي اليوم تتبيلة روعة للدجاج بالصوص الحار من أجل تحضير أشهى دجاج في الفرن بطريقة أكبر المطاعم، كما يمكن عمل الفراخ المشوية على الفحم أو في الفرن بطريقة سهلة وسوف نعرض لكم طرق متعددة لتحضير أشهى أطباق الدجاج بكافة النكهات مثل المطاعم لتحضيرها بسهولة في المنزل. أقوى تتبيلة دجاج حارة أقوى تتبيلة دجاج حارة المكونات دجاجة تزن كيلو ونصف مقطعة قطع صغيرة.

ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

ملعقة صغيرة من البصل البودر.

ملعقة صغيرة من الشطة الحمراء المجروشة البودر.

ملعقة ونصف صغيرة من الزعتر.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقة ونصف صغيرة من الملح.

4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون أو أي زيت متوفر لديك.

بصلة متوسطة الحجم.

قرن فلفل أخضر حار.

حبة واحدة من الطماطم. طريقة عمل الدجاج بالصوص الحار نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي ووضع جميع المكونات التي لدينا به وكافة البهارات. نخلط المكونات معًا حتى نحصل على قوام سائل. نقوم بغسل الدجاج جيدًا بالماء والخل. نحضر الصينية التي سوف نضع بها الدجاج ونقوم بوضع جزء من التتبيلة بها وفردها في قاع الصينية. نتبل قطع الدجاج بالتتبيلة الحارة ونرص الدجاج في الصينية. إذا تبقى تتبيلة نسكبها على الدجاج ونغطي الصينية ونضعها في الثلاجة ليلة كاملة. اليوم التالي نقوم بسكب كوب من الماء على الصينية ووضعها على النار كي تغلي. ننتظر حتى يقترب الدجاج من النضج ثم ندخل صينية الدجاج إلى الفرن. عندما ينضج الدجاج ويحمر وجه نخرجه على الفور. نضع الدجاج مع التتبيلة في أطباق التقديم ونقدم الدجاج بالتتبيلة الحارة وهو ساخن. نقدمه معه البطاطس الشيبسي والسلطة الخضراء والعيش البلدي وصحتين وعافية. طريقة عمل الدجاج بالصوص الحار

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