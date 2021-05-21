أنجح طريقة عمل شاورما اللحمة السورية والطعم أفضل من المطاعم

المطبخ السورى من أشهر وأفضل المطابخ العالمية فهو يتميز بأطباقه الرائعة التى يحبها الجميع، ومن أفضل ما يقدمه المطبخ السورى الشاورما بجميع أنواعها سواء كانت باللحمة أو بالفراخ، فنجد أن جميع أطفالنا يفضلون تناول الشاورما بإستمرار، لذا فإزداد البحث عنها من قبل ربات البيوت خوفا من شرائها من المطاعم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، فنجد أن جميع الأمهات يحاولون التجديد من عمل المأكولات المحببة لدى أطفالهم ومنها شاورما اللحم، فسوف نستعرض معكم مكوناتها وطريقة تجهيزها فى المنزل بالتفصيل. مكونات شاورما اللحمة السورية: مكونات شاورما اللحمة السورية: لكي نقوم بتجهيز شاورما اللحم السورية مثل المطاعم سوف نحتاج إلى مكونات بسيطة وسهلة وغير مكلفة وهى: إحضار ملعقة كبيرة من بهارات الشاورما.

إحضار ملعقة كبيرة من الملح.

إحضار ملعقتين كبيرتين من خل التفاح.

إحضار ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

إحضار نصف كوب من عصير الليمون.

إحضار كيلو من لحم الخروف.

إحضار ملعقتين من الطحينة. طريقة تجهيز شاورما اللحمة السورية: طريقة تجهيز شاورما اللحمة السورية: لكي نقوم بتجهيز شاورما اللحمة السورية يجب علينا الإلتزام بهذه الخطوات بشكل صحيح: نقوم بغسل اللحم جيدا بإستخدام الماء فقط. بعد ذلك نقوم بتقطيع اللحم إلى شرائح رفيعة. بعد ذلك نحضر إناء ونضع فيه شرائح اللحم مع ملعقة من الملح ونصف ملعقة من بهارات الشاورما ونصف ملعقة من الفلفل الأسود ونقلبهم جيدا. بعد ذلك نضع الإناء علي النار بشرط تكون نار متوسطة الحرارة. ثم نترك اللحم لحين ملاحظة ان اللحم دخلت فى التسوية. ثم نقوم بإضافة الخل إلى اللحم مع وضع عصير الليمون وباقي المكونات، من الفلفل الأسود والملح و بهارات الشاورما. مع نقلب الخليط جيدا ونتركه علي نار متوسطة الحرارة حتي تمام التسوية. ثم نقوم بإطفاء النار ونضع ملعقتين الطحينة ونقلبه جيدا. ثم نضع الشاورما في طبق التقديم ونتناولها ساخنة، مع طبق من السلطات وطبق من البطاطس المقلية. الآن أصبح بإمكانك إعداد الشاورما السوري في المنزل بكل سهولة وتقديمها لأسرتك سواء أطباق شهية أو عملة سندوتشات مثل المطاعم، كما أننا سوف نوضح لكم لاحقا طريقة عمل شاورما الفراخ السوري في المنزل. بهارات شاورما اللحم السورية: إحضار نصف ملعقة صغيرة من الهيل.

إحضار نصف ملعقة صغيرة من القرفة.

إحضار عدد 1 ملعقة صغيرة من البهار الحلو.

إحضار عدد 1 ملعقة صغيرة من السماق.

إحضار عدد 1 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

إحضار عدد 2 ملعقة صغيرة من البابريكا.

إحضار عدد 2 ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون.

إحضار عدد 2 ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون.

إحضار عدد 2 ملعقة صغيرة من الكزبره الناعمة.

إحضار عدد 2 ملعقة صغيرة من الكمون. طريقة تحضير بهارات شورما اللحم: قومي بإحضار المطحنة وطحن جميع المكونات معا. قومي بإحضار برطمان زجاجي وقومي بحفظ البهارات به. استخدمي البهارات حسب الحاجة لتتبيل شاورما اللحم. بهارات شاورما اللحم السورية:طريقة تحضير بهارات شورما اللحم: الوسوم

المطبخ السورى من أشهر وأفضل المطابخ العالمية فهو يتميز بأطباقه الرائعة التى يحبها الجميع، ومن أفضل ما يقدمه المطبخ السورى الشاورما بجميع أنواعها سواء كانت باللحمة أو بالفراخ، فنجد أن جميع أطفالنا يفضلون تناول الشاورما بإستمرار، لذا فإزداد البحث عنها من قبل ربات البيوت خوفا من شرائها من المطاعم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، فنجد أن جميع الأمهات يحاولون التجديد من عمل المأكولات المحببة لدى أطفالهم ومنها شاورما اللحم، فسوف نستعرض معكم مكوناتها وطريقة تجهيزها فى المنزل بالتفصيل. مكونات شاورما اللحمة السورية: مكونات شاورما اللحمة السورية: لكي نقوم بتجهيز شاورما اللحم السورية مثل المطاعم سوف نحتاج إلى مكونات بسيطة وسهلة وغير مكلفة وهى: إحضار ملعقة كبيرة من بهارات الشاورما.

إحضار ملعقة كبيرة من الملح.

إحضار ملعقتين كبيرتين من خل التفاح.

إحضار ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

إحضار نصف كوب من عصير الليمون.

إحضار كيلو من لحم الخروف.

إحضار ملعقتين من الطحينة. طريقة تجهيز شاورما اللحمة السورية: طريقة تجهيز شاورما اللحمة السورية: لكي نقوم بتجهيز شاورما اللحمة السورية يجب علينا الإلتزام بهذه الخطوات بشكل صحيح: نقوم بغسل اللحم جيدا بإستخدام الماء فقط. بعد ذلك نقوم بتقطيع اللحم إلى شرائح رفيعة. بعد ذلك نحضر إناء ونضع فيه شرائح اللحم مع ملعقة من الملح ونصف ملعقة من بهارات الشاورما ونصف ملعقة من الفلفل الأسود ونقلبهم جيدا. بعد ذلك نضع الإناء علي النار بشرط تكون نار متوسطة الحرارة. ثم نترك اللحم لحين ملاحظة ان اللحم دخلت فى التسوية. ثم نقوم بإضافة الخل إلى اللحم مع وضع عصير الليمون وباقي المكونات، من الفلفل الأسود والملح و بهارات الشاورما. مع نقلب الخليط جيدا ونتركه علي نار متوسطة الحرارة حتي تمام التسوية. ثم نقوم بإطفاء النار ونضع ملعقتين الطحينة ونقلبه جيدا. ثم نضع الشاورما في طبق التقديم ونتناولها ساخنة، مع طبق من السلطات وطبق من البطاطس المقلية. الآن أصبح بإمكانك إعداد الشاورما السوري في المنزل بكل سهولة وتقديمها لأسرتك سواء أطباق شهية أو عملة سندوتشات مثل المطاعم، كما أننا سوف نوضح لكم لاحقا طريقة عمل شاورما الفراخ السوري في المنزل. بهارات شاورما اللحم السورية: إحضار نصف ملعقة صغيرة من الهيل.

إحضار نصف ملعقة صغيرة من القرفة.

إحضار عدد 1 ملعقة صغيرة من البهار الحلو.

إحضار عدد 1 ملعقة صغيرة من السماق.

إحضار عدد 1 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

إحضار عدد 2 ملعقة صغيرة من البابريكا.

إحضار عدد 2 ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون.

إحضار عدد 2 ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون.

إحضار عدد 2 ملعقة صغيرة من الكزبره الناعمة.

إحضار عدد 2 ملعقة صغيرة من الكمون. طريقة تحضير بهارات شورما اللحم: قومي بإحضار المطحنة وطحن جميع المكونات معا. قومي بإحضار برطمان زجاجي وقومي بحفظ البهارات به. استخدمي البهارات حسب الحاجة لتتبيل شاورما اللحم. بهارات شاورما اللحم السورية:طريقة تحضير بهارات شورما اللحم:

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