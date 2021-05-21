طريقة عمل كيكة الفنجان: بطريقة رائعة وسريعة لأطفالنا الحلوين لعام ٢٠٢١

طريقة عمل كيكة الفنجان من أفضل الطرق التي تشجع الأطفال الصغار على تناول الحلويات التي يتم صنعها في المنزل بطريقة مضمونة ومغذية والابتعاد عن أنواع الكيك الجاهز، وكما هو معروف في أي مكان أن طريقة تحضير الكيك وأي شئ آخر تختلف من طريقة إلى أخرى ومن بلد لأخرى، وهذه الكيكة تحتوي على مجموعة من المكونات المتوفرة في أي مكان ولها قيمة غذائية عالية لجميع الفئات العمرية وخاصة الصغار، ويمكن عمل هذه الكيكة بالبيض أو بدونه وفي جميع الحالات طعمها لذيذ وتحفة، وفي هذه المقالة سوف نتعرف على طريقة تحضير كيكة الفنجان والتعرف على مكوناتها القليلة.

مكونات عمل كيكة الفنجان

تتكون كيكة الفنجان من مكونات سهلة وبسيطة سوف نتعرف عليها الآن بمقادير دقيقة وهي كما يلي:

كوب ونصف من الدقيق.

٤ ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام.

كوب وربع من الحليب.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

حبة واحدة من البيض.

كوب من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب من الزيت النباتي.

رشة صغيرة من الملح.

فناجين قهوة.

طريقة الإعداد والتحضير

لكل نوع من الكيك طريقة تحضير تختلف من شخص لآخر واليوم سوف نعرض لكم طريقة عمل رائعة للكيك وهي كما يلي: