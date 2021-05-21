أتعلمي طريقة عمل الطحينة في المنزل بمكونات طبيعية بسهولة بأقل التكاليف

الطحينة في المنزل وصفة عليها نسب بحث كبيرة لأن الطحينة من المكونات التي تعطي للطعام مذاق خاص بجانب قيمتها الغذائية المرتفعة، فهي من الأكلات المحببة لدى الجميع وهي من الأطباق التي يمكن إعدادها بسهولة وبساطة في المنزل، وللطحينة السائلة عدة أسماء منها : الرهش، والطحينة ويمكن تسميتها أيضا بالراشي.طريقة عمل الطحينة في المنزل
نظراً لأهمية الطحينة الكبرى في الطعام بشكل كامل، حيث نجد أن هناك أكلات لا تؤكل إلا بالطحينة، نجد أن طريقة عمل الطحينة في المنزل تكون كما يلي بالخطوات التالية :مكونات الطحينة
- كوب من السمسم المحمص.
- مقدار نصف كوب من الدقيق الأبيض.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- كوب من زيت الزيتون النقي.
- قومي بوضع بذور السمسم المحمص في الخلاط الكهربائي ثم نخلط على سرعة متوسطة.
- بعد ذلك ننزل بالدقيق والملح ونخلط جيداً مرة أخرى.
- ثم بالتدريج ننزل بزيت الزيتون على الخليط، ويتم الخلط حتى نحصل على قوام ناعم.
- نقوم بعد ذلك بوضع خليط الطحينة في برطمان محكم الغلق ويحفظ فى الثلاجة لحين الإستخدام.
تحتوي الطحينة علي نسبة عالية من مركبات السيسامول والسيسامين وتحتوي أيضا علي نسبة منخفضة من الدهون الأحادية الغير مشبعة التي تعمل علي خفض مستوي الكوليسترول أيضاً بالجسم وهذه الفوائد هي :
- تحمي من الإصابة من الأورام السرطانية.
- يعمل تناول الطحينة علي خفض ارتفاع ضغط الدم وذلك لاحتواء الطحينة علي الماغنسيوم والكالسيوم بنسب عالية.
- تقوم الطحينة السائلة على الحفاظ علي حماية القلب وتخفف من خطر الإصابة من تصلب الشرايين.
- تساعد الطحينة في علاج التهاب المفاصل والتخلص من ألام المفصل.
- يوجد في الطحينة نسبة عالية من الحديد لذلك تحمي من الإصابة من فقر الدم
- ويوجد ايضا للطحينة الكثير من الفوائد.
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الطحينة في المنزل وصفة عليها نسب بحث كبيرة لأن الطحينة من المكونات التي تعطي للطعام مذاق خاص بجانب قيمتها الغذائية المرتفعة، فهي من الأكلات المحببة لدى الجميع وهي من الأطباق التي يمكن إعدادها بسهولة وبساطة في المنزل، وللطحينة السائلة عدة أسماء منها : الرهش، والطحينة ويمكن تسميتها أيضا بالراشي.طريقة عمل الطحينة في المنزل
نظراً لأهمية الطحينة الكبرى في الطعام بشكل كامل، حيث نجد أن هناك أكلات لا تؤكل إلا بالطحينة، نجد أن طريقة عمل الطحينة في المنزل تكون كما يلي بالخطوات التالية :مكونات الطحينة
- كوب من السمسم المحمص.
- مقدار نصف كوب من الدقيق الأبيض.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- كوب من زيت الزيتون النقي.
- قومي بوضع بذور السمسم المحمص في الخلاط الكهربائي ثم نخلط على سرعة متوسطة.
- بعد ذلك ننزل بالدقيق والملح ونخلط جيداً مرة أخرى.
- ثم بالتدريج ننزل بزيت الزيتون على الخليط، ويتم الخلط حتى نحصل على قوام ناعم.
- نقوم بعد ذلك بوضع خليط الطحينة في برطمان محكم الغلق ويحفظ فى الثلاجة لحين الإستخدام.
تحتوي الطحينة علي نسبة عالية من مركبات السيسامول والسيسامين وتحتوي أيضا علي نسبة منخفضة من الدهون الأحادية الغير مشبعة التي تعمل علي خفض مستوي الكوليسترول أيضاً بالجسم وهذه الفوائد هي :
- تحمي من الإصابة من الأورام السرطانية.
- يعمل تناول الطحينة علي خفض ارتفاع ضغط الدم وذلك لاحتواء الطحينة علي الماغنسيوم والكالسيوم بنسب عالية.
- تقوم الطحينة السائلة على الحفاظ علي حماية القلب وتخفف من خطر الإصابة من تصلب الشرايين.
- تساعد الطحينة في علاج التهاب المفاصل والتخلص من ألام المفصل.
- يوجد في الطحينة نسبة عالية من الحديد لذلك تحمي من الإصابة من فقر الدم
- ويوجد ايضا للطحينة الكثير من الفوائد.
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