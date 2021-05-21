طريقة عمل الشاورما مثل المطاعم في المنزل خطوة بخطوة

الشاورما واحدة من أشهر الأكلات المنتشرة بشكل كبير في الكثير من الدول العربية أبرزها السعودية ومصر والعديد من الدول الاخري، ويرغب عدد كبير من السيدات في معرفة أفضل طريقة تساعدهم في عمل الشاورما مثل المطاعم في المنزل، وفي هذا الموضوع من خلال موقعنا ثقفني نعرض لكم بالخطوات طريقة عمل الشاورما في المنزل.

مكونات طريقة عمل الشاورما

الشاورما من الوصفات المميزة والسريعة التي يمكن لكل سيدة تحضيرها في المنزل في وقت قصير دون الحاجة إلي مقادير ومكونات كثيرة ومكلفة فهي من الوصفات السريعة والمميزة التي تعد من أفضل الأكلات المفضلة لدي الكثير من الأشخاص ويمكنك احضار كافة المكونات الاساسية التي تحتاجها الشاورما وهي:

6 صدور من الدجاج.

نصف كوب زيت زيتون.

فلفل اسود حسب الرغبة.

فلفل أحمر حسب الرغبة.

ملح حسب الرغبة.

نصف كوب عصير ليمون.

طماطم مقطعة.

علبة واحدة من لبن الزبادي.

مخلل خيار حسب الرغبة.

احضري وعاء فارغ وضعي بة الدجاج بعد ذلك قومي باضافة الملح واللبن والزيت والليمون والبهارات وقومي بخلط كافة المكونات بشكل جيد في الوعاء.

بعد ذلك قومي بوضع التتبيلة في الثلاجة واتركيها عدة ساعات أو طوال الليل حتي تتشرب التتبيلة.

احضري مقلاة وقومي بوضع قطعة من الزبدة وضعي الدجاج واقليها حتى يتحمر.

قومي باخراج الدجاج من المقلاة وقومي بتقطيعها إلي شرائح بشكل مستطيل.

احضري الخميرة وضعيها في الماء الدافئ وبعد ذلك أضيفي ملعقة من السكر و قومي باذابة الخميرة جيدا واتركيها لمدة 30 دقيقة حتى تتخمر.

بعد ذلك اضيفي الخميرة والسكر والبيض والملح والدقيق والماء إلى العجين وقومي بخلطهم معا جيدا للحصول على عجينة متماسكة.

بعد ذلك قومي بفرد العجينة وقومي بتقطيعها الى دوائر.

احضر الصاج وضعي العجينة علية وقومي بوضعها في الفرن بعد ذلك.

قومي بوضع الثومية والحشوة علي الخبز وضعي المخلل والصلصة.

بعد ذلك قومي بلف الشاورما وأصبحت جاهزة للتقديم والتناول بالهنا والشفاء.

طريقة تحضير الشاورما في المنزل

كانت هذه أفضل طريقة يمكن لكل سيدة من خلالها تحضير وعمل الشاورما في المنزل مثل المطاعم دون تكاليف كثيرة أو احضار الكثير من المقادير والمكونات، ويمكنك متابعة موقعنا لمعرفة اجدد الوصفات المميزة.