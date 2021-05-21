زيت الصويا فوائده وأضراره وطريقة صنعه في البيت بسهولة

يعتبر فول الصويا من العناصر الغذائية ذات القيمة العالية حيث يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن الأحماض الأمينية لذلك يعتبر فول الصويا غذاء ودواء معا ويمكن تناوله مباشرة أو مطحون أو معصور ويعتبر أهل العلم فول الصويا المطحون بديل جيد للحوم للأشخاص النباتيين وأيضا من العناصر التي تزيد القدرة الإستعابية وهذا بسبب المعادن والفيتامينات الداخلة في تكوينه ومفيد للنساء ويساعد في التخلص من مشاكل الجهاز الهضمي لاحتوائه على بعض الأنزيمات وأما زيت الصويا فهو غني جدا بالبروتين والدهون وبعض المواد الأخري التي تساعد علي حماية بشرتك وتقليل مقدار الماء المفقود منها والوقاية من أشعة الشمس فوق البنفسجية كما أن زيت الصويا يزيد من نمو شعر الرأس إذا وضعته علي الفروة مدة ساعتين بعد غسله جيدا وإذا كنت تعاني من نقص كبير في الوزن يمكنك استخدامه أيضا فهو يحتوي علي أحماض دهنية ونشا تكسب الجسم وزن صحي دون أضرار وزيت الصويا مفيد لأصحاب مرض الزهايمر وهشاشة العظام وذلك لاحتوائه على الكالسيوم .

أضرار زيت الصويا

لا يجب أبدا لأصحاب أمراض ( السكر – الكبد – سرطان الثدي – الغدة الدرقية – الالتهابات ) أن يتناول زيت الصويا أو أي منتجات تحتوي عليه لأنه يساعد علي تفاقم مرضهم وليس حلها .

منتجات مشهورة تحتوي علي زيت الصويا

يدخل زيت الصويا في أنتاح بعض الشوكولاتة وزبدة الكاكاو والمايونيز.

طريقة صناعة زيت الصويا في البيت

سوف نحتاج في هذه الوصفة لماء وفول صويا مقدار 1 كيلوغرام .

أولا نجلب الماء ونضعه في وعاءين ثم نضع نصف كيلوغرام من الصويا في كلا منهما لمدة 8 ساعات إلي أن يلين .

بعدها نضع فول الصويا بعد أن نصفي الماء منه في خلاط ونخلط جيدا حتي يصبح الفول خفيف .

ثم تجلب أناء كبير وقطعة قماش نظيفة لتصفية الفول وتبدأ باستخراج مادة بيضاء من الفول .

وأخيرا تضع المادة البيضاء التي تم استخراجها علي النار حتي يتبخر كل الماء منها ويبقي الزيت .

اكثر الدول أنتاج لفول الصويا بالترتيب

تحتل في المركز الأول الولايات المتحدة الأمريكية ثم في المرتبة الثانية تأتي البرازيل وفي المرتبة الثالثة تأتي الأرجنتين .