المعايير بالكوب والجرام والملعقة لعمل جميع الحلويات والوصفات في البيت بسهولة

المعايير بالكوب والجرام والملعقة، عند تحضير الحلويات أو الوصفات في البيت، تقابل ست البيت مشكلة المعايير، وهذه المشكلة تفسد الوصفة بالكامل ما إذا كانت المعايير والمقادير مضبوطة تماماً، فمعظم ستات البيوت لا يوجد لديهم ميزان مطبخ، لعمل المعايير بالجرام كما تشاهدن في برامج الطبخ المختلفة، فلكي لا تكون عائق لعمل أشهى وألذ الوصفات فلابد من معرفة هذه المعايير، وعلى الرغم من أن المعايير بالجرامات أفضل وأدق إلى أن ست البيت تفضل استخدام المعيار بالكوب لأنه أفضل وأسهل بالنسبة لها.

المعايير بالكوب والجرام والملعقة

من المهم لعمل أي وصفة داخل البيت بسهولة، ولضمان نجاحها كما يجب أن يكون، مثل أشهر الشيفات ومثل وصفات المحلات، لابد من معرفة أن تحويل المكونات من الكوب إلى الجرام أو الملعقة، أنه يختلف أيضاً حسب المكون المستخدم مثل الدقيق أو الزبدة أو السكر أو السوائل، ولذلك سوف نقدم كل المقادير على حدة حسب نوعها.

1كوب = 140 جرام = 16 ملعقة كبيرة = 48 ملعقة صغيرة.

4/3 كوب = 105 جرام.

3/2 كوب = 95 جرام.

2/1 كوب = 70 جرام.

3/1 كوب = 50 جرام.

ملعقة كبيرة = 10 جرام.

ملعقة صغيرة = 4 جرام.

1 كوب = 240 ملل.

4/3 كوب = 160 ملل.

3/2 كوب = 160 ملل.

2/1 كوب = 120 ملل.

3/1 كوب = 80 ملل.

4/1 كوب = 60 ملل.

معلقة كبيرة = 15 ملل.

ملعقة صغيرة = 5 ملل.

1 كوب حليب أو زيت أو عصير = 240 ملل.

1 كوب عسل نحل = 450 ملل.

1 ملعقة كبيرة زيت = 30 ملل.

1 كوب = 95 جرام.

4/3 كوب = 70 جرام.

3/2 كوب = 60 جرام.

2/1 كوب = 45 جرام.

3/1 كوب = 30 جرام.

4/1 كوب = 22 جرام.

ملعقة كبيرة = 5 جرام.

ا كوب بشر جوز هند = 80 جرام.

1 كوب نشا = 125 جرام.

1 كوب الزبيب = 150 جرام.

1 كوب فستق مجروش = 125 جرام.

1 كوب بندق مفروم = 100 جرام.

1 كوب تمر بدون نوى = 170 جرام.

1 كوب فواكهه مجففة = 95 جرام.

1 كوب جبن رومي أو شيدر مبشورة 120 جرام.

1 كوب جبن بيضاء = 150 جرام.

1 ملعقة كبيرة نشا = 9 جرام.

1 ملعقة نشا صغيرة = 3 جرام.

1 ملعقة كبيرة بيكينج بودر = 12 جرام.

1 ملعقة كبيرة مكسرات = 10 جرام.

1 ملعقة صغيرة مكسرات = 6 جرام.

1 باكو بيكينج بودر = 16 2/1 جرام صافي.

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية = 10 جرام.

1 كوب = 105 جرام.

4/3 كوب = 80 جرام.

3/2 كوب = 70 جرام.

2/1 كوب = 55 جرام.

3/1 كوب = 35 جرام.

4/1 كوب = 25 جرام.

ملعقة كبيرة = 7 جرام.

ملعقة صغيرة = 3 جرام.

1 كوب = 225 جرام.

4/3 كوب = 165 جرام.

3/2 كوب = 150 جرام.

2/1 كوب = 115 جرام.

3/1 كوب = 75 جرام.

4/1 كوب = 55 جرام.

ملعقة كبيرة = 15 جرام.

ملعقة صغيرة = 5 جرام.

1 كوب = 160 جرام.

4/3 كوب = 120 جرام.

3/2 كوب = 105 جرام.

2/1 كوب = 80 جرام.

3/1 كوب = 55 جرام.

4/1 كوب = 40 جرام.

ملعقة كبيرة = 10 جرام.

1 كوب = 235 جرام.

4/3 كوب = 175 جرام.

3/2 كوب = 155 جرام.

2/1 كوب = 120 جرام.

3/1 كوب = 80 جرام.

4/1 كوب = 60 جرام.

ملعقة كبيرة = 15 جرام.

1 كوب = 200 جرام.

4/3 كوب = 150 جرام.

3/2 كوب = 135 جرام.

2/1 كوب = 100 جرام.

3/1 كوب = 70 جرام.

4/1 كوب = 50 جرام.

ملعقة كبيرة = 14 جرام.

ملعقة صغيرة = 6 جرام.

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