أفضل طريقة صبغة شعر بني 2021 في البيت بمكونات طبيعية وأمنة 100%

طريقة صبغة شعر بني في المنزل، حيث إن العودة إلى الطبيعة هي افضل اتجاه، حيث إنها ضرورة حقيقية. في مستحضرات التجميل، لمنتجات التجميل والنظافة، تبدو المنتجات الجميلة وأكثر مع كونها طبيعية. لذا فإن تلوين الشعر النباتي يتناسب تمامًا مع العصر. بالإضافة إلى كونه صحيًا وخاليًا من المواد الكيميائية، فإنه يلون الشعر بشكل فعال وطبيعي، دون إتلافه أو تغيير طبيعته.

صبغة شعر بني

بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا التلوين هو علاج يغذي شعرك ويحميه، على عكس التلوين الكيميائي الذي يجففه ويتلفه. تقدم العديد من العلامات التجارية ألوانًا نباتية تعتمد على أصباغ ومساحيق مستخرجة من النباتات، ولكن من الممكن أيضًا تلوين شعرك بشكل طبيعي في المنزل، كما فعل النساء والرجال دائمًا منذ العصور القديمة. القهوة أو الليمون أو الكركم، لديك بالفعل كل ما تحتاجيه في المنزل لمنح شعرك لونًا طبيعيًا جميلًا، بالإضافة إلى العناية المغذية. وإذا لم يكن هذا التلوين دائمًا، فيمكنك استخدامه بشكل أكثر انتظامًا لأنه لا يحتوي على أي مكونات ضارة.

صبغ الشعر بالقهوة

هل يغريك اللون البني؟ للحصول على هذا الانعكاس الجميل للون البني الداكن على شعرك، كل ما عليكى هو اتباع الخطوات الأتية:

قم بتخمير إسبريسو واتركه يبرد.

امزج ملعقتين كبيرتين من مكيفك في فنجان الإسبريسو وأضف ملعقتين كبيرتين من القهوة المطحونة أو القهوة المطحونة حديثًا.

ضعي الخليط على شعرك (النظيف).

غطي شعرك بغطاء لاصق أو غطاء استحمام واتركي قناع التلوين يعمل لمدة ساعة على الأقل.

اشطفي شعرك دون غسله بالشامبو.

إذا كنت تريد لونًا أغمق، كرر العملية عدة مرات على التوالي.

صبغ الشعر بأكليل الجبل

يقوم الروزماري بما هو أكثر بكثير من استخدامه في الطبخ. هذه العشبة العطرية لها القدرة على تغطية الشعر الرمادي وتغميق الشعر البني. بالإضافة إلى أنه يقوي ألياف الشعر ويلطف تهيج فروة الرأس. لإضفاء ظل غامق على شعرك،

ضعي إكليل الجبل في الماء المغلي، ثم اتركيه يغلي على نار خفيفة لمدة 3 ساعات.

يترك ليبرد ويخلط التسريب مع الطين الأخضر.

ضعي القناع الناتج، واتركيه لمدة 45 دقيقة إلى ساعة.

اغسلي شعرك واستخدمي ما تبقى من منقوع إكليل الجبل كغسول للشطف.

عصير البنجر والجزر

للحصول على لون جميل أو لمعة نحاسية طبيعية، فإن مزيج جذر الشمندر وعصير الجزر هو وصفة مؤكدة. عند استخدامهما معًا، ستعطي هاتان الخضرتان لونًا دافئًا ومتوازنًا بين اللون الأحمر الفاتح للبنجر واللون الأحمر الناعم للجزر.

ضعي خليط العصير على شعرك، وغطيه بغطاء رأس دش واتركيه لمدة ساعة.

اشطفه بخل التفاح. كرر العملية حتى تحصل على النتيجة المرجوة.

بعض النصائح للحصول على لون شعر طبيعي ناجح

استخدمي وعاءً مصنوعًا من مادة طبيعية (خشب، أوزجاج) لتحضير ألوان شعرك الطبيعية المصنوعة منزليًا. تجنب الألمنيوم لأنه قد يؤكسد الأصباغ. بعد وضع الصبغات الطبيعية على شعرك، قم بتغطيته بغطاء لاصق للحصول على نتائج أفضل. سيتعين عليك تكرار نفس العملية بعد أيام قليلة، حتى تحصل على اللون الذي تبحث عنه. بعد التلوين، ضعي قناع مرطب وخل التفاح لمنح شعرك لمعاناً ولوناً ثابتاً. ينصح بالانتظار 4 أيام قبل غسل الشعر بالشامبو لأول مرة حتى يثبت اللون. بالإضافة إلى ذلك، لا تترددي في تكرار هذه الألوان الطبيعية ولو مرة في الأسبوع لأنها آمنة لشعرك.