حضري أقوى كريم من النشا لتبيض البشرة وشد التجاعيد خلال أيام

كريم النشا لتبييض البشرة وشد التجاعيد، تعد النشا من أفضل الكريمات التي تساعد بشكل كبير في تبييض البشرة وشد تجاعيد الوجه خلال أيام قليلة، فهي من أفضل الماسكات التي تعمل على تفتيح البشرة وتوحد لونها، النشا لم تقتصر وجودها في المطبخ فقط بل تدخل في العديد من مستحضرات التجميل الخاصة بالعناية بالبشرة والشعر، كما أنها أمنة على البشرة تماماً فهي تصبح مكون رائع عند دمجها مع بعض المكونات وتعطي نتيجة سحرية، فهي تحتوي على مرطبات البشرة وأقوى ماسكات الكولاجين الطبيعي، تابعونا للتعرف على كريم النشا لتبييض البشرة وشد التجاعيد.كريم النشا لتبييض البشرة
العديد من الفتيات يبحث بكافة الطرق عن ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة وتوحيد لونها بالإضافه إلى ترطيبها كريمات مغذية، فأنصحك سيدتي اللجوء إلى وصفة النشا الممتازة التي تعطي نتيجة فعالة من أول إستخدام لها.
المكونات:
- ثلاث ملاعق كبيرة زيت زيتون.
- ثلاث ملاعق كبيرة حليب بودر.
- ثلاث ملاعق كبيرة من النشا.
- ثلاث ملاعق من عصير الليمون.
طريقة التحضير:
- يحضر إناء صغير ويوضع فيها النشا والحليب البودر ثم يتم خلطهما معاً، بعد ذلك يتم إضافه زيت الزيتون وعصير الليمون بشكل تدريجي حتى الحصول على قوام كريمي.
- يطبق الكريم على البشرة وأي منطقة داكنة في الجسم، ويترك لمدة نصف ساعة أو حتى يجف تماماً .
- بعد مرور الوقت يتم فرد النشا باليد ثم تغسل البشرة ثم يوضع أي نوع كريم مرطب.
المكونات:
- ملعقة كبيرة من النشا .
- ملعقة صغيرة من العسل.
- نقطتين من عصير الليمون.
- ملعقة من بياض بيضة.
طريقة التحضير
- يحضر إناء صغير ويوضع فيه النشا والحليب والعسل وبياض البيض ويتم مزجهم معاً حتى الحصول على قوام كريمي.
- يطبق الكريم على البشرة وتركها لمدة نصف ساعة حتى يجف تماماً، ثم يتم فركها وغسل البشرة بالماء الفاتر ثم بالماء البارد.
- يتم وضع أي نوع كريم مرطب على البشرة، ثم لاحظي النتيجة من أول إستعمال.
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كريم النشا لتبييض البشرة وشد التجاعيد، تعد النشا من أفضل الكريمات التي تساعد بشكل كبير في تبييض البشرة وشد تجاعيد الوجه خلال أيام قليلة، فهي من أفضل الماسكات التي تعمل على تفتيح البشرة وتوحد لونها، النشا لم تقتصر وجودها في المطبخ فقط بل تدخل في العديد من مستحضرات التجميل الخاصة بالعناية بالبشرة والشعر، كما أنها أمنة على البشرة تماماً فهي تصبح مكون رائع عند دمجها مع بعض المكونات وتعطي نتيجة سحرية، فهي تحتوي على مرطبات البشرة وأقوى ماسكات الكولاجين الطبيعي، تابعونا للتعرف على كريم النشا لتبييض البشرة وشد التجاعيد.كريم النشا لتبييض البشرة
العديد من الفتيات يبحث بكافة الطرق عن ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة وتوحيد لونها بالإضافه إلى ترطيبها كريمات مغذية، فأنصحك سيدتي اللجوء إلى وصفة النشا الممتازة التي تعطي نتيجة فعالة من أول إستخدام لها.
المكونات:
- ثلاث ملاعق كبيرة زيت زيتون.
- ثلاث ملاعق كبيرة حليب بودر.
- ثلاث ملاعق كبيرة من النشا.
- ثلاث ملاعق من عصير الليمون.
طريقة التحضير:
- يحضر إناء صغير ويوضع فيها النشا والحليب البودر ثم يتم خلطهما معاً، بعد ذلك يتم إضافه زيت الزيتون وعصير الليمون بشكل تدريجي حتى الحصول على قوام كريمي.
- يطبق الكريم على البشرة وأي منطقة داكنة في الجسم، ويترك لمدة نصف ساعة أو حتى يجف تماماً .
- بعد مرور الوقت يتم فرد النشا باليد ثم تغسل البشرة ثم يوضع أي نوع كريم مرطب.
المكونات:
- ملعقة كبيرة من النشا .
- ملعقة صغيرة من العسل.
- نقطتين من عصير الليمون.
- ملعقة من بياض بيضة.
طريقة التحضير
- يحضر إناء صغير ويوضع فيه النشا والحليب والعسل وبياض البيض ويتم مزجهم معاً حتى الحصول على قوام كريمي.
- يطبق الكريم على البشرة وتركها لمدة نصف ساعة حتى يجف تماماً، ثم يتم فركها وغسل البشرة بالماء الفاتر ثم بالماء البارد.
- يتم وضع أي نوع كريم مرطب على البشرة، ثم لاحظي النتيجة من أول إستعمال.
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