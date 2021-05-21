دجاج كنتاكي الذهبي المقرمش حضريها بالخلطة السرية

دجاج كنتاكي المقرمش الذهبي، يعتبر الدجاج الكنتاكي من أفضل أنواع الدجاج حيث يتم تحضيره في المنزل بكل سهولة، فهناك الكثير من السيدات التي لا تعرف كيفية تحضيره بالشكل السليم أو مثل المطاعم وذلك ما يدفعها للبحث عن طريقة تحضيره واستطعنا اليوم في ذلك المقال أن نقدم إليكم طريقة تحضير الدجاج الكنتاكي المقرمش في المنزل.

المقادير:

تتسم المقادير بأنها غير مكلفة ويسهل شرائها من أي مكان وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير الدجاج الكنتاكي المقرمش في المنزل:

دجاجة مقطعة إلى ثمان قطع.

كأسان من الدقيق المنخول.

نصف ملعقة من الزعتر.

ملعقة واحدة من الزنجبيل.

ملعقتان من الملح.

ثلاثة ملاعق من الفلفل الأبيض.

كأس من اللبن.

بيضة واحدة.

زيت نباتي.

ملعقة كبيرة من أوراق الريحان.

ملعقة من الفلفل الأسود.

ثلاثة ملاعق من البابريكا.

ملعقتان كبيرتان من الثوم المفروم.

طريقة تحضير الدجاج الكنتاكي المقرمش:

تتسم طريقة تحضير الدجاج الكنتاكي بالسهولة، فلا يستغرق وقت نهائياً في التحضير، فترغب كل ربة منزل في أن تحضر مأكولاتها في المنزل بدلاً من أن يتم شرائها من الخارج وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير الدجاج الكنتاكي المقرمش.

القيام بإحضار إناء كبير ويتم وضع فيه كلاً من الدقيق المنخول ويتم إضافة كلاً من الملح والفلفل والزعتر والبهارات ويتم التقليب جيداً. بعد ذلك يتم إضافة البابريكا مع ملعقتين كبيرتين من الثوم بالإضافة لمعلقة من الزنجبيل البودر وثلاثة ملاعق كبيرة من الفلفل الأسود والملح. الحصول على إناء أخر ويتم خلط فيه كلاً من اللبن والبيض وبعد ذلك يتم إضافة كافة البهارات مع الملح والفلفل الأسود. القيام بإضافة الدجاج المقطع مع تركه في اللبن لمدة نصف ساعة وبعد ذلك يتم إخراجه من اللبن ويتم إضافة الدقيق. يتم إحضار إناء من أجل القلي وبعد ذلك يتم إضافة الزيت بعد ذلك يتم وضع الدجاج وقليه على هيئة دفعات وترك الدجاج في النار لحين أن يتم الحصول على دجاج طري ومقرمش. يتم إخراجها من النار وبعد ذلك يتم وضعها في إناء التقديم وبالهناء على الجميع.

طريقة تحضير الأرز ريزو بالكاري:

ويعد دجاج كنتاكي من أفضل أنواع الدجاج في التحضير ويتم تناوله مع الأرز الريزو والكلو سلو اللذيذ، ومن خلال السطور القادمة سنحضر سويا دجاج كنتاكي بالخلطة السرية الشهيرة مع الأرز.

نصف كيلو من الأرز البسمتي.

كاري.

كركم.

ببريكانا.

ماجي مكعب.

فلفل أسود.

زيت طعام.

ثلاثة أكواب من الماء.

مكونات الأرز الريزو: