إزالة الشعر الزائد بدون ألم ضعي هذه الخلطة وسيسقط الشعر نهائيا

أزاله الشعر بدون الم لها الكثير من الطرق المختلفة والمتنوعة التي يتم استخدامها لإزالة الشعر نهائياً دون الشعور بالألم، كما أن البعض منهم يقوم باستخدام بعض من الأدوات والأجهزة والأدوات التي تستخدم حديثاً في إزالة الشعر ولكن معظمها طرق مكلفة للغاية، لذا يقوموا باستخدام طرق بديلة مثل ماكينة الحلاقة والشفرات وكريمات إزالة الشعر والسويت وغيرها من الطرق التي سنستعرضها لكم اليوم من خلال هذا الموضوع.

أزاله الشعر بدون الم بالطرق الطبيعية

تعد الطرق الطبيعية من أفضل الحلول المعتمد عليها في عمليات إزالة الشعر بدون ألم وهي:

يتم استخدام زيت القرنفل لإزالة الشعر نهائياً فالقرنفل من المواد الطبيعية المشهورة بعلاج آلام الأسنان وتخفيف ألامها، عن طريق دهن المناطق المراد إزالة الشعر منها واتركيه حتى أن يجف أو تمتصه بالبشرة لمدة 10 دقائق ومن بعدها يتم إزالة الشعر.

قومي بخلط كميات متساوية من الخميرة والعسل الأبيض ثم قومي بوضع قطرات من ماء الورد وقطرات الليمون واخلطي المكونات جيداً، ومن ثم يتم وضع الخليط على المناطق الموجود بها الشعر وابدئي في إزالة الشعر لتقليل الشعور بألم عملية إزالة الشعر.

قومي بوضع كوب واحد من الترمس المر المطحون بزجاجة بها ثلاث أكواب من الماء المغلي ثم يتم نقعه لمدة 24 ساعة في مكان بارد وعند القيام بعملية إزالة الشعر قومي برش الخليط بالمناطق المراد إزالة الشعر منها واستمري على ذلك مرتين في اليوم على مدار يومين واتركي الخليط على البشرة لمدة 10 دقائق لتقليل ظهور الشعر.

قومي بتجربة وضع قطعة من الثلج على المناطق المراد إزالة الشعر منها قبل أن تقومي بتنفيذها بـ 10 دقائق ثم ابدئي بإزالة الشعر بالطريقة المعتادة وهي من الطرق السريعة التي تقلل الشعور بالألم.

وصفة زيت القرنفلخلطة الخميرةخلطة الترمسقطعة الثلج