ملعقة معجزة لتبييض منطقة البيكيني وبين الفخذين والجسم كله في غضون دقائق

يعاني العديد من الأشخاص من وجود مناطق داكنة في المناطق الحساسه وبين الفخذين مما تسبب لهم المزيد من القلق والانزعاج ولهذا نقدم لكم من خلال موقعنا هذا بعض الطرق الطبيعية التي تعمل على تبييض تلك المناطق بكل سهولة وفي اقل وقت ممكن وبارخص تكلفه كما أنه تلك الخلطات لا تسبب اي اثار جانبيه على المدى البعيد وهذا ما يخشاه العديد من الاشخاص عند تطبيق تلك الخلطات.

خلطة العسل وزيت الزيتون لتبييض المنطقة الحساسة

من الخلطات الطبيعية التي تساهم في تفتيح درجة البشرة هي خلطة العسل وزيت الزيتون، والتي لها فاعلية قوية في تبييض منطقة البيكيني التي تعاني معظم الفتيات والسيدات منها، فيلجأ بعضهم للكريمات الخاصة بالمناطق الحساسة، ولكن قد تسبب البعض منها إلتهابات وإسمرار أكثر لتلك المنطقة، لذا ينصح بإستخدام الخلطة الطبيعية التي نرفقها لكم أسفل.

المكونات

ربع كوب من العسل الأبيض.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ثلاث ملاعق من عصير الليمون.

ثلاث ملاعق من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

طريقة التحضير

نقوم بمزج كافة المكونات السابقة معا في وعاء تقليبها جيدا لحين تماسك قوامها.

نقوم بعد ذلك يغسل الجسم و المناطق الحساسه وبين الفخذين من ثم تنشيفها تطبيق تلك الخلطة عليها.

نترك الخلطة عليها لمدة تتراوح من ربع الى نصف ساعة.

بعد مرور ذلك الوقت نقوم بغسل تلك المناطق بالماء الفاتر ومن ثم وضع مرطب.

تكرار تلك الخلطة مرة من كل أسبوع وذلك لمدة 3 أشهر متتالية من ثم ملاحظات الفرق.

خلطة الموز والليمون

المكونات

ثلاثه ثمرات صغار الحجم من المو.

ربع كوب من عصير الليمون.

ثلاث ملاعق من زيت الصبار.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

ربع كوب صغير من العسل.

طريقة التحضير