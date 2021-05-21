أفضل وصفات ومشروبات لتخسيس منطقة البطن سريعاً دون مجهود

أفضل وصفات لتخسيس منطقة البطن هي أحد أكثر المواضيع التي يتم البحث عنها من خلال شبكات الأنترنت, فمع ظهور وانتشار الوجبات السريعة والتي بدورها أدت إلي كثرة الكسل والخمول وزيادة الوزن بسبب عدم الحركة, ويتسبب ذلك في زيادة وزن الجسم والإصابة بالكثير من الأمراض المختلفة, بالإضافة الي عدم الاستمرار في ممارسة أي نوع من أنواع الرياضيات المختلفة, وتوجد العديد من الوصفات الطبيعية التي لها أثر فعال وإيجابي في إنقاص الوزن وتخسيس منطقة البطن خلال فترة بسيطة، وسوف نوضح لكم أهم الوصفات والمشروبات لتخسيس منطقة البطن.

مشروبات وأطعمة لتخسيس منطقة البطن

تتوافر العديد من الوصفات الهامة والمشروبات المنزلية التي باستطاعة الجميع تناولها يومياً، والتي تساعد علي سرعة تخسيس الوزن الزائد وخاصة منطقة البطن، ومن هذه المشروبات:

عصير الليمون

يعد عصير الليمون من أهم وأفضل المشروبات التي تساعد علي عملية تخسيس البطن وتخسيس منطقة الأرداف, حيث عند شرب الليمون الدافئ عند كل صباح يقوم بمهاجمة وقتل السموم والدهون المتراكمة بالجسم.

بذور الكمون

عند شرب بذور الكمون عند كل صباح, وذلك من خلال إضافة معلقة صغيرة من الكمون وغليها ثم تقوم بشربها عند كل صباح فإنها تساعد علي فقدان الوزن إذا تم الاستمرار عليها لمدة لا تقل شهر ونصف.

الشاي الأخضر أو القرفة

حيث يعتبر كلاهما من المشروبات التي يوجد بها مواد مضادة للأكسدة وتحتوي على الكثير من الفيتامينات، والتي تساعد علي سرعة حرق الدهون بالجسم خلال فترة قصيرة.

مشروب خل التفاح

يتم تحضير عدد كوب واحد من الماء مع إضافة عدد 2 ملعقة من خل التفاح الطبيعي، ثم يتم تقليبه جيداً علي أن يتم تناوله قبل تناول الوجبات اليومية، حيث يعمل هذا المشروب علي التخلص من الوزن الزائد نظراً لاحتوائه علي أحماض عضوية هامة تعمل علي سرعة حرق الدهون بالجسم.

شرب المياه

حيث أنه لابد من تناول كميات كبيرة من المياه بمعدل 9 كوب كل يوم, حيث يساعد تناول المياه بصفة مستمرة علي التخلص من الوزن الزائد بجميع أجزاء الجسم.

الخضروات والفواكه

حيث لابد من إبدال كافة الوجبات السريعة والجاهزة بالخضروات والفواكه لأنها تساعد علي إسراع عملية الهضم لما تحتويه علي فيتامينات ومعادن، والتي تمنح الجسم شعور بالإشباع الدائم.