حضري الكرواسون المورق الهش في البيت بكل سهولة

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خطوات تحضير الكرواسون في المنزل، يعتبر الكرواسون من أكثر أنواع الحلويات المفضلة عند الكثير من الأشخاص، فيكثر تناوله بالتحديد في وجبة الإفطار في جميع دول العالم، فيتم صنع الكراوسون بكل سهولة، وترغب الكثير من السيدات في تحضيره في المنزل بدلاً من أن يتم شرائه من الخارج وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير الكرواسون في المنزل.
يعد الكورسون من أنواع المعجنات التي يتم تناولها في وقت الأفطار أو العشاء بجوار كوب من الشاي، ويتم عمله بكل سهولة لأن مكوناته متواجدة في كل منزل وكل مطبخ وهي عبارة عن دقيق وخميرة فورية ويمكن عجنها بالحليب أو الماء كما يمكن عملها بالزبدة أو يمكن الأستغناء عن الحليب ونستبدله بالزبادي، وأليكم المقادير وطريقة تحضيره الآن.مقادير تحضير الكرواسون في المنزل:
- أربعون جرام من السكر.
- عشرة جرام من الملح.
- مياه باردة.
- خميرة.
- خليط الحليب.
- دقيق.
- زبدة.
- يتم إذابة كلاً من السكر والملح في ربع كأس من المياه وبعد ذلك يتم إذابة الخميرة والحليب في ربع كأس من المياه أيضاً، بعد ذلك يتم الحصول على الدقيق ويتم خلطهم مع الخليطين السابقين.
- يتم إضافة المياه المتبقية وبعد ذلك يتم خلط العجين بصورة تامة.
- بعد ذلك يتم تركها لحين أن تختمر لمدة ساعة وتركها لحين أن يتضاعف حجمها بعد ذلك يتم الضغط عليها باليدين ويتم وضع كيس البلاستيك عليها ومن ثم يتم إدخالها إلى الثلاجة لمدة ساعة، يتم الضغط عليها باليدين من أجل أن يخرج الهواء.
- يتم وضع الزبدة على ثلث العجين ثم يتم سحب الهواء ويتم سحب الجهة التي لم يتم وضع الزبدة عليها وبع ذلك يتم سحب الطبقة مرة أخرى.
- يتم عكس العجين بالطول ويتم تمديده وبعد ذلك يتم إعادة نفس الطريقة بالطي ولكن بدون الزبدة.
- بعد ما يتم طي العجين يتم وضع غطاء عليه وتركه في الثلاجة لمدة نصف ساعة وبعد ذلك يتم إخراجها وعمل نفس الطريقة السابقة بالطي والتمديد لكل مرتين.
- يتم إدخال العجين إلى الثلاجة وتركه لمدة نصف ساعة ثم يتم إخراجه مع الطي والتمديد وهكذا يكون قد تم الحصول على العجين.
- القيام بتقطيع العجين إلى مثلثات مع التدوير للحصول على شكل الكرواسون.
- يتم عمل الطي العادي بحشو الشوكولاتة.
- القيام بوضع الكرواسون في صينية الفرن ثم إدخاله إلى الفرن وتركه لحين أن يتغير لونه إلى اللون الذهبي وهكذا يكون قد تم الانتهاء من تحضير الكرواسون بشكل نهائي.
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خطوات تحضير الكرواسون في المنزل، يعتبر الكرواسون من أكثر أنواع الحلويات المفضلة عند الكثير من الأشخاص، فيكثر تناوله بالتحديد في وجبة الإفطار في جميع دول العالم، فيتم صنع الكراوسون بكل سهولة، وترغب الكثير من السيدات في تحضيره في المنزل بدلاً من أن يتم شرائه من الخارج وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير الكرواسون في المنزل.
يعد الكورسون من أنواع المعجنات التي يتم تناولها في وقت الأفطار أو العشاء بجوار كوب من الشاي، ويتم عمله بكل سهولة لأن مكوناته متواجدة في كل منزل وكل مطبخ وهي عبارة عن دقيق وخميرة فورية ويمكن عجنها بالحليب أو الماء كما يمكن عملها بالزبدة أو يمكن الأستغناء عن الحليب ونستبدله بالزبادي، وأليكم المقادير وطريقة تحضيره الآن.مقادير تحضير الكرواسون في المنزل:
- أربعون جرام من السكر.
- عشرة جرام من الملح.
- مياه باردة.
- خميرة.
- خليط الحليب.
- دقيق.
- زبدة.
- يتم إذابة كلاً من السكر والملح في ربع كأس من المياه وبعد ذلك يتم إذابة الخميرة والحليب في ربع كأس من المياه أيضاً، بعد ذلك يتم الحصول على الدقيق ويتم خلطهم مع الخليطين السابقين.
- يتم إضافة المياه المتبقية وبعد ذلك يتم خلط العجين بصورة تامة.
- بعد ذلك يتم تركها لحين أن تختمر لمدة ساعة وتركها لحين أن يتضاعف حجمها بعد ذلك يتم الضغط عليها باليدين ويتم وضع كيس البلاستيك عليها ومن ثم يتم إدخالها إلى الثلاجة لمدة ساعة، يتم الضغط عليها باليدين من أجل أن يخرج الهواء.
- يتم وضع الزبدة على ثلث العجين ثم يتم سحب الهواء ويتم سحب الجهة التي لم يتم وضع الزبدة عليها وبع ذلك يتم سحب الطبقة مرة أخرى.
- يتم عكس العجين بالطول ويتم تمديده وبعد ذلك يتم إعادة نفس الطريقة بالطي ولكن بدون الزبدة.
- بعد ما يتم طي العجين يتم وضع غطاء عليه وتركه في الثلاجة لمدة نصف ساعة وبعد ذلك يتم إخراجها وعمل نفس الطريقة السابقة بالطي والتمديد لكل مرتين.
- يتم إدخال العجين إلى الثلاجة وتركه لمدة نصف ساعة ثم يتم إخراجه مع الطي والتمديد وهكذا يكون قد تم الحصول على العجين.
- القيام بتقطيع العجين إلى مثلثات مع التدوير للحصول على شكل الكرواسون.
- يتم عمل الطي العادي بحشو الشوكولاتة.
- القيام بوضع الكرواسون في صينية الفرن ثم إدخاله إلى الفرن وتركه لحين أن يتغير لونه إلى اللون الذهبي وهكذا يكون قد تم الانتهاء من تحضير الكرواسون بشكل نهائي.
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