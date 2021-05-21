حضري الكرواسون المورق الهش في البيت بكل سهولة

خطوات تحضير الكرواسون في المنزل، يعتبر الكرواسون من أكثر أنواع الحلويات المفضلة عند الكثير من الأشخاص، فيكثر تناوله بالتحديد في وجبة الإفطار في جميع دول العالم، فيتم صنع الكراوسون بكل سهولة، وترغب الكثير من السيدات في تحضيره في المنزل بدلاً من أن يتم شرائه من الخارج وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير الكرواسون في المنزل.

يعد الكورسون من أنواع المعجنات التي يتم تناولها في وقت الأفطار أو العشاء بجوار كوب من الشاي، ويتم عمله بكل سهولة لأن مكوناته متواجدة في كل منزل وكل مطبخ وهي عبارة عن دقيق وخميرة فورية ويمكن عجنها بالحليب أو الماء كما يمكن عملها بالزبدة أو يمكن الأستغناء عن الحليب ونستبدله بالزبادي، وأليكم المقادير وطريقة تحضيره الآن.

أربعون جرام من السكر.

عشرة جرام من الملح.

مياه باردة.

خميرة.

خليط الحليب.

دقيق.

زبدة.

مقادير تحضير الكرواسون في المنزل:طريقة تحضير الكرواسون في المنزل: