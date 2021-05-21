طريقة عمل البيتزا مثل المطاعم في المنزل بأقل التكاليف

هناك الكثير من الناس يرغبون في تناول البيتزا حيث انها تتمتع بطعمها اللذيذ والخفيف ولذلك يمكن تناولها ايضا جانب وجبة الافطار او الغداءا و العشاء حيث انها في الاصل وجبة ايطاليه ويمكن ان تتكون اكلة البيتزا من العجين والطماطم والجبن والصلصة وغير ذلك من المكونات الاخري ويوجد عدة طرق كثيرة لتحضير البيتزا الشهيه سنتعرف عليها من خلال هذا المقال.

طريقة عمل البيتزا

طريقة عمل عجينة البيتزا

يحتاج عدد كبير من النساء إلى معرفة طريقة عمل عجينة البيتزا ولذلك نقدم لكم أولا طريقة عمل العجينة بسهولة وهي:

قومي باحضار اربع اكواب من الدقيق الابيض.

نصف كوب من اللبن الرائب.

ربع كوب من زيت الزيتون.

بيضه.

قومي بوضع معلقه صغيرة من الملح.

قومي بوضع معلقه كبيرة ايضا من الخميرة وايضا معلقه صغيرة من السكر عليهم مع ثلاثة أرباع اكوب من الماء الدافئ وتترك حتّى تختمر وترتفع لأعلى.

قومي بوضع كمية الدقيق في اناء كبير اضيفي عليه كمية اللبن، والزيت، والملح، والبيضة.

امزجي المكونات مع بعضها بطريقه جيده حتي يتشربها الدقيق، ثم اضيفي اليها الخميرة بعد ان ترتفع لاعلي وقلبي المكونات مع بعضها جيدا، واضيفي الماء الدافي بالتدريج حتي تشكل عجينة لينة، ثم كوريها علي شكل كرة واوضعيها في اناء كبير وغطيها واتركيها ساعة لتختمر في مكان دافي اما في الشتاء يمكنك وضعها في الفرن ليتوفر ليها جوا دافئا.

بعد مرور ساعة من الوقت ستجدي ان العجينة تخمرت وتضاعف حجمها جيدا, يمكنك فردها مباشرة ووضع حشوة البيتزا عليها اما اذا اردتي عجينه اجمل ومميزه اضربي العجينة وكوريها مرة اخري وضعيها في الوعاء وغلفيها حتي تختمر لمدة نصف ساعة.

بعد مرور الوقت لمرحلة التخمير ستجدي انها اختمرت بسرعة ويوجد بيها اختلاف كليا في ملمس العجين، وبهذا تكون جاهرة للاستخدام والفرد واضافة الحشو الذي تريده عليها.

المكونات:طريقة التحضيرطريقة عمل بيتزا بالفراخ

البيتزا بالفراخ هي من اجمل انواع البيتزا التي يرغب الكثير في تناولها والاقبال عليها حيث انها من الوجبات الممتعه والخفيفه وسريعة التحضير وسوف اقدم لكم في الخطوات القادمه طريقة عمل البيتزا في المنزل بطريقة سهله وسريعة.

اربع صدور دجاج مخلية من العظم والجلد.

بصلة مفرومة ناعما.

معلقة صغيرة من الثوم المهروس.

كوبان من الطماطم المقطعه شرائح صغيرة.

معلقتان من رب البندورة.

معلقة صغيرة من الاوريغانو.

معلقة صغيرة من الزعتر المفروم.

كوب من المشروم.

مكعب من مرقة الدجاج لتحسين الطعم.

ضعي معلقتان من زيت الزيتون.

ملح وفلفل اسود حسب الرغبة.

معلقة صغير صويا صوص.

اضيفي زيت الزيتون في وعاء علي النار,سخنيه قليلا ثم اضيفي البصل والثوم المهروس,وقلبي المكونات معا.

قطعي الدجاج الي قطع رفيعة وصغيرة ,واضيفيها الي المكونات الاخري ثم قلبي الدجاج حتي يتغير ويصبح لونه ذهبيا.

ثم اضيفي المشروم مع الدجاج واتركيه قليلا علي نار هادية.

اضيفي الطماطم المقطعة وقلبي المكونات مرة اخري, حتي تتسبك الطماطم.

تبلي المكونات بمكعب مرقة دجاج والصويا والملح والفلفل الاسود حسب الرغبة.

ضيفي الزّعتر الأخضر والأوريغانو في المرحلة النّهائية ثمّ اطفئي النّار واتركي الحشوة جانباً.

قطعي عجينة البيتزا الي اربع قطع وافردي الارغفة,ويمكنك فرد العجينه علي سطح مستو مدهون بقليل من الزيت او يمكنك رشها بقليل من الدقيق.

ادهني صينية البيتزا بقليل من الزيت او السمن وافردي العجينة حتي تغطي الصينية كاملا وبطرف شوكة اصنعي عدة ثقوب في البيتزا لكي تستوي سريع.

اضيفي الحشوة علي العجينة بالتساوي.

اضيفي شرائح من الزيتون وشرائح من الفلفل وحلقات من البصل بشكل متناسق وجميل علي البيتزا ثم ملعقتين من حبوب الذرة المعلبة علي الوجه ووزعيها بشكل جميل.

ثم اضيفي طبقة من الجبنة الموزاريلا علي وجه البيتزا كاملة.

أدخليها إلى فرن مُسخّن مسبقاً على درجة حرارة 200 درجة مئويّة لمدّة ثلث ساعة، ثمّ حمّريها من الأعلى مع الحرص بإبقاء الجبن مائلاً للبياض دون التّحمير.

المكوناتطريقة التحضيرطريقة عمل البيتزا في البيت

يمكن لكل سيدة عمل البيتزا فى المنزل بأقل التكاليف مثل المطاعم خطوة بخطوة كما وضحنا لكم في هذا المقال حيث تعد البيتزا من الوصفات الرائعة والتي اصبحت من افضل الوصفات والاكلات الشائعة وسريعة التحضير التي يمكنك تحضيرها وتناولها والاستمتاع بأشهى الوصفات وواحدة من اشهر الاكلات السريعة في كافة الدول حول العالم.