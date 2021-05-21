طريقة صبغ الشعر لون بني محمر مثل صالونات التجميل بدون أمونيا

طريقة صبغة الشعر لون بني محمر، حيث يبحث الكثير من السيدات عن هذا اللون وخاصه أنه من الألوان العصرية والتي تناسب كافه أنواع البشرة سواء كانت البيضاء أو السمراء أو القمحية، فصبغة الشعر باللون البني المحمر يزيد من أناقتك ويزيد من الثقة بالنفس، وأيضا إذا كنت مصاب ببعض الشيب في الشعر يمكنك التخلص منه بكل سهولة وبدون تعريض الشعر للأذى، ولكم عبر هذا المقال أسهل طريقة لصبغ الشعر بني محمر بوصفات طبيعية 100% وغير مكلفة.

طريقة صبغ الشعر لون بني محمر

عليكي إحضار هذه المكونات فقط ولن تحتاجي إلى الذهاب إلى صالونات التجميل التي تكلفك الكثير من الأموال.

المكونات:

10 ملاعق كبيرة من الحناء الخضراء.

ملعقة كبيرة واحدة من القهوة العربية.

عصير 2 ليمونه لأنه يساعد على تفاعل الحناء و تثبيت لون الشعر.

عدد بيضة واحدة.

نصف كوب من خل التفاح.

ربع كوب من زيت الزيتون ويمكن استبداله بجوز الهند.

احضري إناء بلاستيكي ويفضل الإناء المخصص لصبغة الشعر، ثم ضعي فيه الحناء العادية ويراعى عدم استخدام الحناء الهندية لأنها قد تسبب ضرر للشعر، ثم نقوم بوضع ملعقة القهوة ويتم تقليب هذه المكونات حتى تمتزج جيدا.

أضيفي إلى الحناء خل التفاح، ثم البيضة، ثم عصير الليمون، ويتم خفق هذه المكونات سويا.

إذا كان الخليط سميك و يحتاج إلى كمية من الماء، ضعي كمية مناسبة بشكل تدريجي من الماء الساخن حتى نحصل على قوام ثقيل إلى حد ما، و يشبه الصبغات الجاهزة، بعد ذلك نغلق الوعاء ويترك الخليط لمدة نصف ساعة على الأقل حتى تختمر.

بعد ذلك قومي بارتداء القفازات الواقية، حتى لا تتصبغ اليدين، وضعي زيت الزيتون أو زيت اللوز على منطقة خلف الأذن، و مقدمة الجبهة.

قومي بتقسيم الشعر إلى أربع أجزاء وقومي بتمشيطه جيدا، ثم ضعي الصبغة من منبت الشعر حتى الأطراف، ونقوم بتغطية الشعر بعد الانتهاء بكيس بلاستيك واتركيه لمدة ساعتين، ثم اغسلي شعرك بالماء والشامبو بالطريقة المعتادة وسوف تحصلين على لون شعر بني محمر.

خطوات صبغ الشعر باللون البني المحمر

للحفاظ على الشعر المصبوغ كرري هذه الطريقة مرة واحدة شهرياً للحفاظ بنفس درجة اللون، وعليكي استخدام نوع شامبو خالي من الكبريت ومخصص للشعر المصبوغ لكى لا يتغير لون الشعر ويعود للون الأصلي، تجنبي نزول حمامات السباحة ومياه البحر لأنها تساعد على انسحاب اللون من الشعر بسهولة، وتعد هذه الطريقة من أسهل وصفات صبغ الشعر باللون البني المحمر.