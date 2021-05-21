إجراءات طلاق المقيمين في السعودية.. الكفالة وحضانة الأطفال

يلجأ بعض الأزواج إلي الطلاق بعد صعوبة الحياة بين الطرفين، وأحل الله الطلاق عند استحالة التعايش بين الزوج والزوجة، ويوجد عدد من الإجراءات الخاصة بالطلاق في المملكة العربية السعودية وضعتها للمقيمين بها والتي من خلالها يمكنهم توثيق أوراق الطلاق بين الأزواج، حتي تسعي السلطات السعودية إلي رد المظالم لأبنائها أو الوافدين إليها وإعطاء كل ذي حق حقه.

وفي التقرير التالي نتعرف علي إجراءات الطلاق في السعودية للمقيمين، وقانون الطلاق الجديد في المملكة العربية السعودية ومدة إجراءات الطلاق وكيفية إتمام الطلاق في المحكمة وحضانة الطفل بعد الطلاق وغيرها من المعلومات المتعلقة.

إجراءات الطلاق في السعودية للمقيمين

يوجد عدد من الإجراءات الخاصة بالطلاق للأفراد المقيمين في المملكة العربية السعودية والتي جاءت علي النحو التالي:

لابد من توجه الزوجان إلي القنصلية الخاصة ببلدهم لإنهاء إجراءات الطلاق للحفاظ علي حقوق الطرفين.

التوجه للمحاكم الخاصة بالضمان والتي تتواجد في العديد من مناطق المملكة والتي تتطلب وجود شهود علي الطلاق.

توثيق عقد الطلاق في وزارة العدل ووزارة الخارجية وإرسال الوثيقة إلي السفارة التابعة للزوجين.

قانون الطلاق الجديد في السعودية وحضانة الطفل

حرص قانون المملكة السعودية علي ضمان الحفاظ علي مكانة المرأة في جميع المسائل الزوجية ومنها الطلاق، حيث أدخلت العديد من التعديلات علي قانون الطلاق بحيث يشترط حضور الزوجين إلي المحكمة لتوثيق الطلاق، حتي يتم إقرار جميع الحقوق الخاصة بالطلاق مثل حضانة الأطفال والنفقة وغيرها من الحقوق.

وتعتبر حضانة الطفل من حقوق المرأة بعد الطلاق في حالة عدم بلوغ السن القانوني للطفل وبعدها يخير الأبن بين المكوث مع الأم أو الأب، وللمرأة حق السفر مع الأطفال والذهاب مع أولادها بعد الانتهاء من إجراءات الطلاق.

متى يمكن للمرأة المطالبة بالطلاق

هناك بعض الحالات التي يمكن للمرأة من خلال التقدم بطلب طلاق بشكل رسمي وهي علي النحو التالي:

في حالة عدم إنفاق الزوج عليها بشكل عام أو في حالة هجر الزوج لها لفترة طويلة سواء للخارج أو في الفراش.

في حالة معاناة الزوج بأي مرض معدي قد ينتقل إليها خلال ممارسة العلاقة أو غيرها أو في حالة عدم قدرة الزوج علي الإنجاب بشكل نهائي.

في حالة إذا كان الزوج يعني من الضعف الجنسي القوي وعدم القدرة علي إشباع رغبة الزوجة.

في حالة ضرب الزوجة بشكل متكرر وإهانتها بألفاظ بذيئة أو الطلب منها فعل الأشياء المحرمة التي لا ترضي الله.

في حالة ممارسة الزوج الأفعال التي لا تتناسب مع أصول الشرعية الإسلامية مثل الخيانة الزوجية.

كم تأخذ إجراءات الطلاق

تختلف المدة التي تستغرقها إجراءات الطلاق في السعودية وذلك حسب نوع سبب الطلاق، سواء كان السبب خلع أو الضرر، وفي حالة إحضار الزوجة جميع الأوراق والمستندات المطلوبة والمتعلقة بالطلاق فلن يستغرق الطلاق الوقت الطويل حيث يمكن أن يتم الطلاق في مدة أقصاها 6 أشهر.

خطوات الطلاق في المحكمة بالسعودية

هناك بعض الخطوات التي يجب إتباعها حتي يتم الطلاق بين الرجل والمرأة داخل المملكة السعودية والتي جاءت علي النحو التالي: