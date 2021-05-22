طريقة عمل الدجاج الكرسبي المقرمش المقلي وعمل فراخ الزنجر مثل المطاعم

تعرفي علي طريقة عمل الدجاج الكرسبي المقرمش في البيت مثل المطاعم، هناك طرق كثيرة يمكننا أن نعملها لتقديم الدجاج وتناوله فمعظمنا يشعر بالزهق والضيق من اكل الدجاج بكثره وبنفس الطريقة، لذاك يلجأ البعض إلي شراء الدجاج من المطاعم وخاصة الشباب والصغار، وهذا الطعام يكون ضار وغير صحي وأيضا لا نضمن مدي نظافته، لذلك سوف نتعلم كل طرق طهي الدجاج الجديدة و اللذيذة. طريقة عمل الدجاج الكرسبي المقرمش طريقة عمل الدجاج الكرسبي المقرمش سوف نتعلم معنا طريقة عمل الفراخ الكرسبي المقرمشة المقلية في المنزل بطريقة بسيطة وسهلة وطعمها مثل المطاعم. طريقة عمل دجاج الزنجر المكونات قطع من صدور الدجاج المخلي

كوب من الدقيق الأبيض

كوبين من رقائق الذرة المطحون

ربع ملعقة فلفل أسود

ربع ملعقة ملح

بيضتين طريقة التحضير احضري وعاء عميق وضعي فيه الدقيق والفلفل الأسود والملح وقلبيهم مع بعضهم.

احضري الدجاج وقومي بوضعه في البيض مخفوق ثم في الدقيق والكورن فليكس وقلبيهم مع بعضهم جيدا.

قومي بتغطيته الدجاج جيدا بالكورن فليكس ثم قومي وضعه في الزيت واتركيه حتي ينضج ويصبح لون الدجاج ذهبيا. طريقة عمل كرسبي الدجاج طريقة عمل كرسبي الدجاج المكونات كيلو صدور من الدجاج المخليه

ربع كيلو من الكورن فليكس

ربع كوب من الخل

كوب من الدقيق

كوب من الماء

بيضة واحدة

فصين من الثوم المفروم

ربع ملعقة من الكاري

ربع ملعقة من الملح

ربع ملعقة من الفلفل الأسود

ربع ملعقة من بهارات الدجاج طريقة التحضير قومي بتقطيع صدور الدجاج إلي أصابع طويلة ومتوسطة الحجم.

نحضر وعاء ونضع فيه كل من البيض والخل والدقيق وباقي التوابل ثم نضع فيها الدجاج.

نقوم بخلط قطع الدجاج بالخليط السابق حتي تتبل الدجاج بالكامل ثم نضعها في الثلاجة لمدة ساعة.

نحضر وعاء ونضع فيه الكورن الفليكس ثم نقوم بتكسيره إلي قطع متوسطة الحجم ونضع فيه الدجاج حتي يغطي بالكامل.

قومي بتسخين الزيت علي نار متوسطة وضعي فيها الدجاج وقلبيه حتي يصبح لونه ذهبيا وينضج. دجاج مقرمش بصلصة الرانش دجاج مقرمش بصلصة الرانش المكونات ستة قطع من صدور الدجاج المخلية

نصف كوب من الدقيق الأبيض

نصف كوب من الكورن فليكس المطحون

كوب من صلصلة الرانش الجاهزة طريقة الإعداد احضري وعاء وضعي فيه الدقيق مع الكورن فليكس وقومي بتقليبهم مع بعضهم.

قومي بتقطيع صدور الدجاج إلي قطع طويلة ثم قومي بغمسها في صلصلة الرانش.

قومي بعد ذلك بغمس أصابع الدجاج في الكورن فليكس والدقيق جيدا حتي تغطي الدجاج بالكامل.

احضري صينية وضعي فيها القليل من الزيت ثم ضعي قطع الدجاج بها وضعيها في الفرن واتركيها حتي تنضج ويصبح لونها ذهبيا. وهكذا انتهيا من تقديم لكم طريقة عمل الدجاج الكرسبي المقرمش والمقلي في البيت مع تقديم طريقة عمل الزنجر والدجاج بصوص الرانش. الوسوم

تعرفي علي طريقة عمل الدجاج الكرسبي المقرمش في البيت مثل المطاعم، هناك طرق كثيرة يمكننا أن نعملها لتقديم الدجاج وتناوله فمعظمنا يشعر بالزهق والضيق من اكل الدجاج بكثره وبنفس الطريقة، لذاك يلجأ البعض إلي شراء الدجاج من المطاعم وخاصة الشباب والصغار، وهذا الطعام يكون ضار وغير صحي وأيضا لا نضمن مدي نظافته، لذلك سوف نتعلم كل طرق طهي الدجاج الجديدة و اللذيذة. طريقة عمل الدجاج الكرسبي المقرمش طريقة عمل الدجاج الكرسبي المقرمش سوف نتعلم معنا طريقة عمل الفراخ الكرسبي المقرمشة المقلية في المنزل بطريقة بسيطة وسهلة وطعمها مثل المطاعم. طريقة عمل دجاج الزنجر المكونات قطع من صدور الدجاج المخلي

كوب من الدقيق الأبيض

كوبين من رقائق الذرة المطحون

ربع ملعقة فلفل أسود

ربع ملعقة ملح

بيضتين طريقة التحضير احضري وعاء عميق وضعي فيه الدقيق والفلفل الأسود والملح وقلبيهم مع بعضهم.

احضري الدجاج وقومي بوضعه في البيض مخفوق ثم في الدقيق والكورن فليكس وقلبيهم مع بعضهم جيدا.

قومي بتغطيته الدجاج جيدا بالكورن فليكس ثم قومي وضعه في الزيت واتركيه حتي ينضج ويصبح لون الدجاج ذهبيا. طريقة عمل كرسبي الدجاج طريقة عمل كرسبي الدجاج المكونات كيلو صدور من الدجاج المخليه

ربع كيلو من الكورن فليكس

ربع كوب من الخل

كوب من الدقيق

كوب من الماء

بيضة واحدة

فصين من الثوم المفروم

ربع ملعقة من الكاري

ربع ملعقة من الملح

ربع ملعقة من الفلفل الأسود

ربع ملعقة من بهارات الدجاج طريقة التحضير قومي بتقطيع صدور الدجاج إلي أصابع طويلة ومتوسطة الحجم.

نحضر وعاء ونضع فيه كل من البيض والخل والدقيق وباقي التوابل ثم نضع فيها الدجاج.

نقوم بخلط قطع الدجاج بالخليط السابق حتي تتبل الدجاج بالكامل ثم نضعها في الثلاجة لمدة ساعة.

نحضر وعاء ونضع فيه الكورن الفليكس ثم نقوم بتكسيره إلي قطع متوسطة الحجم ونضع فيه الدجاج حتي يغطي بالكامل.

قومي بتسخين الزيت علي نار متوسطة وضعي فيها الدجاج وقلبيه حتي يصبح لونه ذهبيا وينضج. دجاج مقرمش بصلصة الرانش دجاج مقرمش بصلصة الرانش المكونات ستة قطع من صدور الدجاج المخلية

نصف كوب من الدقيق الأبيض

نصف كوب من الكورن فليكس المطحون

كوب من صلصلة الرانش الجاهزة طريقة الإعداد احضري وعاء وضعي فيه الدقيق مع الكورن فليكس وقومي بتقليبهم مع بعضهم.

قومي بتقطيع صدور الدجاج إلي قطع طويلة ثم قومي بغمسها في صلصلة الرانش.

قومي بعد ذلك بغمس أصابع الدجاج في الكورن فليكس والدقيق جيدا حتي تغطي الدجاج بالكامل.

احضري صينية وضعي فيها القليل من الزيت ثم ضعي قطع الدجاج بها وضعيها في الفرن واتركيها حتي تنضج ويصبح لونها ذهبيا. وهكذا انتهيا من تقديم لكم طريقة عمل الدجاج الكرسبي المقرمش والمقلي في البيت مع تقديم طريقة عمل الزنجر والدجاج بصوص الرانش.

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