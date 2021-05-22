طريقة عمل البسبوسة على الطريقة السورية أفضل من الجاهزة

طريقة عمل البسبوسة على الطريقة السورية، تعتبر البسبوسة من أكثر الحلويات الشائعة في البلاد العربية وبالتحديد في سوريا، حيث يسهل تحضيرها وكذلك لا تتطلب مكونات باهظة الثمن، وطريقة البسبوسة ومكوناتها كالتالي سنذكرها إليكم فى هذا المقال لتكون كل أم قادرة على إعدادها بمذاق أفضل من الجاهزة.

طريقة عمل البسبوسة على الطريقة السورية

مكونات شربات السورية:

ماء بمقدار أربعة أكواب.

سكر بمقدار خمسة أكواب.

نقطة من حبة ليمون.

ولتحضير الشربات قم بخلط كافة هذه المكونات مع بعضها، وقم بوضعها على النار وذلك لمدة خمسة عشر دقيقة مع التقليب المستمر.

أما بالنسبة إلى مكونات البسبوسة السورية، كالتالي:

سميد بمقدار كوب حجم كبير.

قشطة بمقدار170جرام.

سكر بمقدار أربعة ملاعق حجم كبير.

بيكنج بودر بمقدار عبوة واحدة.

زيت بمقدار1/2 كوب.

حبة بيضة واحدة.

هيل مطحون بمقدار ملعقة صغيرة.

زعفران بمقدار ربع ملعقة صغيرة.

قومِ بتحضير إناء عميق، وقم بوضع السميد والسكر ثم البيكنج باودر وكذلك الزعفران، وقم بتقليب هذه المكونات، ثم قم بإضافة البيض ثم الزيت ثم قومِ بإضافة البيض والزيت ثم القشطة.

وقوم بخلط كافة هذه المكونات، واستمرِ في التقليب حتى تحصلين على خليط ذو قوام متجانس.

وبعد ذلك قومِ بترك هذا الخليط لمدة خمسة عشر دقيقة.

ثم قومِ بوضع هذا الخليط السابق في قالب، وقومِ بإدخال الخليط في قالب.

ثم قومِ بإدخال القالب في الفرن لمدة لا تقل عن عشرين دقيقة.

وبعد أن يصبح لون البسبوسة مائل للون الأحمر، قومِ بإخراج القالب، وقومِ بوضع الشربات على البسبوسة.

ولتحضير القشطة، قومِ بوضع الحليب والزعفران والنشا في إناء على النار واستمرِ في التقليب، حتى يصبح الخليط متجانس، ثم

قومِ بإضافة القشطة إلى البسبوسة وبعد ذلك قومِ بإدخالها الثلاجة.

خطوات تحضير البسبوسة السورية