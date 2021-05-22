ضعيها لمدة 5 ايام وانظري كيف سينمو شعرك و يصبح املس وطويل وكثيف جدا الخلطة ستدهشك

وصفة لتطويل الشعر وتكثيفه خلال اسبوع فقط هذا ما تبحث عنها الكثير من الفتيات لمعرفة أفضل وصة طبيعية لتطويل وتكثيف الشعر، فكما نعلم أن هناك العديد من السيدات يعانون من تساقط الشعر وعدم نموه نهائيا وذلك يرجع لعدة أسباب منها الوراثية ومنها عوامل تؤثر بشكل عام على نمو الشعر وتغذيته ومن تلك العوامل استخدام الاستشوار المكواه بشكل مستمر مما تسبب في اتلاف الشعر وهيشانه وتقصفه، ونحن من هذا المنطلق سنقوم بسرد عليكم أقوى خلطة لتطويل الشعر وتكثيفة مجربة.

وصفة لتطويل الشعر بسرعة جدا

هناك العديد من الخلطات الطبيعية التي اثبتت فعاليتها في إطاله الشعر بسرعة فائقة ومن تلك الوصفات وأهمها وصفة الزيوت الطبيعية التي تعمل على تطويل الشعر بدون الحاجه إلي شراء الكريمات باهظة الثمن والتي نجد اغلبها لا تجد نفعا.

فمع وصفة زيت الخروع وزيت الزيتون ستحصلين على تغذية كاملة للشعر، حيث يعمل زيت الخروع على تطويل الشعر سريعا ولديه القدرة ايضاً على لتطويل الرموش.

اما عن زيت الزيتون فهو لديه العديد من الفوائد للشعر ومن اهمها يعطي الشعر لمعان وتغذيه سريعه فور استخدامه.

وصفة لتطويل الشعر وتكثيفه

فقط قومي بأخذ ملعقة صغيرة من زيت الخروع مع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون وامزجيهم جيدا، ثم قومي بتوزيع الخليط على كامل الشعر من الجذور حتى الأطراف ثم اتركيه لمدة ثلاث ساعات على الأقل قبل أن يغسل الشعر بالماء البارد، يستوجب عليكي تكرار تلك العملية مرتين من كل اسبوع الوصول النتيجه المرغوبة كما يمكن تطبيق الوصفه مع إضافة زيت النخاع او جوز الهند.