اتعملي أحلى وصفة لـ ورق العنب بالزيت والليمون بالخطوات في البيت

ورق العنب بالزيت والليمون من المأكولات الشهية التي لها مذاق مميز ونكهة طيبة ومعروفة في جميع أنحاء العالم وخاصة عند الشعب المصري وشعب بلاد الشام، في وجبة غنية بكثير من العناصر المفيدة التي تساعد على حماية الجسم، بالإضافة إلى المواد المضادة الأكسدة الموجودة داخل ورق العنب، بجانب نسبة الجلوكوز أيضًا في أعماق الورق التي تساعد على تغذية الجسم وتزيد من طاقته الداخلية بمعدل طبيعي لا يؤثر تأثير سلبي على صحة الجسم.

ورق العنب بالزيت والليمون

من الوجبات المميزة، والتي تناسب العزومات الكبيرة، وكثير منا يذهب للمطاعم الكبرى لتناولها، ولكننا من موقعنا هذا نقدمها من المنزل بشكل مباشر بأسهل الطرق وأقل المكونات ونتيجة مذهلة وطعم ونكهة مميزين تابعونا.

طريقة عمل ورق العنب بالزيت والليمون

سنعرض طريقة مبسطة وسهلة لعمل ورق العنب بالزيت والليمون وكل المكونات سهلة وبسيطة وفي متناول الجميع، ولا تحتاجين لدفع مبالغ باهظة في شراء هذه الوجبة من المطاعم، ولكنك تقومين بتحضيرها بنفسك بطريقة سهلة.

نصف كيلو ورق عنب.

كوب ونصف أرز مصري.

5 ملاعق من عصير ليمون.

3 ملاعق من زيت زيتون.

2 كوب ماء مغلي.

4 حبات من الطماطم المفرومة ناعم. حبتان من البصل مقطعة قطع صغيرة.

حزمة بقدونس مفرومة.

3 ملاعق قطع من النعناع طازج.

ربع ملعقة صغيرة من السكر.

مكعبان مرقة دجاج ناعم.

ملعقتان صغيرتان دبس الرمان.

ربع ملعقة صغيرة قرفة ناعمة.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود وأبيض.

رشة ملح (حسب الطلب).

نبدأ بوضع مقدار الماء مع نصف مقدار زيت الزيتون والملح والليمون في وعاء جانبًا ويكون هذا صوص ورق العنب.

نضع باقي المكونات مع بعضها ونضيف إليها الأرز ونخلطهم حتى تتجانس كل المكونات مع بعضها.

نبدأ بفرد ورق العنب ووضع مقدار من الخليط ونقوم بثني الطرف ولفه، نستمر بتكرار هذه الخطوة لحين انتهاء المقدار.

يمكن وضع شرائح من البصل والفلفل الأخضر والطماطم وعيدان العنب في قاع القدر قبل وضع ورق العنب بالزيت والليمون .

اسكبي الصوص السابق على ورق العنب وضعيه على نار عليك لحين الغليان، ثم هدى النار واتركيه لمدة نصف ساعة.

أضيفي إليه عصير الليمون وضعيه في الثلاجة لمدة ساعة قبل التقديم.

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