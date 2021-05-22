طريقة عمل بلح الشام الأصلية بالمنزل وسر مذاقها المميز والعجينة الهشة كالجاهز تمامًا

تبحث كافة ربات البيوت في كل مكان لمعرفة طريقة عمل بلح الشام الأصلية بالمنزل باعتباره من أروع أنواع الحلويات الشامية التي يفضلها الكبار والصغار، ويقوم الجميع بشراؤها في كل وقت، لأنها مناسبة لتقديمها في المناسبات المختلفة وأيضًا كوجبة من وجبات العشاء، فهي من الحلويات التي تكون هشة من الداخل والخارج، ويمكن تحضيرها في المنزل أيضًا بعد التعرف على النصائح الاصلية من أجل إخراج بلح الشام بمذاق مميز كالجاهز تمامًا.

طريقة عمل بلح الشام الأصلية

يمكن تحضير بلح الشام بمكونات سهلة وبسيطة، لتناوله في أي وقت، ولكن يجب مراعاة عدم الإكثار منه لأنه من الحلويات التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات، ويكون غير مناسب الاكل بكميات كبيرة لمتبعي الحميات الغذائية خصيصًا لأنها من الممكن أن تزيد في الوزن.

ويحتاج بلح الشام إلى المكونات التالية لتحضيره :

كوبان من السكر الأبيض.

كوب من الماء.

نصف معلقة من عصير الليمون.

كوب من الدقيق الأبيض الفاخر.

5 حبات من البيض.

60 جرام من الزبدة أو الزيت النباتي.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

كوبان من الزيت النباتي لقلي بلح الشام.

في وعاء التحضير يحضر الشربات، ويكون بإضافة الماء والسكر مع رفعهم على نار متوسطة حتى لا يتسكر الشربات، وبعدها تضاف قطرات من عصير الليمون بعد ذوبان السكر تمامًا.

يرفع الشربات من النار بعد مضي خمسة دقائق ويترك ليبرد ليستخدم مرة أخرى.

في وعاء آخر يوضع به مقدار الماء والزبد ويرفع على النار، مع الانتظار حتى ذوبان الزبد في الماء، ويضاف كوب الدقيق إلى المقدار مرة واحدة مع التقليب لكي يمتزج الدقيق بالماء والزبد وتتكون كرة من العجين.

توضع كرة العجين في وعاء نظيف، وتترك لمدة ربع ساعة حتى تبرد وتصبح جاهزة للاستخدام.

يضاف البيض واحدة تلو الاخرى إلى العجين مع الخلط جيدًا وراء كل بيضة، وبعدها يضاف كيسين من الفانيلا إلى العجين للقضاء على زفارة البيض.

يشكل الخليط ويوضع في الزيت الغزير الساخن من أجل قليه، وبعد أن يخرج يوضع في الشربات ليصبح جاهز للتقديم.

خطوات تحضير بلح الشامأسرار نجاح بلح الشام

هناك الكثير من التكات البسيطة التي تساعد على إخراج بلح الشام بمذاق مميز ومن بينها :