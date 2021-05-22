طريقة تحضير كيكة الموز والمهلبيه على الطريقة التركية في البيت

كيكة الموز والمهلبيه على الطريقة التركية تعتبر كيكة بالموز والمهلبية من أحلى الأطباق التي تعد للتحلية وتقدم بجانب الشاي وهي تعتبر من أنواع الكيك الخفيف على المعدة وسهل التحضير والهش و يتم إعدادها بالطرق و نكهات مختلفة وسوف نقدم لك اليوم الكيكة بالموز والمهلبية ويتم إعداد الكيك بالشوكولاته والكراميل والجوز ويتم إعدادها بطرق مختلفة وأنواع كثيرة وكل نوع من أنواع هذه الكيكات تختلف عن الأخرى في الطعام والمذاق.

كيكة الموز والمهلبيه على الطريقة التركية

الكيك من أنواع الحلويات التي يتم إعدادها بمجموعة من الطرق المختلفة والكيك من الوجبات الخفيفة على المعدة ويتم إعدادها في وقت بسيط ويتم إعداد الكيك بمجموعة من النكهات المختلفة منها كيكة البرتقال وكيكة الفانيليا وكيكة الشيكولاته طريقة إعداد كيكة الموز والمهلبية على الطريقة التركية.

حبتين من الموز بالحجم الكبير مهروس.

كوبان ونصف من السكر الناعم.

كوب من الدقيق الأبيض.

كوب من الكاكاو البودر.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ثلاث بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

كوب ونصف من الماء الدافئ.

نصف كوب من اللبن.

نصف كوب من زيت الذرة.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

يتم إحضار إناء كبير ونضع السكر مع الدقيق ويتم خلطهم جيداً مع إضافة البيكنج بودر وإضافة بيكربونات الصوديوم والملح ويتم خلطهم يدوياً حتى يتجانسوا.

بعد ذلك نقوم بإضافة الكاكاو إلى الخليط السابق ويتم تقليب جميع المكونات جيداً.

يتم إحضار إناء آخر ونضع به البيض مع اللبن والزيت ويتم خلطهم بالمضرب الكهربي حتى يتجانسوا جيداً بعد ذلك نبدأ بإضافة الموز إلى هذا الخليط و يتم ضربهم جيداً مع الفانيليا ويتم ضرب جميع المكونات حتى تتجانس.

يتم إضافة جميع المواد السائلة بعد ضربها جيداً إلى المواد الجافة الدقيق والمكونات السابقة و يتم خلط جميع المكونات بالمضرب الكهربائي جيداً حتى تتجانس جميع المكونات ويصبح لدينا خليط جاهز.

بعد ذلك نحضر قالب وتم دهنه بمادة دهنية يتم وضع الخليط السابق داخل القالب ويتم إدخاله في فرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ويتم إشعال الفرن قبل إدخال الكيكة بربع ساعة.

ونبدأ بإدخال الكيكة داخل الفرن وتترك لمدة 45 دقيقة حتى تنضج وتصبح جاهزة بعد ذلك يتم إخراج الكيكة وتترك جانباً حتى تهدأ.

يتم تقطيع الكيكه وتوضع في طبق التقديم وتقدم وبالهناء والشفاء.

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