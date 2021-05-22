بدون ماكينة ولا سويت إزالة الشعر من الجذور بدون أي الم لن يعود مرة اخري

بدون ماكينة ولا سويت إزاله الشعر من الجذور بدون أي الم، تتعدد طرق إزالة الشعر للرجال والنساء، لكنَّ الكثيرين يبحثون عن الطرق الأكثر سهولة وأقل ألمًا، وفي هذه الحال؛ فإن السويت لن يكون خيارًا ملائمًا نظرًا لما يسببه من آلام، كما أن ماكينات الحلاقة المختلفة عادةً ما ترتفع أسعارها وتسبب سرعة في نمو الشعر..

بدون ماكينة ولا سويت إزاله الشعر من الجذور

وهي منتجات تزيل الشعر من خلال إذابتها على سطح الجلد، وتأتي في شكل غسول أو شامبو، وعادةً ما تتوفر في الصيدليات بأسعارٍ معقولة، ومما يميزها أيضًا كونها وسائل سهلة غير مؤلمة.

في حال استخدامك لتلك الكريمات؛ فإنك بحاجةٍ إلى التأكد من عدم حساسيتك تجاه أحد مكوناتها أولًا، كما يجب مراعاة الالتزام بالتعليمات الموجودة على الغلاف.

حاول أن تستخدم الكريم بشكلٍ متكرر؛ لأن الشعر ينمو بالسرعة الطبيعية وليس بصورةٍ أبطأ.

احذر استخدام الكريمات المُعدَّة للجسم على الوجه، لأنها قد تكون ضارة نظرًا لأن الوجه أكثر حساسيةً وتأثرًا.

حاول أن تستخدم الكريم بعد الاستحمام عندما يكون الشعر ناعمًا للحصول على نتيجةٍ أفضل.

طريقة إزالة الشعر بدون الم

طريقة إزالة الشعر بالخيط

يعد واحدًا من طرق إزالة الشعر وتستخدم النساء هذه الطريقة بشكل كبير جدًا في إزالة شعر الوجه وهذه الطريقة كالتالي:

خيط مصنوع من القطن العادي.

القليل من زيت شجرة الشاي.

مكونات إزالة الشعر بالخيط

اعقدي طرفي الخيط.

قومي بلفّ الخيط حول أطراف أصابعك بحيث يأخذ شكل الفراشة.

ثم ابدئي بسحب الخيط باليد والفم، من خلال حركةٍ ديناميكية، وسيُلاحظ أن الشعر قد بدأ يُنزع من جذوره.

بعد الانتهاء من تلك العملية، ستحتاجين إلى تدليك الوجه ببعضٍ من زيت شجرة الشاي، لمنع تهيُّج البشرة.

ويفضل الانتظام على هذه الطريقة كل 21 يومًا حتى يخف الشعر ويتأخر نموه.

طريقة استخدام إزالة الشعر بالخيط