أفضل طريقة لعمل أرز الريزو كنتاكي الرهيب بنفس طريقة وطعم KFC كنتاكي

طريقة عمل أرز الريزو كنتاكي الرهيب بنفس طريقة وطعم KFC كنتاك، تبحث الكثير من الأمهات في مختلف البلدان عن طريقة عمل أرز الريزو الكنتاكي الشهير والخطيرمثل أشهر محلات ومطاعم كنتاكي، لذلك أحضرنا لكي عزيزتي أفضل طريقة عمل الرزو مع الدجاج الكريسبي اللذيذ، وطريقة عمل الصوص الخطير مثل كنتاكي ولكن هذه المرة يمكنك تناول هذه الأكلة في منزلك ومع أسرتك وأنت مطمنئة من نظافة وأمان وسلامة هذه الوجبة الرائع، وأمنى أن تنال إعجابكم.

طريقة عمل أرز الريزو كنتاكي الرهيب واللذيذ بنفس طريقة وطعم KFC كنتاكي

تعتبر هذه الوجبة متكاملة من كل شئ، ولتحضير هذه الوجبة اللذيذة لديك ثلاث خطوات لفعلها.

طريقة عمل الصوص لللأرز ولتتبيله الفراخ وللتزيين

هذه الطريقة يجب تحضيرها قبل أي شئ، لأنها سوف تستخدميها في كل ما سوف تحضيره فيما بعد، لذلك لابد أن تكون جاهزة .

مقادير عمل الصوص

كوب كبير من الكاتشب.

ملعقة كبيرة من العسل الأسود.

ملعقة كبيرة من العسل النحل.

ربع ملعقة من الملح.

ربع ملعقة من الفلف الحار / الشطة / بابريكا.

ربع ملعقة من الثوم البودر.

ربع ملعقة من البصل البودر.

ملعقة كبيرة من الخل.

ملعقة كبيرة صويا صوص.

يمكنك استخدام ربع كوب من صوص الباربيكيو حسب الرغبة.

طريقة تحضير الصوص الرهيب

ضعي الصلصة في بوله ثم أضيفي عليها جميع المكونات السابقة، وقلبيهم جيداً، وبهذا يصبح الصوص جاهز للاستخدام.

واحد صدر دجاج كبير مقطع إلى مكعبات صغيرة.

صدر دجاج كبير مقطع إلى شرائح للتزيين، ويتم تتبيله الشرائح بوضع حوالي ثلاث ملاعق من الصوص السابق تحضيره، وتقليبهم جيداً وتغطيتهم، وتركهم في الثلاجة لمدة ساعتين أو أكثر حسب وقتك.

مقادير وطريقة تحضير الدجاجطريقة عمل أرز الريزو كنتاكي الرهيب

لتحضير الأرز كما يحضر في مطاعم KFC كنتاكي لأبد من اتباع الخطوات التالية كما هي بالضبط.

مقادير تحضير الأرز

كوبان من الأرز البسمتي أو المصري المغسول والمصفى جيداً.

صدر الدجاجة المقطع لقطع (من مقادير الدجاج).

ملعقة من الزبدة.

ملعقة من الزيت.

ملعقتين صغيرتين ممسوحتين من السكر.

ربع كوب من صوص الصلصة السابق تحضيره يتم زيادة الصوص أو تقليله حسب كمية الأرز.

مكعب مرقة دجاج.

بصلة صغيرة مقطعة ناعم.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة صغيرة من الكاري.

ربع ملعقة صغيرة من الكركم.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من البابريكا.

ماء مغلي.

طريقة تحضير رز الزيرو الخطير

في حلة على النار ضعي بها الزبدة والزيت، واتركيهم حتى يذوبوا تماماً.

أضيفي إليهم السكر واتركيهم حتى يتم كرملتهم، ثم قلبيهم ستلاحظي وجود أصبحها لونها بني خفيف قبل أن تحترق، قومي بإضافة البصل وقلبي حتى يذبل البصل، ثم أضيفي مكعب مرقة الدجاج وقلبي حتى يذوب.

أضيفي قطع الدجاج على الخليط، وقلبيها حتى تنضج، ثم ضيفي التوابل كلها، وقلبي كل المكونات، بعد ذلك أضيفي الصوص الجاهز وقلبي الخليط.

أضيفي الأرز وقلبي جميع المكونات ليتم تغطية الأرز بلون الصوص، ثم أضيفي الماء المغلي حتي يتم تغطية سطح الأرز فقط، واتركيه على نار متوسطة حتى يتشرب، بعد ذلك قلبي الأرز واتركيه على نار هادئة حتى يتم نضجه.

شرائح الدجاج السابق تتبيلها.

كوبان من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل البودر.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

ملعقة صغيرة من البصل البودر.

ملعقة صغيرة من الخردل.

طريقة تحضير شرائح الدجاج المقلية

يتم وضع جميع التوابل على الدقيق وتقليبهم.

أحضري طبق به كوب ماء.

يتم إخراج شريحة شريحة من التتبيله وغمسها في الدقيق وتحريكها بسرعة على هيئة تمويجات، ثم بخبطها من الدقيق ثم غمسها وإخراجها سريعاً من الماء، ثم وضعها مرة أخري في الدقيق وتنفيضها من الدقيق.

قومي بإنزال الشرائح في زيت غزير بدرجة حرارة 160 درجة، واتركيهم حتى يصبح لونهم ذهبي، ثم أخرجيهم من الزيت وقطيعهم إلى قطع لوضعها على الأرز للتزيين.



قومي بتقديم الأرز الريزو في طبق التقديم، ثم أضيفي من فوق قطع الدجاج المقلية، وتزيينهم بباقي الصوص المتبقي، ستلاحظي شكلها وطعمها ولا أروع سيبهرك أثناء تقديمه لعائلتك، أو أمام ضيوفك، وأتمنى أن ينال إعجابكم، وبالهناء والشفاء